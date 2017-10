SOLTÉSZ MIKLÓS: NÉGY ÉS FÉL MRD FORINTOT KAPNAK A KARITATÍV SZERVEZETEK INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSRE. A FIDESZ ELUTASÍTOTTA A POLITIKUSI VAGYONNYILATKOZATOK SZIGORÚBB ELLENÕRZÉSÉT CÉLZÓ NÉPSZAVAZÁSI KEZDEMÉNYEZÉST. FIDESZ: TÁRSADALMI KONSZENZUS VAN A KÉRDÉSBEN, NEM KELL NÉPSZAVAZÁS. JOBBIK: A KORMÁNY EGYSZERÛEN CSAK FÉL A NÉPSZAVAZÁSTÓL. LMP: A FIDESZES KÉPVISELÕK EDDIG IS MEGSZAVAZHATTÁK VOLNA A TÖRVÉNYT DE SOHA NEM ÉLTEK A LEHETÕSÉGGEL. A HÁZ VÁRHATÓAN KEDDEN SZAVAZ ÚJRA A KÖTELEZÕ KÉMÉNYSEPRÉS ELTÖRLÉSÉRÕL SZÓLÓ TÖRVÉNYRÕL, AMIT AZ ÁLLAMFÕ VISSZAKÜLDÖTT MEGFONTOLÁSRA. A PARLAMENT ELÕTT TÜNTETNEK MA A KÉMÉNYSEPRÕK, MERT SZERINTÜK VESZÉLYES A KÖTELEZÕ KÉMÉNYSEPRÉS MEGSZÜNTETÉSE. BENKÕ TIBOR: TÖBB MINT 2 MRD FT-BÓL FEJLESZTIK A MAGYAR HONVÉDSÉG KATASZTRÓFAVÉDELMI FELADATAIT SZOLGÁLÓ ESZKÖZPARKOT. INTERNETES FORRÁSOKBÓL ÖSSZEOLLÓZVA, KONKRÉTUMOK NÉLKÜL PRÓBÁLJA BIZONYÍTANI A KORMÁNY A "SOROS-TERV" LÉTEZÉSÉT SZÉL BERNADETTNEK. MSZP: A NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK NEM VÁLHATNAK A FIDESZ GYÛLÖLETPROPAGANDÁJÁNAK ESZKÖZÉVÉ! KÖZÖSEN INDUL A VÁLASZTÁSOKON AZ EGYÜTT ÉS A PÁRBESZÉD, A CÉL A KÖZÖS LISTAÁLLÍTÁS, ÁM ERRÕL KÉSÕBB BELSÕ SZAVAZÁSON DÖNTHETNEK. A NEM KORMÁNYPÁRTI SZAVAZÓK KÉTHARMADA VOKSOLNA EGY OLYAN BALOLDALI EGYÜTTMÛKÖDÉSRE, AMELYNEK VAN ESÉLYE LEVÁLTANI A FIDESZT - PUBLICUS INTÉZET. TÖBB MINT 30 EZER FORINTTAL LESZ JÖVÕRE MAGASABB A MINIMÁLBÉR SZLOVÁKIÁBAN, MINT MAGYARORSZÁGON MAGYAR NEMZET. A VIHAROS SZÉLLEL ÉS ESÕVEL DACOLVA TÜNTETTEK VASÁRNAP ESTE SZÉKELYFÖLD-SZERTE A TÉRSÉG TERÜLETI AUTONÓMIÁJÁÉRT. TÖBB SZÁZAN TÜNTETTEK BUKARESTBEN A VÉDÕOLTÁSOK KÖTELEZÕVÉ TÉTELE ELLEN. KÖZÉP-EURÓPÁBAN ÖSSZESEN ÖT HALÁLOS ÁLDOZATOT KÖVETELT AZ ÍTÉLETIDÕ, MAGYAR