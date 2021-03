Publi Cafe: Aki a Jobbikra vagy a Momentumra szavaz, az Gyurcsányékat kapja meg

5653 új fertőzöttet azonosítottak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 480 860-ra nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 179 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 16 325-re emelkedett. Folyamatosan zajlik az oltás, már több mint 1,1 millió a beoltottak száma, ebből csaknem 318 ezren már a második oltásukat is megkapták. Az idősek oltását kérik elsősorban a háziorvosoktól a héten - mondta az országos tiszti főorvos. Müller Cecília hangsúlyozta: a járvány harmadik hullámának nagyon meredeken felszálló ágában vagyunk. Ütemesen és jól halad a koronavírus elleni oltás Magyarországon, a következő egy hétben is több százezren kaphatnak vakcinát - mondta Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi főosztályának vezetője. Naponta már ötszáz orvos- és egészségtudományi hallgató segíti az Országos Mentőszolgálat munkáját a koronavírus-járvány elleni védekezésben - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium. Aljas és emberéleteket veszélyeztet a Gyurcsány vezette baloldal hangulatkeltése, a védekezés segítése helyett folyamatosan hazugságokat terjesztenek - mondta Hollik István Magyarország élőben című műsorunkban. A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint a balliberális oldal a saját szavazóit is elbizonytalanítja, és vélhetően lesz olyan baloldali szavazó, aki majd, ha sor kerül rá az oltásban, a keleti vakcinákat el fogja utasítani. A megkérdezettek 73 százaléka elfogadhatatlannak tartja, hogy a koronavírus-járvány alatt egy politikus vagy más közszereplő oltásellenes legyen – derült ki a Századvég Alapítvány legfrissebb felméréséből. A migránsok nem tartják be a koronavírus-járvány elleni védekezés érdekében hozott szabályokat, ezért egyes országokban magas a migránshátterűek aránya a fertőzöttek között - mondta Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Vadai Ágnes, a DK alelnöke közölte: a magyarországi lakhellyel nem rendelkező, határon túli magyar állampolgárok nemcsak vásárolni, hanem az elmondások alapján oltakozni is jönnek. A baloldal a járvány harmadik hulláma közben is azzal van elfoglalva, hogy támadja a védekezést, szembe fordítsa egymással a magyarokat és folytassa az oltásellenes kampányát - kommentálta a Fidesz a DK-s Vadai Ágnes által mondottakat. A fővárosi tanulóbérletek érvényességének meghosszabbítását, a fel nem használt BKK-jegyek árának visszatérítését kezdeményezte a Fidesz Karácsony Gergely főpolgármesternél, mert a szigorító intézkedések miatt a diákok azokat nem tudják felhasználni. Elvenné az eddigi családtámogatási rendszer több elemét a Momentum. Erről a párt elnöke beszélt az ATV-ben. Fekete-Győr András megszüntetné a nagycsaládosok jelenlegi juttatásainak jó részét, így megváltoztatnák a családi adókedvezmény rendszerét is, helyette a nagycsaládok is ugyanannyi támogatást kapnának, mint akik kevesebb gyermeket nevelnek. A megítélt támogatások 99 százaléka, összesen mintegy 50 milliárd forint megérkezett a koronavírus miatt nehéz helyzetbe került cégek számláira - közölte Bodó Sándor, az ITM foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára. A kormány segítségére azok a szektorok is számíthatnak, ahol az üzleteknek márciusban két hétre zárva kell tartaniuk - jelentette ki az ITM foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára. Bodó Sándor közölte: bértámogatást igényelhetnek a munkaadók munkavállalóik számára például a papír-, játék- és ruházati boltokban, iparcikk kereskedésekben és a fodrászatokban is. Véget ér a fordított adózás a munkaerő-kölcsönzésnél, április 1-től már nem a megrendelő, hanem a munkaerőt kölcsönbe adó cég számítja fel és fizeti meg az általános forgalmi adót - közölte Izer Norbert államtikár. Napirenden kell tartani a nemzeti régiók ügyét május 7-éig azokban az országokban, ahol a „tartalék aláírások” száma még nem elegendő - hangsúlyozta Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes elnöke. A székely szabadság napjáról emlékezett meg közös közleményében Szili Katalin miniszterelnöki megbízott, az Országgyűlés volt elnöke és Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. A koronavírus-járvány miatt csak szűk