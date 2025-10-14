A bénultság krónikája: hogyan jutott el Franciaország a teljes politikai káoszig?

A legújabb francia kormányválság kapcsán a Híradó bemutatja a francia politikai rendszer működését, Napóleontól de Gaulle-ig. Az elemzésből kiderül, hogyan vezet az erős elnöki hatalom és a széttöredezett parlament kényes egyensúlya ahhoz a fajta politikai bénultsághoz, ami a brüsszeli modell sajátja, és amivel szemben a magyar modell a stabilitást képviseli.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.