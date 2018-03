5.50 - REGGELI JÁRAT - A MÛSORVEZETÕ: FARKAS KRISZTINA 6.30 - KAMPÁNY ÜZEMMÓDBAN FOLYIK A KORRUPCIÓS ISZAPBIRKÓZÁS VENDÉG: SZILÁGYI GYÖRGY ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ, JOBBIK 6.40 - MOCSÁRBAN TOPOROG AZ ELLENZÉKI KOORDINÁCIÓ VENDÉG: HADHÁZY ÁKOS TÁRSELNÖK, LMP 8.30 - PERON. VENDÉG: SZABÓ TÍMEA, A PÁRBESZÉD TÁRSELNÖKE KIDOBATTA A HÍRTV STÁBJÁT TASÓ LÁSZLÓ FIDESZES ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕJELÖLT NYÍRACSÁDI LAKOSSÁGI FÓRUMÁRÓL. RENDÕRT KÜLDTEK AZ MSZP TÜNTETÕIRE MÁTÉSZALKÁN, AKIK KÓSA LAJOS ELLEN TÜNTETTEK. A FÜGGETLEN NAGY IMRE ATTILÁNÉT VÁLASZTOTTÁK MEG A SZABOLCS MEGYEI ÉRPATAK VEZETÕJÉNEK AZ IDÕKÖZI POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁSON. HÁROM FÜGGETLEN JELÖLT KÖZÜL FARKAS IMRE JÓZSEFNÉT VÁLASZTOTTÁK POLGÁRMESTERNEK A ZALA MEGYEI GELLÉNHÁZÁN. A MOMENTUM VISSZALÉPETT A CSEPELI KÖRZETBEN AZ EGYÜTT POLITIKUSA, SZABÓ SZABOLCS JAVÁRA. ELKÜLDI PROGRAMJÁT AZ MSZP-PÁRBESZÉD MINISZTERELNÖK-JELÖLTJE A DK-NAK ÉS AZ LMP-NEK. BÁR A KORMÁNYFÕ ÍGÉRTE, MÉGSEM MINDEN CSALÁD KAPJA MEG A 12 EZER FORINTOS GÁZÁRCSÖKKENTÉST. ÉVENTE A 70 EZER FORINTTAL IS TÖBBET FIZETHETNEK A MAGYAROK A FÖLDGÁZÉRT ANNÁL, MINT AMIT A PIACI ÁR INDOKOLNA. ERÕSZAKBA TORKOLLÓ TÜNTETÉSEKRE SZÁMÍT A FIDESZ VÁLASZTÁSI VERESÉGE UTÁN GYURCSÁNY FERENC. HETEK ÓTA KÉZBEN CIPELIK A BETEGEKET A JÁNOS KÓRHÁZBAN, MERT ROSSZ A LIFT ATV. SZIKSZAI RÉMUSZ: VAGY HÜLYE, VAGY A VÁLASZTÓIT NÉZI HÜLYÉNEK AZ A POLITIKUS, AKI BÉCSRÕL MEGPRÓBÁLJA ELHITETNI, HOGY ÉLHETETLEN NAGYVÁROS. IRÁNYTÛ: FEJ-FEJ MELLETT ÁLL A JOBBIK ÉS A KORMÁNYPÁRTOK JELÖLTJE SOMOGY MEGYE 3. VÁLASZTÓKERÜLETÉBEN. A SZAVAZATOK 40-40%-ÁT KAPNÁ STEINMETZ ÁDÁM ÉS A FIDESZ SZÍNEIBEN INDULÓ MÓRING JÓZSEF ATTILA IS MARCALIBAN ÉS KÖRNYÉKÉN. EGY FELFÚJHATÓ HORDÓVAL TILTAKOZOTT A DUNA PARLAMENT ELÕTTI