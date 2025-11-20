14 letartóztatás után is szabadlábon: A jogrendszer csődje okozta az ukrán menekült lány halálát Amerikában + videó
2025. november 20., csütörtök 18:45
| Hír TV
Egy fiatal, ukrán származású nő, aki a háború elől menekülve keresett menedéket és új életet az Egyesült Államokban, végül egy olyan rendszer áldozatává vált, amely képtelen megvédeni polgárait a visszaeső bűnözőktől. Iryna Zarutska brutális meggyilkolása egy tömött gyorsvasúton nem csupán egy elszigetelt tragédia, hanem az amerikai igazságszolgáltatás mély válságának tünete: gyilkosa 14 korábbi letartóztatás után is szabadon kószálhatott.
