6 km/órás korlát a gyalogosoknak? A szlovák törvény, amit mindenki félreértett + videó
2025. november 06., csütörtök 18:30
| Hír TV
Készüljenek, mert Szlovákiában januárban életbe lép egy törvény, ami 6 km/órában maximalizálja a járdán közlekedők sebességét! Mielőtt azonban elkezdenénk gyakorolni a lassított sétát, a Radar ma este a józan ész nevében jár utána: tényleg a kocogó nyugdíjasokat akarják megbüntetni, vagy ez egy ravasz trükk a járdákon száguldozó rolleresek megregulázására?
