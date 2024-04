Politikai hobbista – Hajdú Péter: nem a hangfelvétel tartalma érdekelt a Varga-interjúban + videó

Megosztás itt:

Mint ismert, Hajdú Péter a közelmúltban interjút készített Varga Judittal. Az egykori igazságügyi miniszter akkor törte meg a csendet volt férjével, Magyar Péterrel kapcsolatban. Beszélt házasságon belüli veszekedésekről, zsarolásról, abúzusról és az őt ért lelki terrorról.

Hajdú Péter szerint nagyon megdöbbentő volt, amit Varga Judittól hallott, hiszen egy olyan nőről van szó, aki okos, csinos és sikeres, de Magyar Péter ennek ellenére soha nem adta meg neki a kellő tiszteletet.

Az interjú heves indulatokat váltott ki és nem pusztán a politikai életben, hanem a társadalomban is. Maga Hajdú is kapott hideget-meleget, hogy „mit kellett volna inkább kérdeznie”, többek között Havas Henrik is kifejtette, hogy szerinte melyek lettek volna a megfelelő kérdések.

A Frizbi TV műsorvezetőjét természetesen a durva kritikákat megfogalmazó fizetett trollhadsereg szintén betalálta. Sokak már azt „megbocsájthatatlan” bűnnek tartották, hogy egyáltalán Varga Judit meghívást kapott a műsorba.

A legtöbb meg sem nézte az interjút, azok, akik ugyanazt szólják hozzá, azok nagy valószínűséggel meg sem nézték, nincsenek tisztában, mert pontosan szó volt mindenről ebben az interjúban. Nyilván, nem mentem rá arra, hogy mi a szövege a hangfelvételnek, ugyanis mindenhol megjelent (…) őszintén mondom nem az érdekelt, hogy mi a szövege, mert az ismert volt és alapvetés, hogy ez létezik, az érdekelt, hogy miként juthat el odáig egy férj, hogy a feleségével felveszi a beszélgetést és utána ezzel zsarolja, nyilvánosságra hozza

– tette hozzá Hajdú Péter.

