Politikai hobbista – Fűrész Gábor: a társadalom nagyobb részében nem volt protestszavazás + videó

Miért kell ennyire az USA-nak Ukrajna? Szerintem sok nézőnkben is rendre felmerül ez a kérdés. És mindenféle komoly elemző műsorokban – így például a Politikai Hobbistában is – születtek megfejtések erre a kérdésre. De nem is kell többé elemezni, pláne nem tippelgetni. Lindsey Graham, republikánus szenátor őszinteségi rohamot kapott a múlt héten. Azt is mondhatjuk, hangosan felolvasta az apróbetűs részt. A kockázatok és mellékhatások -at. A felhasználó hozzájárulását az adatainak kezeléséhez... Szóval elkottyintotta újságírók előtt, hogy a nemes elvek, a morál, meg jó és a rossz harca mellett Ukrajnában 10–15 trillion , azaz magyarul billió, [...] dollárnyi ásványkincs rejlik – így vezette fel Jeszenszky Zsolt a műsor első blokkját, amelyben többek között az ukrajnai háborúról és Amerika távlati terveiről is beszélgettek.

A műsor második felében Fűrész Gábor, a Századvég vezérigazgatója volt a műsor vendége, akivel a választás eredményeiről beszélgettek.