SZAKASZÁN PAKS2 ELLEN A GREENPEACE 444. SZAKÉRTÕ: KIJÁTSZHATÓ A MAGYAR KÖZBESZERZÉSI TÖRVÉNY EZÉRT IS ÉPÍTKEZHET 20-30 SZÁZALÉKKAL DRÁGÁBBAN AZ ÁLLAM. ALFÖLDI RÓBERT: NEM JUTHATUNK EL ODA, HOGY 16 ÉVES GYEREKEKNEK BÜNTETÉSEKET KÜLDÜNK, CSAK MERT KI MERIK NYITNI A SZÁJUKAT. PUBLICUS INTÉZET: A LAKOSSÁG KÉTHARMADA FIZETNE VIZITDÍJAT, HA AZ A PÉNZ AZ EGÉSZSÉGÜGYRE MENNE. HOROGKERESZTET FESTETTEK A DK ÉRDI IRODÁJÁNAK KIRAKATÁRA HVG. ZÁGRÁBBAN EZREK TÜNTETTEK A NÕK ELLENI ERÕSZAK MEGELÕZÉSÉRÕL SZÓLÓ ISZTAMBULI EGYEZMÉNY ELLEN. SZÁZEZREK TÜNTETTEK ORSZÁGSZERTE A FEGYVERTARTÁS SZIGORÍTÁSÁÉRT AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN. NÉMETORSZÁGBAN FOGTÁK EL A LEVÁLTOTT KATALÁN ELNÖKÖT, CARLES PUIGDEMONT. UTCAI ÖSSZECSAPÁSOK TÖRTEK KI BARCELONÁBAN A MENESZTETT KATALÁN ELNÖK LETARTÓZTATÁSA MIATT HVG. GÖRÖGORSZÁGBAN LETARTÓZTATTAK 3 EMBERCSEMPÉSZT, AKIK 21 MENEKÜLTET TARTOTTAK TÚSZUL. MOSZKVA SZERINT A BANDITIZMUSSAL HATÁROSAK A SZKRIPAL-ÜGYBEN OROSZORSZÁGGAL SZEMBEN MEGFOGALMAZOTT VÁDAK. LEGKEVESEBB NÉGY GYEREK MEGHALT, AMIKOR TÛZ ÜTÖTT KI A DÉL-OROSZORSZÁGI KEMEROVO EGYIK BEVÁSÁRLÓKÖZPONTJÁBAN. POKOLGÉP ROBBANT AZ ÚTON HALADÓ JÁRMÛVEK MELLETT AZ EGYIPTOMI ALEXANDRIÁBAN, KÉT EMBER MEGHALT. TIZENÖT FÉRFI HOLTTESTÉT TALÁLTÁK MEXIKÓBAN EGY ÚTSZÉLEN HAGYOTT KISTEHERAUTÓ PLATÓJÁN. TÖBBEN MEGHALTAK RIO DE JANEIRÓBAN A RENDÕRSÉGGEL KIALAKULT LÖVÖLDÖZÉSBEN. ÕRIZETBE VETTÉK EGY FÉRFIT, AKI FESTÉKKEL DOBÁLTA MEG A CSONGRÁD MEGYEI FÕÜGYÉSZSÉG ÉPÜLETÉNEK FALÁT A CZEGLÉDY CSABÁÉRT SZERVEZETT TÜNTETÉS UTÁN. A KÖRÖSÖKNÉL MÁR TÍZ SZAKASZON KÜZDENEK A BELVÍZ ELLEN. MOTORKERÉKPÁROSSAL ÜTKÖZÖTT EGY KISTEHERAUTÓ A 44-ES FÕÚTON, KONDOROS TÉRSÉGÉBEN, EGY EMBER MEGSÉRÜLT. KÉT GÉPKOCSI ÜTKÖZÖTT ÖSSZE DEBRECENBEN, KETTEN MEGSÉRÜLTEK. TÛZ ÜTÖTT KI EGY LAKÓHÁZBAN ISASZEG KÜLTERÜLETÉN, EGY EMBER MEGSÉRÜLT. KIZUHANT EGY FÉRFI EGY PANELBÓL A BUDAPESTI HAVANNA LAKÓTELEPEN, A BALESETET NEM ÉLTE TÚL MA.HU.