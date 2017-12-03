2017. december 3.,
vasárnap, Ferenc, Olívia napja

Mellár Tamás

Hír TV

2017. december 3., vasárnap 23:55

Politikusok testközelből.

A politikai élet meghatározó alakjainak mindennapjaiba, magánéletébe nyerhetnek betekintést úgy, hogy közben az legégetőbb politikai kérdések kerülnek reflektorfénybe.

A legújabb adásban: Mellár Tamás

A Privátszféra december 1-i adása.

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