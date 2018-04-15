2018. április 15.,
vasárnap, Anasztázia, Tas napja

24°

Róna Péter

Hír TV

2018. április 15., vasárnap 23:55

Privátszféra Péterfi Judittal. Közéletben szereplők testközelben. A legutóbbi adásban Róna Péter közgazdász.

A Privátszféra április 13-i adása.

Hír TVvissza a címlapra

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV