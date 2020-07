Publi Cafe: Megkerülhetetlenné váltak a V4-ek

Orbán Viktor teljes győzelmet aratott a több szempontból is történelmi EU-csúcson, míg az Egyesült Államokban továbbra is teljes erővel tombol a szélsőbaloldali erőszak és megfélemlítés. Kispesten és vidéken is botrányos baloldali ügyekkel terhelt a közélet, idén pedig elmarad a Pride-felvonulás. Többek között ezeket a témákat vette górcső alá a Hír TV Publi Cafe című műsorában Trombitás Kristóf műsorvezető vendégeivel, Lentulai Krisztiánnal és Vágvölgyi Gergellyel.

Trombitás Kristóf Orbán Viktor miniszterelnök Brüsszelben aratott győzelmét hozta fel a műsor első témájaként. Az EU-csúcson elért eredmény nagyságát az is mutatja, hogy a hazánkkal általában cseppet sem barátságos lapok, mint a Der Spiegel vagy a Politico is elismerően írt a történtekről, egyedül a magyar ellenzék dühödt acsarkodása az, amely alternatív valóságot teremt – mondta el a műsorvezető. Trombitás Kristóf felidézte Dobrev Klára (DK) és a Momentum reakcióit is. Utóbbi párt tagjai a vita alatt is bebizonyították, hogy ők nem a magyar érdekeket képviselik, hiszen csettintésre beálltak a holland miniszterelnök mögé.

Vágvölgyi Gergely szerintem

egyértelműen látszik most már, hogy teljesen új hatalmi centrum alakult ki Európában. Ezt nevezhetjük Közép-Európának, V4-eknek vagy a magyar-lengyel tengelynek, amely most már nemcsak helyet követel az asztalnál, hanem felnőtt ahhoz a feladathoz, hogy érvényesítse is az érdekeit

– hangsúlyozta a vasarnap.hu főszerkesztője.

Lentulai Krisztián szerint az az Európai Unió, amelynek a fundamentumai között megtalálható az egység, az nem nagyon tud mit kezdeni azzal, mikor egy hasonló kulturális alapokkal rendelkező tömb összeáll, és sokkal jobban képviseli együttesen az érdekeit, mint külön-külön. Ehhez a csoportosuláshoz egyre több szálon kötődik Olaszország és Ausztria is, így ennek a csoportosulásnak az ügyeit nem lehet ezentúl egy vállrándítással elintézni – hívta fel a figyelmet. A Karc FM főszerkesztő-helyettese arról is beszélt, hogy amellett sem lehet elmenni szó nélkül, hogy Ungár Péter és Schiffer András miként nyilvánult meg az EU-csúcs eredménye kapcsán. Mert bár mindkét közéleti szereplő sokszor kritikával illeti a kormány munkáját, az érdemeit is rendszeresen elismeri, és a brüsszeli események után is utóbbira volt példa. Lentulai mindezek mellett még arra is kitért, hogy az is beszédes, hogy

Schiffer nem régiben kaviárbaloldalnak nevezte a magyar ellenzéket.

A műsorban hátralévő részében foglalkoztak még azzal is, hogy Orbán Viktor támogatottsága ötéves csúcsra nőtt. Míg Apáti Bence legújabb vlogbejegyzése kapcsán pedig szót ejtettek arról, hogy továbbra sem csillapodnak a tengerentúlon a Black Lives Matter-mozgalom által gerjesztett indulatok. De megkerülhetetlen téma volt az Index szerkesztőségében zajló változás is.

