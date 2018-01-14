2018. január 15.,
hétfő, Lóránt, Loránd napja

Csintalan Sándor

Hír TV

2018. január 14., vasárnap 23:59

A ​köz​élet meghatározó alakjainak mindennapjaiba, magánéletébe nyerhetnek betekintést úgy, hogy közben a legégetőbb politikai kérdések kerülnek reflektorfénybe.

Az adásban: ​Csintalan Sándor​.

A Privátszféra január 13-i adása.

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