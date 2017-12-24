2017. december 25.,
hétfő, Eugénia napja

Kovács Tamás

Hír TV

2017. december 24., vasárnap 15:56, frissítve: vasárnap 16:23

A vívólegenda most politikai pástra lép. Huszonhárom éven át Fidesz-szavazó volt, azonban a legnagyobb csörtéit az utóbbi években Orbán Viktorral vívta. A Privátszférában Kovács Tamás, a Jobbik országgyűlési képviselőjelöltje.

A Privátszféra december 22-i adása.

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