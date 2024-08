Politikai hobbista – A Kamala Harris nevével fémjelezett radikális, baloldali vonal csinálhat most politikát + videó

Megosztás itt:

Takács Szabolcs nagykövet az adásban többek között arról is beszélt, hogy az amerikai politikai elit gyakorlatilag váltógazdaságban van, ez pedig egy jellegzetessége az amerikai politikának, illetve kifejtette, hogy az idei választási kampányban nagyon sajátságos karakterek szerepelnek, így Donald Trump és Kamala Harris is annak számít, ráadásul ez utóbbi politikus még a saját pártján belül is egy teljesen új karaktert, egy új világot képvisel.

A tartalomból:

Rendkívüli felütéssel indult és folytatódott az idei amerikai elnökválasztási kampány.

A cirka 70 éve fennmaradt amerikai, illetve nyugati politikai konszenzus, amely egy technokrata, liberális, jólétre irányuló politika megvalósítását és egy általános prosperitás biztosítását jelentette, ez most véget ért.

Miként, milyen mértékben polarizálódtak a nyugati társadalmak?

A Kamala Harris nevével fémjelezett radikális, baloldali vonal csinálhat most politikát.

Joe Biden leköszönő elnök személyében egy egész korszak távozik az Egyesült Államok politikai életéből.

Teljes adás: