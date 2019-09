Plusz-mínusz: Nem csökken európai szinten a nyomás Magyarországon

Érdekes, hogy Trócsányi László, aki hónapok óta Orbán Viktor biztosjelöltje az új Európai Bizottságban, róla azt mondták itt a magyar ellenzéki politikusok és pártok, hogy Orbán Viktor súlya és szerepe annyira csekély az Európai Unióban, hogy Trócsányi László egy kevésbé fontos portfóliót kaphat az új Európai Bizottságban. Ehhez képest bebizonyosodott, hogy Trócsányi László az egyik legfontosabb területet kaphatja, ugye ő lehet a szomszédságpolitikáért és bővítésért felelős biztos az Európai Bizottságban. Ki nyert ezen az ügyleten? Hiszen az ellenzéki politikusok részéről nem az jött be, amire ők számítottak. – vezette fel a témát a műsorvezető.

A témával kapcsolatban Krekó Péter a Political Capital ügyvezető igazgatója a következőket mondta:

„Azt még tegyük hozzá, hogy nem vagyunk túl ugyebár a parlamenti bizottsági meghallgatásokon, ahol én azért arra számítok, hogy Trócsányi László fog kemény kérdéseket kapni. Ezzel együtt az nyilván elmondható egyébként, hogy 2014-ben is szerette volna megkapni a kormány ezt a bővítési biztosi posztot, és most sikerül. Tehát ebből a szempontból egyértelmű siker, nyilván a Nyugat-Balkán integrációja, mint egy ilyen külpolitikai prioritás, amit a kormány meg szokott fogalmazni, ehhez ez jól illeszthető és ez egy fajsúlyosabb poszt. Szerintem Trócsányi Lászlóval, mint az Orbán-kormány tagjával kapcsolatban fognak kérdések felmerülni.”

Berzi Gergely külpolitikai elemző mindehhez hozzáfűzte, nem csökken európai szinten az a nyomás Magyarországon, amit az elmúlt években láthattunk.

„Most is nyilvánvalóan megmozdulnak majd azok a hálózatok, azok az érdekkörök Brüsszelben, amelyek eddig is a magyar kormány politikájával szemben próbáltak meg politizálni. Ez valószínűleg most is így lesz, már magyar ellenzéki politikusok is jelezték, hogy mindenféle aknamunkát be fognak vetni annak érdekében, hogy ne fogadják el Trócsányi László jelölését. Az, hogy lesznek meghallgatások, az nyilván a szokásjog alapján befolyásolja, hogy az összetétele változzon-e a bizottságnak, de összességében az egész csapatról együtt fog szavazni az európai parlament és ez lesz a mérvadó. Na most az érdekes, hogy meg tudják-e győzni a saját pártjaikat, akik egyébként mind jól jártak szerintem ezzel a bizottsági felosztással, meg tudja-e győzni egy-egy magyar képviselő a saját pártcsaládját, hogy egy magyar belpolitikai ügy miatt ne szavazzák meg ezt a 27 főt. Ezzel kapcsolatban én szkeptikus vagyok, hogy mennyire tudnak sikerrel járni, de kétségtelen, hogy a következő hetekben ez lesz a célkitűzés. Erre utalnak már most is a nyilatkozatok, de azt gondolom, hogy Trócsányi Lászlónak a múltja a diplomáciában, a kormányzásban, illetve jogászként felmutatott teljesítménye egyértelműen arra predesztinálja, hogy itt normális szakmai kifogást a személye ellen nem lehet támasztani. Politikai típusú kifogások természetesen lesznek.”

Hír TV