Publi Cafe: Csípőből lőtt szövetségesei alá Kunhalmi Ágnes

1048 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 370 336-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 83 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 12 739-re emelkedett. Magyarországon folyamatos a védőoltások beadása, már csaknem háromszorosa a beoltottak száma az aktív fertőzöttekének - közölte az országos tiszti főorvos. Müller Cecília elmondta, mintegy 40 ezer idős embert oltanak be a következő napokban. Hamarosan kezdődhet a katonák beoltása - jelentette be Benkő Tibor honvédelmi miniszter. A Covid-19 vírus elleni védőoltást ingyen biztosítja a kormány azok számára, akik igénylik, így nincs jelentősége annak, hogyha valakinek érvénytelenítették a TAJ számát járuléktartozás miatt - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma. A családokért felelős tárca nélküli miniszter arra biztatja a munkaadókat, hogy működtessenek munkahelyi bölcsődéket. Novák Katalin közölte: az ilyen bölcsődék létrehozására több milliárd forintos összegű pályázatot írnak ki. A kormány tervei szerint 1500 milliárd forintból fejlődhet, erősödhet a magyar felsőoktatás - közölte Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti államtitkára. A magyar felsőoktatást olyan helyzetbe lehet és kell hozni, amellyel versenyképes lesz, és a globális világban azt a nemzeti kincset, amit az egyetemek jelentenek, termőre tudja fordítani – mondta Stumpf István Magyarország élőben című műsorunkban. A felsőoktatási modellváltást koordináló kormánybiztos elmondta, ő nem harcot hirdet, hanem a bizalmatlanság kis köreit kell lebontani, mert a bizalmatlanság kis körei nem engedik meg azt, hogy értelmesen lehessen tárgyalni. A kormány tavaly a Gazdaságvédelmi akcióterv részeként 280 ezer munkáltatón keresztül mintegy 1,5 millió munkavállalónak nyújtott támogatást - mondta Bodó Sándor, az ITM foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára a Demokratának adott interjúban. A kormány 7,5 milliárd forintot biztosít önkormányzati fejlesztések támogatására. A pályázati forrásokból egyebek mellett utak, járdák, iskolák, óvodák és orvosi rendelők újulhatnak meg - jelentette be Varga Mihály pénzügyminiszter. A cél az, hogy - a magyar beruházásösztönzéssel foglalkozó ügynökséghez hasonlóan, amely már az elsőszámú és a legeredményesebb Közép-Európában - a magyar polgári hírszerzés is a legerősebb legyen a térségben - mondta a külgazdasági és külügyminiszter. Hiba volt leépíteni a hadiipart 1990-ben, de a kormány ezt a hibát kompenzálni fogja - mondta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter a Kossuth rádióban. Köszönet illeti Törökországot, amiért 4 millió szír menekültről gondoskodik a saját területén, ez rendkívül fontos Magyarországnak és Európának - jelentette ki Benkő Tibor honvédelmi miniszter. A holland nagykövetség fizette azt a cikket, amelyben a magyar jogállamiságot bírálja a HVG - hívta fel a figyelmet Menczer Tamás külügyi államtitkár. Az előírt szavazatszám 110 százalékának összegyűjtése a célja az őshonos kisebbségekért indított aláírásgyűjtő kampánynak - mondta Veres Hilda, az „Írdalá” kampány operatív igazgatója Magyarország élőben extra című műsorunkban. A székelyek élharcosok, húzzák maguk után a kontinens többi nemzeti és nyelvi kisebbségét - mondta a Magyar Nemzetnek Johan Häggman, a kisebbségi jogok szakértője az EU-ban immár sorozatos kisebbségvédelmi kezdeményezésekkel kapcsolatosan. Gál Kinga, az Európai Parlamentben tevékenykedő magyar néppárti képviselőcsoport elnöke és Deutsch Tamás, a képviselőcsoport vezetője levélben fordult az Európai Parlament elnökéhez az ukrajnai magyarokat érő folyamatos megfélemlítésekkel kapcsolatban. A világon 103,8 millió fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2,2 millió, a gyógyultaké 57,6 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem közép-európai adatai szerint. Ukrajnában megint gyorsult a koronavírus-fertőzés terjedése, egy nap alatt több mint háromezer új beteget jegyeztek fel, ismét sokan kerültek kórházba, a járvány eddigi halálos áldozatainak száma meghaladta a 23 ezret. A boszniai Szerb Köztársaságban várhatóan két hét múlva kezdődhet meg a koronavírus elleni oltás, Bosznia-Hercegovina többségében szerbek lakta országrészének vezetése ugyanis több mint 400 ezer adag orosz Szputnyik V oltóanyagot rendelt. Emmanuel Macron francia államfő hivatalában fogadta a nagy európai és francia gyógyszergyártók képviselőit, és a koronavírus elleni oltóanyagok gyártásnak és forgalmazásának felgyorsítására