Kovács Tamás

KARÁCSONY ALKALMÁBÓL A KATOLIKUS, A REFORMÁTUS ÉS AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZ MAGYARORSZÁGI VEZETÕI BUDAPESTEN ÉS ESZTERGOMBAN TARTANAK ÜNNEPI SZENTMISÉT, ISTENTISZTELETET. OKSZ: A TAVALYI EZERMILLIÁRDOSNÁL IS NAGYOBB LEHET A KISKERESKEDELMI FORGALOM DECEMBERBEN, A KSH 5-6 SZÁZALÉK KÖZÖTTI NÖVEKEDÉSI ÜTEMET MÉRT AZ UTÓBBI HÓNAPOKBAN. 2,8 MILLIÁRD FORINTÉRT KÉSZÍTIK ELÕ A KÖZLEKEDÉSI MÚZEUMI ELKÖLTÖZTETÉSÉT, A MAGYAR KÖZLÖNYBEN MEGJELENT RENDELET SZERINT A MUNKÁT KÉT ÉV ALATT KELL ELVÉGEZNI. FELMONDOTT A VASÁRNAPI HÍREK FÕSZERKESZTÕJE; KERTÉSZ ANNA AZÉRT TÁVOZIK, MERT AZ ÚJSÁG ÜNNEPI LAPSZÁMÁBAN A KORMÁNY PROPAGANDAHIRDETÉSEI JELENTEK MEG. BEJGLIT ÉS ALKOHOLMENTES PEZSGÕT KAPTAK A MAGYAR-SZERB HATÁRT ÕRZÕ KATONÁK KARÁCSONYRA; A KISGYERMEKES SZÜLÕK HAZAMEHETTEK AZ ÜNNEPRE. IDÉN IS SOR KÍGYÓZOTT A KARÁCSONYI INGYEN-EBÉDÉRT A FÕVÁROSBAN, A KRISNA-TUDATÚ HÍVÕK KÖZÖSSÉGE NAPONTA 1600 ADAG ÉTELT OSZT SZÉT A RÁSZORULÓK KÖZÖTT. DÉLUTÁN 4 ÓRA ÓTA NEM KÖZLEKEDNEK A NAPPALI BKK-JÁRATOK A FÕVÁROSBAN, ÉJSZAKAI JÁRATOK SZÁLLÍTJÁK AZ UTASOKAT HÉTFÕ HAJNALIG. DECEMBER 25-ÉN ÉS 26-ÁN A KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI JÁRATOK A VASÁRNAPI, ÜNNEPNAPI MENETREND SZERINT KÖZLEKEDNEK A FÕVÁROSBAN. OKSZ: A KÖVETKEZÕ KÉT NAPBAN AZOK A VENDÉGLÁTÓ EGYSÉGEK, SZÁLLÁSHELYEK, BOLTOK ÉS BENZINKUTAK LEHETNEK NYITVA, AMELYEK MUNKASZÜNETI NAPOKON EGYÉBKÉNT IS NYITVA TARTANAK. A MEGVÁLTÓ SZÜLETÉSÉT ÜNNEPLI A KERESZTÉNY VILÁG, A SZENTFÖLDÖN FOKOZTÁK A BIZTONSÁGI KÉSZÜLTSÉGET. HÁROM ÉVI DZSIHADISTA URALOM UTÁN ELÕSZÖR VOLT MISE AZ IRAKI MOSZUL SZENT PÁL TEMPLOMÁBAN, KARÁCSONY ALKALMÁBÓL; AZ ÉPÜLETHEZ JELENTÕS SZÁMÚ BIZTONSÁGI ERÕT VEZÉNYELTEK. FERENC PÁPA VEZETI A KARÁCSONYI EGYHÁZI ESEMÉNYEKET A BIZTONSÁGI GYÛRÛ ÖVEZTE VATIKÁNBAN, AHOVA HÍVÕK ÉS TURISTÁK TÍZEZREIT VÁRJÁK A KÖVETKEZÕ NAPOKBAN. A BIZTONSÁGI ERÕK SZÁZEZER TAGJÁT MOZGÓSÍTOTTÁK FRANCIAORSZÁGBAN ATTÓL TARTVA, HOGY A KARÁCSONYI ÜNNEPEK ALATT SZÉLSÕSÉGESEK TERRORTÁMADÁST KÖVETHETNEK EL. MARCO MINNITI, OLASZ BELÜGYMINISZTER: 2018-BAN EURÓPA TÍZEZER MENEKÜLTET FOGAD BE LÍBIÁBÓL A HUMANITÁRIUS FOLYOSÓKON KERESZTÜL. AZ OSZTRÁK KANCELLÁR