A 4 perc, ami élet és halál között dönt: Te is lehetsz a hős, aki megment egy életet

2025. október 16., csütörtök 19:00 | Hír TV
Győrfi Pál újraélesztés defibrillátor mentők szívleállás életmentés elsősegély Híradó

Bármelyik pillanatban, bárkivel megtörténhet. Egy hirtelen szívleállás esetén minden másodperc számít. Az újraélesztés világnapján Híradónk annak járt utána, miért félnek segíteni az emberek, és hogyan lehet egy egyszerű mozdulatsorral, akár laikusként is hőssé válni és életet menteni.

  • A 4 perc, ami élet és halál között dönt: Te is lehetsz a hős, aki megment egy életet

