A Black Friday trükkjei – Hogyan vásároljunk a józan ész alapján? + videó
2025. november 13., csütörtök 18:45
| Hír TV
Elkezdődött az év végi vásárlási láz, a Black Friday. De a józan ész alapján érdemes óvatosnak lenni. A Radar ma este lerombolja a tévhiteket (például a hamis "felárazásról"), és bemutatja, hogyan alakult át az egykori kaotikus roham egy egész hónapos, tudatos kampányidőszakká.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Kapu Tibor után a tartalékos űrhajós, Cserényi Gyula is űrmisszión vehet részt. A Hunor Program következő űrhajósával a II. Orion űrkongresszuson találkoztunk, ahol az űrkutatás generációs hatásairól és persze a rajongásról is beszélgettünk .