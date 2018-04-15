Róna Péter

5:50 - HÉTFÕI REGGELI JÁRAT. MÛSORVEZETÕ: LAMPÉ ÁGNES
6:30 - ELLENZÉKI GIGATÜNTETÉS PÁRTSZÓNOKOK NÉLKÜL
VENDÉG: GULYÁS BALÁZS SZERVEZÕ, MI VAGYUNK A TÖBBSÉG - TÜNTETÉS A DEMOKRÁCIÁÉRT
6:40 - UNIÓS INTÕ AZ ORBÁN-KORMÁNYNAK A JOGÁLLAMISÁG HELYZETE MIATT
VENDÉG: NIEDERMÜLLER PÉTER EP-KÉPVISELÕ, DK
8:30 - PERON
VENDÉG: SCHIFFER ANDRÁS, AZ LMP VOLT TÁRSELNÖKE
SZÁZEZRES TÖMEG TÜNTETETT SZOMBATON A DEMOKRÁCIÁÉRT A KOSSUTH TÉREN, A SZERVEZÕK ÚJ VÁLASZTÁST ÉS ELLENZÉKI ÖSSZEFOGÁST KÖVETELTEK.
BBC: A NAGYRÉSZT FIATALOKBÓL ÁLLÓ TÖMEG A SZÁZEZER FÕT IS ELÉRTE.
SÜDDEUTESCHE ZEITUNG: A FIDESZ SIKERE FÕLEG A FIATALOKAT SOKKOLTA.
LE MONDE: A FIATAL ÉS SZÍNES TÖMEG MEGMOZDULÁSA AZ EGYIK LEGFONTOSABB ESEMÉNY VOLT AZ UTÓBBI ÉVEK MAGYARORSZÁGÁN.
HIÁBA RIOGATOTT A KORMÁNYMÉDIA SOROS-KOMMANDÓVAL ÉS ANARCHISTÁKKAL, A TÜNTETÉS RENDBONTÁS NÉLKÜL ZAJLOTT LE.
TÖBB KÜLFÖLDI NAGYVÁROSBAN IS TÜNTETTEK AZ ORBÁN-KORMÁNY ELLEN, LONDONBAN, BERLINBEN, DUBLINBAN ÉS LISSZABONBAN IS MEGMOZDULTAK.
ROGÁN ANTAL A TÜNTETÉST POLITIKAI BOLHACIRKUSZNAK NEVEZTE, MELYNEK SZERVEZÉSÉÉRT SZERINTE SOROS GYÖRGY HÁLÓZATA A FELELÕS.
VASÁRNAP IS FOLYTATÓDOTT A KORMÁNYELLENES TÜNTETÉS, PÉCSEN SZÁZAK DEMONSTRÁLTAK A BÉKÉS ELLENÁLLÁSÉRT.
MÉSZÁROS LÕRINC NYOMDÁJÁNAK NEM FÉRT BELE, HOGY KINYOMTASSA A SZAMIZDAT MAGYAR NEMZETET.
A VÁLASZTÁS UTÁN BÍRSÁGOLTA MEG MOHÁCS FIDESZES POLGÁRMESTERÉT ÉS AZ ÖNKORMÁNYZATI ÚJSÁGOT AZ NVB.
MÁR 85 MILLIÓT GYÛJTÖTT AZ EGYÜTT A KAMPÁNYTÁMOGATÁSA VISSZAFIZETÉSÉRE - MAGYAR NARANCS.
ELFOGADHATATLANNAK TARTJA A POLGÁROK POLITIKAI ALAPÚ LISTÁZÁSÁT AZ ELTE ÁLTALÁNOS JOGI KARÁNAK KRIMINOLÓGIAI TANSZÉKE.
100 SZÁZALÉKOS FELDOLGOZOTTSÁG UTÁN HIVATALOS: KÉTHARMADOS TÖBBSÉGGEL KEZDHETI MEG KORMÁNYZÁSÁT A FIDESZ-KDNP.
ÚJ VÁLASZTÁS KIÍRÁSÁT KÖVETELI A DK MINDAZON KÖRZETEKBEN, AHOL ALULMARADT AZ EGYÉNI KÉPVISELÕJELÖLTJÜK A VÁLASZTÁSON.
HÁROM HÉT VAN A VÁLASZTÁSI PLAKÁTOK ELTÁVOLÍTÁSÁRA.
