Politikai Hobbista – Az „álpacifizmus” az a szociál-liberális kormányok sajátja + videó

Korszakváltás zajlik a magyar haderő területén, amelynek számtalan eleme van – mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a Politikai Hobbista legújabb adásában. A tárcavezető elmondta, a korszakváltás és az ezzel járó látható változások, úgy, mint például a haderőfejlesztés és a toborzás nem azt jelentik, hogy Magyarország tudatosan háborúra készül, hanem azt, hogy, ha véletlenül mégis hadrendbe kéne állnia, akkor az ne érje felkészületlenül.

„Néhány évtizede még elképzelhetetlen volt, hogy két keresztény ország Európában, a XX. század legborzasztóbb háborúira emlékeztető öldöklést rendez. Ehhez valahogyan viszonyulni kell”

– fogalmazott a miniszter, aki szerint erre a társadalom is reagált, így a biztonság kérdése sokkal magasabb besorolást kap az egyén szintjén is, mint korábban.

Beszélt arról is, a magyar haderő igenis képes elrettentő erőt felmutatni, az „álpacifizmus” az a szociál-liberális kormányok sajátja volt. A magyar nemzet egyik legnagyobb csodája a létezése – folytatta -, hiszen az elmúlt ezer évben először is fegyverrel kellett elfoglalnia a hazáját, és utána meg is kellett azt védeni a legkülönfélébb tektonikus mozgások között.

A világ nem lett jobb hely, a magyar katona viszont semmivel nem rosszabb, mint bármely más nemzet katonája, a feladat, hogy megtaláljuk a módját annak, hogy a jelenlegi technikai környezetben megfelelő elrettentő erőt tudjon felmutatni – fogalmazott Szalay-Bobrovniczky Kristóf.