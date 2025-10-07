Keresés

2025. 10. 07.
360 halott! Így vadászott a Hamász a békét ünneplő fiatalokra! Mészárlás a Nova Fesztiválon! + videó

2025. október 07., kedd 18:45 | Hír TV

Napra pontosan két éve történt a Nova Fesztivál mészárlása, ahol a Hamász 360 fiatalt mészárolt le brutális kegyetlenséggel. A tragédia a terror szimbólumává vált, de van remény: Donald Trump kemény fellépésének köszönhetően a Hamász tárgyalásokba kezdett a túszok feltétel nélküli szabadon bocsátásáról.

360 fiatal halt meg: A Nova Fesztivál tragédiája a terror jelképe

 Napra pontosan két évvel ezelőtt a Nova Fesztiválon a béke és az összetartozás ünnepét a 21. század egyik legsúlyosabb terrortámadása árnyékolta be. A Hamász fegyveresei válogatás nélkül mészárolták le a résztvevőket – legalább 360 fiatal vesztette életét. Omri Sasi, a fesztivál túlélője elmondta: látták a rakétákat, de nem tudták, hogy „terroristák ezrei fognak bejutni Izraelbe”. A mészárlás olyan brutális volt, hogy a menekülőket szisztematikusan vadászták le, és sokakat a sátraikban öltek meg.

 „A jéghegy csúcsa”: Kiállítás Berlinben a kegyetlenségről

 A tragédia máig a gyász és a félelem jelképévé vált. Berlinben kiállítás tiszteleg az áldozatok előtt, bemutatva a brutalitás hiteles tárgyait. Ron Prosor izraeli nagykövet szerint a kiállítás csak a „jéghegy csúcsa” annak, ami a Nova Fesztiválon történt. Kiemelte: „megerőszakoltak, lelőttek és kínoztak fiatalokat”. Ez a kegyetlenség nem felejthető el. A látogatók szerint a boldogság, fiatalság és szabadság egyik pillanatról a másikra tűnt el – „mindenki az életéért futott”.

 Trump kemény fellépése áttörést hozott: Vége a háborúnak?

 Miközben néhány tucat túsz még mindig a Hamász kezében van, és családok százai élnek bizonytalanságban, a nemzetközi nyomás áttörést hozott. Donald Trump amerikai elnök 20 pontos béketervet terjesztett elő, kijelentve, hogy ha a Hamász nem fogadja el, „a földi pokol fog eljönni számukra”. Az amerikai elnök kemény fenyegetése bevált: a Hamász a tárgyalások felé fordult, és a felek asztalhoz is ültek. Ahogy Omri Sasi reméli: a tárgyalásoknak köszönhetően a túszok a lehető leghamarabb visszatérhetnek. Béke csak akkor jöhet el, ha az ártatlanok végre hazatérnek!