MNB: JELENTÕSEN LASSULHAT A GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS MAGYARORSZÁGON.
KÖRÜLBELÜL SZÁZAN TÜNTETTEK BRÜSSZELBEN, A DEMONSTRÁLÓK DEMOKRÁCIÁT ÉS SAJTÓSZABADSÁGOT KÖVETELTEK MAGYARORSZÁGON.
A BRITEK TÖBBSÉGE ÚJRA SZAVAZNA A BREXITRÕL.
ÚJ KAMPÁNYSZERVEZET ALAKULT A BREXIT-MEGÁLLAPODÁSRÓL TARTANDÓ NÉPSZAVAZÁSÉRT.
CÉLZOTT KATONAI CSAPÁSOKAT RENDELT EL DONALD TRUMP A SZÍRIAI VEGYI FEGYVEREKHEZ KÖTHETÕ LÉTESÍTMÉNYEK ELLEN.
PUTYIN: KÁOSZHOZ FOG VEZETNI, HA A NYUGAT FOLYTATJA A TÁMADÁSOKAT.
MACRON: FRANCIAORSZÁG NEM HIRDETETT HÁBORÚT SZÍRIA ELLEN.
A PENTAGON SZERINT PÉNTEK ÓTA HÚSSZOR ANNYI OROSZ TROLL GARÁZDÁLKODIK A NETEN.
AZ ARAB LIGA VEZETÕI ELÍTÉLTÉK A VEGYI FEGYVEREK HASZNÁLATÁT SZÍRIÁBAN.
BRIT KÜLÜGYMINISZTER: FONTOS, HOGY MOSZKVA MEGÉRTSE A SZÍRIAI BEAVATKOZÁS CÉLJAINAK KORLÁTAIT.
KATALÁN VÁLSÁG - SZÁZEZREK TÜNTETTEK BARCELONÁBAN A FÜGGETLENSÉGI POLITIKUSOK SZABADON ENGEDÉSÉÉRT.
ZAVARGÁSOKBA TORKOLLOTTAK KORMÁNYELLENES TÜNTETÉSEK FRANCIAORSZÁGBAN, 63 EMBERT ELÕÁLLÍTOTTAK.
HÓVIHAR, JÉGESÕ, ORKÁNEREJÛ SZÉL PUSZTÍT AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK KÖZÉPNYUGATI VIDÉKEIN.
FELGYÚJTOTTA MAGÁT EGY NEW YORK-I PARKBAN EGY NEVES MELEGJOGI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI AKTIVISTA.
MAGASAN A BEBÖRTÖNZÖTT VOLT ELNÖK A LEGESÉLYESEBB JELÖLT A BRAZIL ELNÖKVÁLASZTÁSON, HA INDULHAT.
POLITIKAI MENEDÉKJOGOT KAPOTT COSTA RICÁBAN EGY VOLT ROMÁN MINISZTER, AKIT ELSÕ FOKON TAVALY 6 ÉV BÖRTÖNRE ÍTÉLTEK.
CSERBENHAGYÁSOS BALESETBEN ELGÁZOLTAK EGY ANYÁT A GYERMEKÉVEL NAGYKANIZSÁN.
KÉT AUTÓ KARAMBOLOZOTT A 76-OS FÕÚTON, SZENTGYÖRGYVÁR KÖZELÉBEN, ÖTEN MEGSÉRÜLTEK.
FÁNAK ÜTKÖZÖTT EGY AUTÓ MARTINKÁN, A SOFÕR ÉLETVESZÉLYESEN MEGSÉRÜLT.
ELFOGTÁK A ZSÁMBÉKI HALÁLT OKOZÓ TESTI SÉRTÉS ELKÖVETÕJÉT.
ELESETT EGY MOTOROS VERESEGYHÁZÁN, A FÕ ÚTON, BELEHALT SÉRÜLÉSEIBE.
MANIPULÁLT ALVÁZSZÁMÚ GÉPKOCSIKAT FOGOTT EL A ZÁHONYI RENDÕRSÉG.
VÁDEMELÉST JAVASOL A RENDÕRSÉG AZ ELLEN A FÉRFI ELLEN, AKI EGY DESZKÁVAL TÁMADT VITAPARTNERÉRE MÁNFÁN.