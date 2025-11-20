Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 20. Csütörtök Jolán napja
Jelenleg a TV-ben:

Komment

Következik:

Híradó 19:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Radar

14 letartóztatás után is szabadlábon: A jogrendszer csődje okozta az ukrán menekült lány halálát Amerikában + videó

2025. november 20., csütörtök 18:45 | Hír TV

Egy fiatal, ukrán származású nő, aki a háború elől menekülve keresett menedéket és új életet az Egyesült Államokban, végül egy olyan rendszer áldozatává vált, amely képtelen megvédeni polgárait a visszaeső bűnözőktől. Iryna Zarutska brutális meggyilkolása egy tömött gyorsvasúton nem csupán egy elszigetelt tragédia, hanem az amerikai igazságszolgáltatás mély válságának tünete: gyilkosa 14 korábbi letartóztatás után is szabadon kószálhatott.

  • 14 letartóztatás után is szabadlábon: A jogrendszer csődje okozta az ukrán menekült lány halálát Amerikában + videó

További híreink

Kétméteres kígyó hozza a frászt az emberekre Kisapostagnál

Szijjártó Péter Brüsszelből: Ez az őrültek háza – Még több pénzt akarnak a háborús maffiának, és büntetnék a békét + videó

Ez a 3 csillagjegy igazi szívtipró a kínai horoszkóp szerint – Te köztük vagy?

Elképesztően beképzelt módon beszélt Zelenszkij embere

Világhírű utasok legjobb pillanatai a Liszt Ferenc repülőtéren - Galéria

A Liu testvérek példája intő jelként lebeg a Márton ikrek előtt

Fájdalmas döntést hozott az Országgyűlés Szabó Tímeára nézve + videó

Elfogatóparancsot adtak ki az FTC és a Honvéd korábbi labdarúgója ellen

Megszólalt Porosenko az Ukrajnát megrengető korrupciós botrányról

További híreink

Megszólalt Porosenko az Ukrajnát megrengető korrupciós botrányról

Kiderült, hogy melyik a legkedveltebb magyar borvidék

3,4 milliárd forint a leleplezés ára: a Szuverenitásvédelmi Hivatal szerint a Telex a brüsszeli beavatkozás jól kitömött eszköze

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Szijjártó Péter: Nem tudom megítélni, hogy az elnök kristálytiszta-e a kérdésben + videó
2
Az amerikai béketerv csavaros üzleti megoldással simítaná el az orosz-ukrán területi vitát
3
Bár hosszabb távra tervezett, most mégis hátrébb lép a Tisza Pártnál egy fontos ember
4
Szalay-Bobrovniczky Kristóf kijárta a kormánynál a SZÉP-kártya juttatás új formáját
5
Drograzzia a belvárosi szórakozóhelyen: 16 embert állítottak elő, miközben Kaposváron metamfetamin labort számoltak fel + videó + videó
6
Rendívüli: Lángokban áll egy ház teteje a Belváros szívében – A Hercegprímás utcában küzdenek a tűzzel + videó
7
Napindító – Kiszivárgott a 28 pontos amerikai-orosz béketerv + videó
8
A Tisza Párt listáján végül helyet kap az óbaloldal + videó
9
Előre kitervelt gyilkosság: Hűtőládában csempésztek le egy holttestet a panel 9. emeletéről + videó
10
Szijjártó Péter sajtótájékoztatót tart Brüsszelben + videó

Legfrissebb híreink

Dosszié - Korrupció a baloldalon

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!