Politikai hobbista – Kovács „Kokó” István: Az olimpia egy brutális gazdasági vállalkozás lett + videó

A mai műsorban az aktuális hírek átbeszélése mellett egy kicsit filozofikus-intellektuális pályára is rámerészkedünk a zsidók, mohamedánok, illetve a szólásszabadság kapcsán. Úgyhogy előre is elnézést azoktól a nézőktől, akiket zavarnak a magasabb szellemi szférák – nekik lesz majd egy kis Karácsony Gergely a műsor végén. Az elején viszont beszéljünk a világot az elmúlt napokban leginkább megmozgató eseményről. És ez most – kivételesen, halleluja – nem egy újabb háború, terrortámadás, tőzsdekrach… de még csak Magyar Péter sem szart be megint a gatyájába egy diszkóban. Hanem Elon Musk egy óriási nemzetközi figyelem által kísért beszélgetést folytatott élőben az X közösségi platformon (azaz a Twitteren) Donald Trump-pal

– így vezette fel Jeszenszky Zsolt a műsor első blokkját, amelyben többek között a Trump-Musk interjúról, a mainstream sajtóról, valamint Kamala Harrisről, az amerikai demokraták elnökjelöltjéről is beszélgettek.

Az ökölvívás nehéz helyzetben van, mert nincs lobbierőnk. Az, hogy 2028-ban ott lesz-e a boksz az olimpián az csak Los Angelestől és az IOC-tól (szerk.: Nemzetközi Olimpiai Bizottság) függ

– hangsúlyozta az adásban Kovács „Kokó” István olimpiai, világ- és Európa-bajnok ökölvívó.