2018. február 5.,
hétfő, Ágota, Ingrid napja

Ceglédi Zoltán

Hír TV

2018. február 4., vasárnap 23:55

„Nem lehet mindig kegyelemkettessel átmenni!” – Ceglédi Zoltán politikai elemző osztályzatai a parlamentbe jutásért újra ringbe szálló pártokról és jelöltjeikről. Egy igazán mozgalmas nap a reggeli borbélytól az esti Dumaszínházig, BKV-n és a konyhapult mellett is Ceglédi Zoltánnal.

A Privátszféra február  2-i adása.

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