SZERINT A KÖTELEZÕ KVÓTA NEM TARTÓS MEGOLDÁS A MENEKÜLTKÉRDÉSRE. SEBASTIAN KURZ: AZ EURÓPAI UNIÓ MEGOSZTOTTSÁGÁNAK MÉLYÜLÉSÉHEZ VEZET, HA RÁKÉNYSZERÍTIK A TAGÁLLAMOKRA A MENEKÜLTEK BEFOGADÁSÁT. RECEP TAYYIP ERDOGAN: A SZÍRIAI KORMÁNY SZÁZAKNAK NEM ADJA MEG AZ ENGEDÉLYT, HOGY ELJUSSANAK A KÖZELI KÓRHÁZAKBA KELET-GÚTÁBÓL. TÖRÖKORSZÁG SEBESÜLTEKET, KÖZÖTTÜK 170 NÕT ÉS GYERMEKET TERVEZ KIMENEKÍTENI DAMASZKUSZ ELÕVÁROSAIBÓL. ÚJABB 2700 ÁLLAMI ALKALMAZOTTAT BOCSÁTOTTAK EL GÜLENIZMUS MIATT TÖRÖKORSZÁGBAN, AZ EU TÖBB VEZETÕ POLITIKUSA SZERINT TÚLZÓAK A TISZTOGATÁSOK. KOSZOVÓBAN JANUÁRBAN SZAVAZNAK A HÁBORÚS BÛNÖKET VIZSGÁLÓ TÖRVÉNYSZÉKRÕL, A KÜLÖNLEGES BÍRÓSÁG A GERILLAAKCIÓIRÓL ELHÍRESÜLT UCK MÁIG VITATOTT TETTEIT VIZSGÁLNÁ. HIVATALOSAN IS BEJELENTETTE AZ OROSZ KORMÁNYPÁRT, HOGY VLAGYIMIR PUTYINT INDÍTJA A JÖVÕ TAVASZI ELNÖKVÁLASZTÁSON. PHENJAN HÁBORÚS CSELEKMÉNYKÉNT ÉS TELJES GAZDASÁGI BLOKÁDKÉNT ÉRTÉKELI AZ ENSZ LEGÚJABB, PÉNTEKI SZANKCIÓIT. AZ ÉSZAK-KOREAI KÜLÜGYMINISZTÉRIUM MEGFENYEGETTE A BÜNTETÕINTÉZKEDÉSEKET TÁMOGATÓ ORSZÁGOKAT MONDVÁN: NAGY ÁRAT FIZETNEK MAJD AZÉRT, AMIT TETTEK. A FÜLÖP-SZIGETEKEN PUSZTÍTÓ TRÓPUSI VIHAR ÁLDOZATAIÉRT MONDOTT IMÁT FERENC PÁPA A VATIKÁNBAN, A TERMÉSZETI KATASZTRÓFÁBAN TÖBB MINT 200-AN HALTAK MEG. TÛZ VOLT A LONDONI ÁLLATKERTBEN, 8 DOLGOZÓ KÖNNYEBBEN MEGSÉRÜLT; AZ ÁLLATOK TÖBBSÉGÉT MÉG IDÕBEN SIKERÜLT KIMENTENI. KARÁCSONYKOR IS ÉJJEL-NAPPAL HÍVHATÓ A 116-123-AS SZÁMON A TELEFONOS LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT, A HÍVÁS VEZETÉKES TELEFONRÓL ÉS MOBILRÓL IS INGYENES. TÖBB HATÁRÁTKELÕN TORLÓDÁS VAN; AZ ÜNNEPEKRE HAZAUTAZÓ VENDÉGMUNKÁSOK MIATT RÖSZKÉNÉL A BUSZOK 4, A SZEMÉLYAUTÓK 3, ÁSOTTHALOMNÁL 1 ÓRÁT VESZTEGELNEK, AKÁRCSAK ZÁHONYNÁL ÉS CSENGERSIMÁN. MEGÖLTE FÉRJÉT EGY NÕ BIHARKERESZTESEN, VESZEKEDÉS KÖZBEN EGY KÉSSEL MEGSZÚRTA A FÉRFIT, AKI AZONNAL MEGHALT. A RENDÕRÖK 2 ÓRÁN BELÜL ELFOGTÁK AZT A 22 ÉVES FÉRFIT, AKI HALÁLRA GÁZOLT EGY NÕT SALGÓTARJÁNBAN, MAJD SEGÍTSÉGNYÚJTÁS NÉLKÜL ELHAGYTA A HELYSZÍNT. GORILLAKÖLYÖK SZÜLETETT A BUDAPESTI ÁLLATKERTBEN; A NAGYKÖZÖNSÉG VÁRHATÓAN A KÉT ÜNNEP KÖZÖTT MÁR LÁTHATJA A KIS EMBERSZABÁSÚT, A NÉVADÁS AZ ÚJ ESZTENDÕRE MARAD.