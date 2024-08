Politikai hobbista – Megyeri Jonatán: Erdogan népszerűsége csökkent, ezért gesztusokat tesz a radikálisoknak + videó

Egy nagyon megrázó hírrel kell kezdenünk, amiről muszáj beszélni, bármennyire is nem szeretnénk. És amiről a mainstream sajtó is sunnyogni próbál. Legalábbis mindent megtettek, az angol hatóságokkal karöltve, hogy titokban maradjon az elkövető kiléte. És innentől kezdve akár ki is tudjuk találni. De nem kell, segítek: egy ruandai hátterű, de már Angliában született fiatal férfi egy Taylor Swift-es rajongói rendezvényen elkezdett gyerekeket kaszabolni. 3 kislány meghalt, további 7 megsebesült, és aztán elszabadult a pokol