360 halott! Így vadászott a Hamász a békét ünneplő fiatalokra! Mészárlás a Nova Fesztiválon! + videó

360 fiatal halt meg: A Nova Fesztivál tragédiája a terror jelképe

Napra pontosan két évvel ezelőtt a Nova Fesztiválon a béke és az összetartozás ünnepét a 21. század egyik legsúlyosabb terrortámadása árnyékolta be. A Hamász fegyveresei válogatás nélkül mészárolták le a résztvevőket – legalább 360 fiatal vesztette életét. Omri Sasi, a fesztivál túlélője elmondta: látták a rakétákat, de nem tudták, hogy „terroristák ezrei fognak bejutni Izraelbe”. A mészárlás olyan brutális volt, hogy a menekülőket szisztematikusan vadászták le, és sokakat a sátraikban öltek meg.

„A jéghegy csúcsa”: Kiállítás Berlinben a kegyetlenségről

A tragédia máig a gyász és a félelem jelképévé vált. Berlinben kiállítás tiszteleg az áldozatok előtt, bemutatva a brutalitás hiteles tárgyait. Ron Prosor izraeli nagykövet szerint a kiállítás csak a „jéghegy csúcsa” annak, ami a Nova Fesztiválon történt. Kiemelte: „megerőszakoltak, lelőttek és kínoztak fiatalokat”. Ez a kegyetlenség nem felejthető el. A látogatók szerint a boldogság, fiatalság és szabadság egyik pillanatról a másikra tűnt el – „mindenki az életéért futott”.

Trump kemény fellépése áttörést hozott: Vége a háborúnak?

Miközben néhány tucat túsz még mindig a Hamász kezében van, és családok százai élnek bizonytalanságban, a nemzetközi nyomás áttörést hozott. Donald Trump amerikai elnök 20 pontos béketervet terjesztett elő, kijelentve, hogy ha a Hamász nem fogadja el, „a földi pokol fog eljönni számukra”. Az amerikai elnök kemény fenyegetése bevált: a Hamász a tárgyalások felé fordult, és a felek asztalhoz is ültek. Ahogy Omri Sasi reméli: a tárgyalásoknak köszönhetően a túszok a lehető leghamarabb visszatérhetnek. Béke csak akkor jöhet el, ha az ártatlanok végre hazatérnek!