Plusz-mínusz: Tucker Carlson amerikai műsorvezető látogatása őrületes reklám volt Magyarországnak

Magyar Államkincstár: Továbbra is igényelhetik a havi 40 ezer Ft-os bölcsődei támogatást azok a kisgyermekes szülők, akik nem önkormányzati intézményben helyezik el 3 év alatti gyereküket. 156 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak hétvégén, 4 beteg elhunyt. A professzoroknak járó ingyenes parkolóhelyek megszüntetésével kampányol a Momentum. A mozgalom ötlete szerint elvennék a professzorok és főigazgatók kórházi parkolóhelyeit. A gyermekvédelmi törvényről szóló népszavazás a jogállami hagyományokat követi – Magyar Nemzet. A DK után az MSZP is az egyházi iskolákat támadja. Kunhalmi Ágnes, a párt társelnöke szerint tarthatatlan, hogy a felekezeti intézmények több pénzt kapjanak mint az államiak. Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára cáfolta, hogy az állami iskolák kevesebb forráshoz jutnak az egyháziak. A Magyar Posta nem tervez postabezárást, jelenleg nincs olyan átszervezés a társaságnál, ami miatt csökkenne a posták száma - közölte a társaság. Több mint 1100 pályázat nyertesei 7,5 milliárd forintot meghaladó támogatást kapnak a kistelepülési önkormányzatok - jelentette be Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos. KSH: több mint másfélszeresére nőtt a vendégéjszakák száma júniusban az előző évi adatokhoz képest. Magyarországnak keményen vissza kell utasítania minden LMBTQ-ügyben kifejtett brüsszeli zsarolást - jelentette ki a Volner Párt elnöke. Újabb LMBTQ-támadástól tartanak a Felvidéken - írja a Magyar Nemzet. A lap emlékeztet, Pozsony központjában vandálok egy hete LMBTQ-jelszavakat festettek helyi templomokra és egy kolostorra. Európának fel kellene ismernie Magyarország úttörő szerepét a hagyományos családmodell védelmében – mondta a gyermekvédelmi törvénnyel kapcsolatban az „El a kezekkel a családtól!” nevű olasz civil szervezet vezetője. Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke szerint Nicolae Ceausescu kommunista diktátor retorikáját vette át Ludovic Orban, a román kormánypárt elnöke, amikor azt mondta: a beruházásokkal Székelyföld etnikai összetételét is jelentősen meg lehet változtatni. Meggyilkoltak egy katolikus papot Franciaország nyugati részén, hivatalos értesülések szerint az elkövető egy ruandai migráns. A Franceinfo közszolgálati rádió szerint a meggyilkolt Olivier Maire atyára Saint-Laurent-sur-Sevre-ben bukkantak rá egy missziósházban. A hatvanéves atya hónapok óta szállást adott gyilkosának - közölte egy rendőrségi forrás. Lőszereket tartalmazó borítékot küldött egy ismeretlen a pápának Franciaországból, a küldemény egy éjszakai ellenőrzésen akadt fenn Milánóban. Az olasz hatóságok vizsgálatot indítottak. Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök tagadja, hogy országának köze lenne a Kijevben felakasztva talált ellenzéki halálához. Lettország felé tolódik el a migrációs útvonal Fehéroroszország felől, miután Litvánia a múlt héten elkezdte visszafordítani az illegálisan érkező menedékkérőket - közölte a BNS balti hírügynökség. Romániában az egészségügyi dolgozók alig több mint fele oltatta be magát. Olaszországban és Franciaországban is tüntettek az oltási igazolvány használata ellen. Csaknem négymilliárd euró profitot termelt az első félévben a BioNTech német biotechnológiai kutatóvállalat. Három napon belül már a negyedik afganisztáni tartomány székhelyét vonta uralma alá a tálib mozgalom. Több mint negyven civilt mészároltak le dzsihadisták Mali északi részén: három faluban válogatás nélkül gyilkolták a lakosokat. Az emberiség példátlan ütemben változtatja meg a klímát, a globális felmelegedés a Föld minden lakott területén szélsőséges időjárást idéz elő – fogalmaz egy friss ENSZ-jelentés. Hamarosan Athént fenyegeti a görögországi tűzvész, a környékről ezrével evakuálják a falvak lakosságát és a turistákat. Kitört az indonéziai Merapi vulkán Jáva szigetén: forró lávát, hamut és gázokat lövell kétezer méteres magasságba. 80 ezer embert evakuáltak Délnyugat-Kínában súlyos esőzések miatt. Meghosszabbított nyitva tartással működik az ásotthalmi határátkelő: augusztus 31-ig 7 és 22 óra között fogadja az utasokat. Összeütközött egy teher- és két személyautó az M7-es Budapest felé vezető oldalán Sukorónál. A fővárosi hivatásos tűzoltók eloltották a tüzet, és az utómunkálatokat végzik a VIII. kerületi Kerepesi úti raktárban. Fákat csavart ki, elektromos és távközlési vezetékeket rongált meg az orkán erejű szél. A katasztrófavédelem egységeit főként épületekre dőlt fák, leszakadt ágak eltávolításához riasztották. Egyhetes akciót indított a rendőrség a gyorshajtók kiszűrésére, Magyarország egész területén mérik az autósok sebességét. Mentőmellény-népszerűsítő akciót indított a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata; az idén már 13-an fulladtak meg a Balatonban. A férfiaknál Manhercz Krisztián, a nőknél Parkes Rebecca bekerült a tokiói olimpiai vízilabdatornáinak álomcsapatába. Fucsovics Márton két helyet javítva 36. a férfi teniszezők legfrissebb világranglistáján.