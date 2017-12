Mellár Tamás

REGGELI JÁRAT HÉTFÕN IS MÁR 5 ÓRA 50 PERCTÕL. VÁRJA ÖNÖKET A MÛSORVEZETÕ, FARKAS KRISZTINA. FÕBB TÉMÁINK: 6.30 - KEZDÕDIK ELÖLRÕL A VÖRÖSISZAPPER. VENDÉG: KEPLI LAJOS ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ, JOBBIK. 6.40 - MEDDIG DRÁGULHAT MÉG A TOJÁS? VENDÉG: MOLNÁR GYÖRGYI, A BAROMFI TERMÉK TANÁCS TITKÁRA ÉS DAMNICZKI BALÁZS CUKRÁSZMESTER. 8.30 A PERONON: SZÉL BERNADETT, AZ LMP TÁRSELNÖKE, MINISZTERELNÖK-JELÖLTJE. ÉLESEN BÍRÁLTA ORBÁN VIKTORT AZ AMERIKAI ELNÖK BELSÕ TANÁCSADÓI KÖRÉNEK EGYIK MAGYAR TAGJA, AKI NÁRCISZTIKUSNAK ÉS MEGALOMÁNNAK TARTJA A MAGYAR KORMÁNYFÕT. RADVÁNYI K. MIKLÓS: ORBÁN VIKTOR MEGPRÓBÁLJA AZ EURÓPAI UNIÓ TAGÁLLAMAIT RASSZISTA, ETNIKAI VONALAK MENTÉN MEGOSZTANI. SIMICSKA LAJOS: AZUTÁN SZAKÍTOTTAM ORBÁNNAL, MIUTÁN FELVÁZOLTA NEKEM, HOGY DIKTATÚRÁT AKAR KIÉPÍTENI MAGYARORSZÁGON. A VÁLLALKOZÓ ÁLLÍTÁSA SZERINT AZ UTOLSÓ CSEPP A POHÁRBAN AZ VOLT, AMIKOR ORBÁN AZT MONDTA, AZ RTL KLUBOT MAJD MEGVESZI NEKI A ROSZATOM. BERKECZ BALÁZS, AZ EGYÜTT POLITIKUSA JELEZTE: FELJELENTÉST TESZ AZ ÜGYBEN ÉS KÉRI, HOGY AZ ELJÁRÁS SORÁN ORBÁNT ÉS SIMICSKÁT IS HALLGASSÁK MEG. EGYÜTTMÛKÖDÉSRÕL ÁLLAPODOTT MEG A KAMPÁNYIDÕSZAKRA AZ LMP ÉS AZ ÚJ KEZDET. DÖNTÖTT ORSZÁGOS LISTÁJA ELSÕ HARMINC HELYÉRÕL AZ LMP. SZÉL BERNADETT, HADHÁZY ÁKOS, GÉMESI GYÖRGY ÉS SCHMUCK ERZSÉBET VEZETI AZ LMP ORSZÁGOS LISTÁJÁT. A FIDESZ SZERINT AZ LMP-NÉL IS ALAKUL A "SOROS-LISTA". MORVAI KRISZTINA SZERINT A JOBBIK ELTÁVOLODOTT EREDETI ELVEITÕL ÉS ÉRTÉKEITÕL, EZÉRT HA KÉRNÉK, SEM VÁLLALNÁ TÖBBET A JELÖLTSÉGET. ELINDULT AZ ÖKUMENIKUS SEGÉLYSZERVEZET ORSZÁGOS ADOMÁNYGYÛJTÕ AKCIÓJA. TRUMP ÁLLÍTJA, HOGY SOHA NEM AVATKOZOTT BE A MICHAEL FLYNN ELLENI FBI-VIZSGÁLATBA. WASHINGTON KILÉP AZ ENSZ MENEKÜLTÜGYI