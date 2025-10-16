A béketerv részeként a Hamász elengedte az utolsó élő izraeli túszokat

Két évnyi pokol után véget ért a túszdráma: a Hamász a Donald Trump által szorgalmazott béketerv részeként elengedte az utolsó élő izraeli foglyokat. Az újraegyesülés pillanatai meghatóak, de a háború által okozott sebek mindkét oldalon mélyek és nehezen gyógyulnak.