kérte őket - közölte az elnöki hivatal. Egy franciaországi vállalat márciustól megkezdi az amerikai Moderna, egy másik pedig áprilistól a Pfizer-BioNTech koronavírus elleni vakcináinak gyártását - jelentette be Agnes Pannier-Runacher francia ipari miniszter. Belgiumban egyelőre nem oltják be a 65 év feletti lakosokat az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca gyógyszergyár által kifejlesztett koronavírus elleni vakcinával - írta a BrusselsTimes belgiumi hírportál. Február 11-től egymillió adag koronavírus-vakcinát juttat el az amerikai szövetségi kormány az ország gyógyszertáraiba, hogy még szélesebb körben elérhetővé tegye az oltóanyagot - közölte a Fehér Ház. Több mint 600 ezer halálos áldozata van a koronavírusnak Latin-Amerika és a karibi térség országaiban a járvány kitörése óta. Kína 10 millió dózist biztosít saját fejlesztésű koronavírus elleni oltóanyagaiból a COVAX vakcinaelosztó kezdeményezés számára - közölte Vang Ven-pin, a kínai külügyminisztérium szóvivője. Sergio Mattarella olasz államfő felkérte Mario Draghit, az Európai Központi Bank előző elnökét egy szakértői kormány megalakítására. Hetven kórház egészségügyi személyzete lépett sztrájkba Mianmarban, így tiltakozva a héten végrehajtott katonai hatalomátvétel ellen. A mianmari rendőrség vádat emelt az ország őrizetbe vett eddigi vezetője, Aung Szan Szú Kjí ellen, mert megsértette az import-export törvényeket - írta a Reuters hírügynökség egy rendőrségi dokumentumra hivatkozva. A Szíriai Demokratikus Erők nevű kurd-arab milíciaszövetség harcosai feloldották két, kormányerők kezén lévő északkelet-szíriai városrész három hete tartó ostromát. Hatályba lépett az hadászati támadófegyverek csökkentéséről kötött orosz-amerikai Új START-szerződés meghosszabbítása - közölte az orosz külügyminisztérium. Az orosz rendőrség 1408 embert vett őrizetbe Alekszej Navalnij ellenzéki politikus perének tárgyalása és az ítélet kihirdetését követő spontán tüntetések alatt - közölte az OVD-Info jogvédő szervezet. Tucatnyi rendőrt tartóztattak le Mexikóban, az Egyesült Államokkal közös határon fekvő Tamaulipas államban 19 ember, köztük guatemalai migránsok meggyilkolása miatt január végén - közölte Irving Barrios Mojica főügyész. Harminckét ember meghalt, öt megsérült, amikor temetői menetet ért közlekedési baleset a kelet-afrikai Ugandában - közölte a helyi vöröskereszt. 217 határsértővel szemben intézkedtek Csongrád-Csanád megyében, a rendőrök elfogtak egy embercsempészt is, aki 19 migránst szállított egy kisteherautóban. Hétfőhöz hasonlóan kedden sem kellett a rendőröknek intézkedniük az üzletekre, a vendéglátóhelyekre, a szálláshelyekre, valamint a szabadidős létesítményekre vonatkozó korlátozások megszegése miatt - mondta az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője. Tagadta bűnösségét Ihász Sándor egykori fővárosi, illetve fellebbviteli főügyész a Fenyő-gyilkossággal összefüggésben hivatali visszaélés miatt emelt vádban a Pesti Központi Kerületi Bíróságon megtartott előkészítő ülésen. Jogerősen 12 év börtönbüntetéssel sújtotta a Szegedi Ítélőtábla azt a törökszentmiklósi férfit, aki 2019-ben azzal fenyegetőzött, hogy levágja unokája fejét, egy ismerősét pedig megszúrta, életveszélyes sérüléseket okozva neki. Vádat emelt a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség azzal a férfival szemben, aki felgyújtott egy tiszakécskei munkásszállót 2019-ben, hogy megölje a szálló tulajdonosát. A főügyészség életfogytig tartó fegyházbüntetés kiszabását kéri. Meghalt egy ember, miután kigyulladt egy kilencven négyzetméteres családi ház a Hajdú-Bihar megyei Hosszúpályiban. Dicséretben és jutalomban részesítette Terdik Tamás, Budapest rendőrfőkapitánya az Újpesten megkéselt rendőrt és járőrtársát. Futsal Eb-selejtező: Magyarország - Fehéroroszország 2:1 Labdarúgó NB I: Puskás Akadémia FC - Diósgyőri VTK 2:0; Budapest Honvéd FC - Paksi FC 1:1 Férfi vízilabda ob I: Szegedi VE - KSI SE 15:10; Tatabányai VSE - Budapesti Honvéd 7:13; Tigra-ZF-Eger - PannErgy-Miskolc 10:10; PVSK-Mecsek Füszért - Metalcom-Szentes 10:6; FTC-Telekom Waterpolo - Kaposvári VK 13:9; A-Híd VasasPlaket - UVSE 9:4 Férfi kosárlabda NB I: Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét - Naturtex-SZTE-Szedeák 95:99; Atomerőmű - Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 68:77; Kaposvári KK - Alba Fehérvár 97:100; Szolnoki Olajbányász - OSE Lions 85:69; Zalakerámia ZTE KK - Egis Körmend 92:69 Jégkorong Erste Liga: Sport Club Csíkszereda - Titánok 3:1; Gyergyói Hoki Klub - UTE 2:1; FTC-Telekom - DEAC 0:4