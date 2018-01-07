2018. január 8.,
hétfő, Gyöngyvér napja

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Varga-Damm Andrea

Hír TV

2018. január 7., vasárnap 23:30

Politikusok testközelből – a politikai élet meghatározó alakjainak mindennapjaiba, magánéletébe nyerhetnek betekintést úgy, hogy közben a legégetőbb politikai kérdések kerülnek reflektorfénybe. A legutóbbi adásban: Varga-Damm Andrea.

A Privátszféra január 5-i adása.

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