VILÁGEGYEZMÉNYÉNEK ELÕKÉSZÍTÉSÉBÕL - JELENTETTE BE NEW YORKBAN AZ AMERIKAI ENSZ-KÉPVISELET. NIKKI HALEY, AMERIKAI ENSZ-NAGYKÖVET: A BEVÁNDORLÁSRA VONATKOZÓ DÖNTÉSEKET MAGUNKNAK KELL MEGHOZNUNK, AZOKBA MÁS NEM SZÓLHAT BELE. AZ ENSZ EGYELÕRE NEM REAGÁLT AZ AMERIKAI BEJELENTÉSRE. AUTÓ HAJTOTT EGY NEW YORK-I BÁR ELÕTTI DULAKODÁSBA, EGY EMBER MEGHALT, ÖTEN MEGSÉRÜLTEK, AZ ELKÖVETÕ SZÖKÉSBEN VAN. TIGRISCÁPA ÖLT MEG EGY AMERIKAI TURISTÁT COSTA RICA PARTJAINÁL. A CIA ÓVA INTI AZ IRAKI MÛVELETEKTÕL AZ IRÁNI FORRADALMI GÁRDÁT, MIUTÁN TEHERÁNBÓL TÁMADÁSOKKAL FENYEGETTÉK MEG AZ AMERIKAI ÉRDEKELTSÉGEKET. FERENC PÁPA: EMBERTÁRSAINKRA VALÓ ODAFIGYELÉSSEL KÉSZÜLJÜNK A KARÁCSONYRA. TRUMP MÉG NEM DÖNTÖTT, ELISMERI-E JERUZSÁLEMET IZRAEL FÕVÁROSÁNAK KÖZÖLTE AZ ELNÖK TANÁCSADÓJA. TÖBB TÍZEZRES TÖMEG TÜNTETETT TEL-AVIVBAN A KORMÁNYZATI KORRUPCIÓ ELLEN, A TILTAKOZÓK A KORMÁNYFÕ TÁVOZÁSÁT KÖVETELTÉK. TÜNTETÕK PRÓBÁLTÁK MEGAKADÁLYOZNI A NÉMET BEVÁNDORLÁSELLENES AFD KONGRESSZUSÁT HANNOVERBEN, A RENDÕRSÉG VÍZÁGYÚKAT VETETT BE ELLENÜK. ÚJABB TÁMOGATÁSI PROGRAMMAL ÖSZTÖNZIK NÉMETORSZÁGBAN A MENEDÉKKÉRÕK ÖNKÉNTES TÁVOZÁSÁT BILD AM SONNTAG. TÖRÖLTEK TÖBB, A FRANKFURTI NEMZETKÖZI REPÜLÕTÉRRÕL INDULÓ JÁRATOT A HEVES HAVAZÁS MIATT. ÁROKBA HAJTOTT EGY AUTÓ A 23-AS FÕÚTON NEMTI ÉS NÁDÚJFALU KÖZÖTT, EGY EMBER MEGSÉRÜLT. ÉLETÉNEK 63. ÉVÉBEN ELHUNYT DEVÁNSZKINÉ MOLNÁR KATALIN VOLT ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ, A XVII. KERÜLET EGYKORI POLGÁRMESTERE. ROBBANÓANYAGOT TARTOTT OTTHONÁBAN, A NÓGRÁD MEGYEI NEMTIBEN EGY 32 ÉVES FÉRFI, ELFOGTÁK, ÉS ELJÁRÁS INDULT ELLENE. KIGYULLADT EGY MELLÉKÉPÜLET SZEGED KÜLVÁROSÁBAN; A TÛZBÕL EGY EMBERT HOZTAK KI, AKI A HELYSZÍNEN ÉLETÉT VESZTETTE. 300 EZER FORINTTAL VESZTEGETTE VOLNA MEG A RENDÕRÖKET EGY VIETNÁMI FÉRFI A FÕVÁROSBAN, TÖBB EZER DOBOZ ZÁRJEGY NÉLKÜLI CIGARETTÁT TALÁLTAK NÁLA.