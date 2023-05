Politikai hobbista - Budaházy György: Végigszívtunk 14 évet

Közvetlenül a pápalátogatás előtt adott kegyelmet Budaházy Györgynek és öt társának Novák Katalin köztársasági elnök. Budaházy Györgyöt a 2006-os gyurcsányi őszödi beszédet és rendőrterrort követően vádolták meg erőszakos terrorcselekmények elkövetésével.

2006 véres ősze nem rendőri túlkapás hanem terrorizmus volt Budaházy György szerint, aki adáunkban felidézte, a brutális rendőri fellépések után valóban voltak, akik radikálisabb eszközökkel léptek fel a - szavai szerint - akkori terrorállam ellen.

Szerinte 2006-ban a kormányzat a rendőrségen keresztül terrort hajtott végre, az erre adott sokszor erőszakos válaszokat pedig az ő nyakukba varrták és azt mondták rájuk, hogy terroristák.