ÁLDOZATRÓL NEM ÉRKEZETT HÍR. NÉMETORSZÁGBAN EGY, CSEHORSZÁGBAN ÉS LENGYELORSZÁGBAN KÉT-KÉT EMBER VESZTETTE ÉLETÉT. A TÖRÖK RENDÕRSÉG ÕRIZETBE VETTE AZ ISZLÁM ÁLLAM 143 ÁLLÍTÓLAGOS HÍVÉT EGY NYOLC TARTOMÁNYBAN TARTOTT NAGYSZABÁSÚ RAZZIÁBAN. OSDH: AZ ISZLÁM ÁLLAM TÖBB MINT ÖTEZER EMBERT VÉGZETT KI SZÍRIÁBAN AZ ELMÚLT HÁROM ÉVBEN. FRANCIAORSZÁG 11 NAGYVÁROSÁBAN RENDEZTEK TÜNTETÉSEKET A SZEXUÁLIS ZAKLATÁS ÉS ERÕSZAK ELLEN A #MEETOO MOTTÓ JEGYÉBEN. A SPANYOL KORMÁNY SZOMBATON MEGKEZDTE A KATALÁN KORMÁNYZATI FELADATOK ÁTVÉTELÉT. SPANYOL KÜLÜGYMINISZTER: A MENESZTETT KATALÁN ELNÖK INDULHAT A DECEMBERI TARTOMÁNYI VÁLASZTÁSOKON, HA ADDIG NEM KERÜL BÖRTÖNBE. TÖBB SZÁZEZREN TILTAKOZTAK BARCELONÁBAN A KATALÁN FÜGGETLENSÉGI NYILATKOZAT ELLEN. OLASZORSZÁGBAN MINTEGY EZER EMBERT MENEKÍTETTEK KI A TERJEDÕ ERDÕTÜZEK MIATT. DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK CSAK AZOKAT A KENNEDY-IRATOKAT NEM TÁRNÁ A NYILVÁNOSSÁG ELÉ, AMIK MÉG MA IS ÉLÕ SZEMÉLYEK ADATAIT TARTALMAZZÁK. MEGERÕSÍTETTE AZ IRAKI KURD VEZETÕ, HOGY NOVEMBER 1-TÕL TÁVOZIK HIVATALÁBÓL. IRÁN ELEGET TESZ AZ ATOMEGYEZMÉNYBEN VÁLLALT KÖTELEZETTSÉGEINEK - JELENTETTE BE A NEMZETKÖZI ATOMENERGIA-ÜGYNÖKSÉG FÕIGAZGATÓJA TEHERÁNBAN. 300 ÓRA KÖZMUNKÁRA ÍTÉLT EGY HOLOKAUSZTTAGADÁSSAL VÁDOLT FÉRFIT A FÕVÁROSI FÕÜGYÉSZSÉG. ÚJRAKEZDÕDÖTT A RÖSZKEI TERRORCSELEKMÉNY ÜGYÉNEK TÁRGYALÁSA SZEGEDEN. HÁROM AUTÓ ÜTKÖZÖTT A 26-OS FÕÚTON SAJÓSZENTPÉTERNÉL, NÉGYEN MEGSÉRÜLTEK. ORFK: 22 HATÁRSÉRTÕT TARTÓZTATTAK FÖL PÉNTEKTÕL VASÁRNAPIG AZ ORSZÁG TERÜLETÉN A RENDÕRÖK. ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FÕIGAZGATÓSÁG: ORSZÁGSZERTE KOMOLY KÁROKAT OKOZOTT A VIHAROS SZÉL. HÁROM ÉS FÉL KILOGRAMM HEROINT TALÁLTAK A RENDÕRÖK EGY 19 ÉVES SZERB FÉRFI AUTÓJÁBAN RÖSZKÉNÉL. MÁVINFORM: KORA HAJNALRA A VIHAR MIATTI KORLÁTOZÁSOK TÖBBSÉGÉT FELOLDOTTÁK A VASÚTVONALAKON.