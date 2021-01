Plusz-mínusz: Tömeghisztéria és zavargások a korlátozások miatt Hollandiában

Törtek-zúztak Hollandiában a kijárási tilalom miatt, itthon is lazításokat követel az ellenzék, és hétfőn megszületett a megállapodás, emelkedik a minimálbér.

A holland zavargások elsősorban Amsterdamban és Eindhovenben kezdődtek. A lázadók kirakatokat törtek be, autókat borogattak és gyújtottak fel. A rendőröknek vízágyút is be kellett vetniük.

„Egy polgármester már polgárháborút is vizionál és tegyük hozzá, hogy egy kormányválság is van Hollandiában és ez tetézi a gondokat. Mark Rutte kormánya megbukott egy szociálpolitikai botrány miatt. Bevándorlók szociális kedvezményeire ment rá az ottani adóhatóság és ártatlan embereket vegzáltak. Egy baloldali minisztérium vezette ezt a szociálpolitikai területet, akik a bevándorlók mellett kampányoltak. (…) Liberális felfogású Hollandia, tehát a szabadságjogokat az emberek egyéni szinten is másképp kezelik. Ugyanolyan korlátozás van ott, mint ami nálunk van. Kijárási tilalom van este és ők ez ellen lázadnak”

-mondta Pindroch Tamás, a Figyelő főmunkatársa.

„Nem hinném, hogy a liberális gondolkodásra vezethető vissza. Én azt gondolom, hogy a tiltakozások (…) valahol érthetőek, mert az ember és függetlenül attól, hogy ott még csak most kezdődik a kijárási tilalom, amiben mi már november óta benne vagyunk és itt Magyarországon erőszaknak nyoma sincs hála az égnek, de tény, hogy a helyzet, ami egész Európát jellemzi most (…) próbára teszi az embereket lelkileg, anyagilag és minden módon. (…) Azt hiszem ez borítékolható volt”

- vélekedett Szirmay Dávid, a Blikk főszerkesztő-helyettese.