körű rendezvényeket tartottak Erdélyben a székely szabadság napján, az 1852-es Habsburg-ellenes székely szervezkedést vezetők kivégzésének évfordulóján. A magyar kormány támogatja a magyar vállalatok részvételét a karabahi újjáépítésben - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Bakuban. A világon 117,5 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2,6 millió, a gyógyultaké 66,6 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Ukrajnában ismét gyorsult a koronavírus-járvány terjedése, az elmúlt 24 órában mintegy 6400 új beteget jegyeztek fel, ami csaknem kétszerese az előző napinak. Észak-Macedóniában ismét éjszakai kijárási tilalmat vezettek be a rossz járványügyi mutatók miatt - közölte a Vesti.mk észak-macedón hírportál. A francia Riviéra tengerparti településein a következő hétvégén is karantén lép életbe a koronavírus-járvány miatt. Horvátország kész tíz-tíz Covid-beteget fogadni Csehországból és Szlovákiából - közölte Andrej Plenkovic horvát kormányfő. Milos Zeman cseh államfő Jan Blatny egészségügyi miniszternek és Irena Storovának, az állami gyógyszerellenőrzési hivatal igazgatójának távozását követeli a koronavírus elleni orosz oltóanyag elutasításáért. Kiszivárgó dokumentumok szerint az Európai Bizottság azt javasolja, hogy az Európai Unió fogadja el a kínai és orosz vakcinákat is a koronaútlevelek kiadásakor. Boris Johnson brit miniszterelnök hivatalosan cáfolta az Európai Tanács elnöke, Charles Michel közlését, amely szerint a brit kormány megtiltotta a koronavírus elleni oltóanyagok exportját. Ötmillió beoltott után látványosan javulnak a koronavírus-járvány mutatói Izraelben - jelentette a helyi média. Az Egyesült Arab Emírségekben tesz történelmi látogatást csütörtökön Benjámin Netanjahu izraeli kormányfő - jelentette az izraeli közszolgálati rádió. Bekérette a Pekingben állomásozó brit nagykövetet egy, a kínai közösségi médiában közzétett cikk miatt a kínai külügyminisztérium. Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat őrizetbe vett egy iskola elleni fegyveres támadás előkészítésével gyanúsított tizenévest Penzában. A mintegy 1500 rendőr bevonásával lezajlott akció során, amely egy kábítószer-kereskedelemmel foglalkozó szervezett bűnözői csoport felszámolását célozta, 17 tonna kokaint is lefoglaltak Belgiumban. 89 éves korában elhunyt Gonda János Széchenyi- és Erkel-díjas zenepedagógus, zongoraművész, zeneszerző, a magyar dzsesszélet meghatározó alakja. Az előző napokhoz képest emelkedik a maszkviseléssel kapcsolatos szabályszegések száma - hívta fel a figyelmet a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezető-helyettese. Csalás gyanúja miatt nyomoz a rendőrség a gyöngyösi önkormányzat koronavírus tesztjeinek ügyében - írja a PestiSrácok.hu. A Hír TV februárban derítette ki, hogy a Hiesz György vezette városi hivatal csaknem hatszoros áron kínálta a teszteket, ráadásul a pénzt előre át kellett átutalni a gyöngyösi önkormányzat bankszámlájára. Kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt szervezett akcióban fogtak el egy 29 éves bökönyi férfit, aki az ellenőrzéskor társaival kábítószert szállított az autójában Miskolcra - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda. Halálra gázolt a vonat egy embert Albertirsán - közölte a Mávinform. Magas megbetegítő képességű madárinfluenza-vírust mutatott ki elhullott vadmadarakból a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal laboratóriuma Csongrád-Csanád és Somogy megyében. Babos Tímea odalán Veronika Kugyermetovával bejutott a negyeddöntőbe a dubaji keménypályás női tenisztorna páros versenyében. Férfi vízilabda ob I: Tatabánya-Szolnok Dózsa 5:20; KSI SE - Kaposvári VK 9:10; PVSK Mecsek Füszért - UVSE Hunguest Hotels 7:9; OSC - Debreceni VSE 18:9; A-Híd VasasPlaket - Budapesti Honvéd SE 12:8; FTC-Telekom Waterpolo - PannErgy-Miskolci VLC 18:10 Női kosárlabda NB I: TFSE-MTK - Sopron Basket 38:97 Férfi kosárlabda NB I: Egis Körmend - Zalakerámia ZTE KK 97:80 Labdarúgó Magyar Kupa, negyeddöntő: MOL Fehérvár - Budafoki MTE 2:0; Kisvárda Master Good - Zalaegerszeg 6:1; Debreceni VSC - MTK Budapest 1:2 Kalmár Zsoltot, a Dunaszerdahely magyar válogatott középpályását választották a szlovák labdarúgó-bajnokságban az elmúlt év legjobb játékosának. Pozitív lett Elek Gábornak, a női kézilabda-válogatott szövetségi kapitányának koronavírustesztje.