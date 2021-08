Plusz-mínusz: Most úgy tűnik, hogy a DK legfőbb szövetségese a Jobbik

A nemzeti konzultáció kitöltésének fontosságát hangsúlyozta a miniszterelnök közösségi oldalán. Orbán Viktor közölte: a konzultáció a járvány utáni élet szinte összes fontos kérdését érinti. A nemzeti konzultációs kérdőívet eddig 547 496-an töltötték ki - közölte Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő. A magyarok túlnyomó többsége elítéli az LMBTQ propaganda népszerűsítését - derül ki abból a reprezentatív közvélemény-kutatásból, amelyet a Társadalomkutató végzett. A lakosság 67 százaléka szerint nem szabad népszerűsíteni a homoszexualitást a gyerekek számára a médiában. Akiknek 18 év alatti gyermekük van, azok az LMBTQ propagandát 71 százalékban elutasítják. A beoltottak száma több mint 5 millió 624 ezer, közülük 5 millió 443 ezren már a második oltását is megkapták. A hétvégén összesen 155 új fertőzöttet igazoltak, egy beteg elhunyt. A világ számos helyén a kétszer átoltottak körében is növekszik a fertőzés gyakorisága, ezért kell a harmadik oltást előresorolni és elindítani – mondta az emberi erőforrások minisztere. Kásler Miklós hangsúlyozta: az utóbbi egy hónapban 13 milliárd forint értékben adtak át egészségügyi beruházásokat, ezek a kormány törekvéseit és az ellátórendszer soha nem tapasztalt fejlesztésének kézzelfogható eredményeit mutatják. Amíg csak a jobboldali médiumokban foglalkoznak Cseh Katalin cégügyeivel, nem kell kivizsgálni azokat - jelentette ki Ungár Péter, az LMP országgyűlési képviselője. Kétszínűség és kettős mérce jellemzi Cseh Katalin botrányos cégügyét - jelentette ki a kormánypártok kommunikációs igazgatója. Hollik István szerint semmi sem változott a baloldalon, de egy ilyen ügy nem maradhat következmények nélkül. A forint tette lehetővé 2010 után a magyar gazdaságpolitika új sikerképletének, az egyensúly és a növekedés képletének a beállítását és megőrzését - mondta Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Eddig harmincezer családnak segített a kormány az újabb gyermek születésekor adott jelzáloghitel-elengedéssel - közölte Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter. Elkezdődött az ingyenes tankönyvek kiszállítása az iskolákba, a kormány a kiadványok ingyenességével 13 milliárd forintnyi kiadást vesz le a magyar családok válláról - közölte Rétvári Bence államtitkár. Egyre gyakoribbak és kifinomultabbak a támadások a magyar határon - jelentette ki a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. Németh Szilárd szerint az ilyen támadásokkal szemben csak felkészülten, bátran és nagyon határozottan lehet fellépni. Egyértelmű a német közmédia balliberális elfogultsága, ami a Magyarországgal kapcsolatos beszámolókra is rányomja a bélyegét – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Andreas Rödder, a mainzi Johannes Gutenberg Egyetem történészprofesszora. Ma a baloldal Amerikában és másutt is a nyugati világban a puha totalitarianizmus irányába halad – állítja az American Conservative portál alapító-szerkesztője. Rod Dreher közölte: „Nincsenek gulágok, nincs rendőrállam, de az általuk megkövetelt gondolkodásmód mindenhova behatolt, és száműzni igyekszik minden tőle eltérő ideológiát.” Rod Dreher hangsúlyozta: „A BLM-mozgalom, a genderideológia és az LMBTQ-kultúra Amerikából indult, de nem maradt ott, hódítani akar. Erre fel kell készülni Európában is.” Az Európai Uniónak tiszteletben kell tartania a tagországai szuverenitását, valamint a nemzetek és a népek sajátosságait - hangsúlyozta Giorgia Meloni, a jobboldali Olasz Testvérek elnöke. A koronavírus-fertőzöttek száma 198,2 millió, az áldozatoké 4,2 millió világszerte. Ukrajna hamarosan kénytelen lesz korlátozásokat bevezetni azok számára, akik nem oltatták be magukat koronavírus ellen - közölte Mihajlo Raduckij, a kijevi parlament egészségügyi bizottságának kormánypárti elnöke. Szlovákiában útjára indították azt a lottójátékot, amely az oltási hajlandóság növelését hivatott szolgálni a parlament júliusi jóváhagyásával. A gyülekezési tilalom ellenére több ezren tiltakoztak Berlinben a német kormány koronavírus-járvány lassítására hozott korlátozó intézkedései ellen, a résztvevők összecsaptak a rendőrökkel. A berlini hatóságok betiltottak három megmozdulást, amelyek során a koronavírus-járvány megfékezése érdekében életbe léptetett korlátozások ellen tüntettek volna. Azok az európai uniós és amerikai állampolgárok is karanténkötelezettség nélkül beutazhatnak Angliába, akik nem a brit oltási kampány keretében kapták meg a koronavírus elleni oltás két dózisát. 42-re nőtt a lélegeztetőgépre szorulók száma a koronavírus-járvány negyedik, delta variáns által okozott hullámában Izraelben. Meghosszabbították a kijárási korlátozásokat az ausztráliai Queensland déli részén, miután 13 újabb koronavírus-fertőzöttet regisztráltak a térségben. Az Egyesült Arab Emírségek engedélyezte a Sinopharm koronavírus elleni vakcinájának alkalmazását a 3 és 17 év közötti gyerekek beoltására. Két napon belül háromszor támadtak fegyveresek Pakisztánban gyermekbénulás elleni oltócsoport védelmére beosztott rendőrre. A radikális iszlamista tálibok kezére kerülhet az afganisztáni Hilmend tartomány székhelye, Laskargáh. A város tíz rendőrségi körzetéből már nyolcat elfoglaltak. Megerősítette hivatalában az örmény parlament Nikol Pasinján újraválasztott kormányfőt. Közös hadgyakorlatot kezdtek orosz és üzbég csapatok az afgán határ mellett - közölték orosz hírügynökségek. Németország konzervatív kancellárjelöltje támogatja, hogy függetlenül az Afganisztánban növekvő feszültségektől hazaküldjék azokat az afganisztáni menedékkérőket, akik bűncselekményeket követnek el. Megteltek a litván határőr őrsök a Fehéroroszországból Litvániába tömegesen érkező ázsiai és afrikai illegális bevándorlókkal, akiket a befogadóközpontokba való átirányításig ott őriznek. Autóbusz és egy üzemanyagot szállító teherautó karambolozott a Kongói Demokratikus Köztársaságban, 33 ember életét vesztette. Több százra emelkedett a közép-kínai Honan tartományt sújtó, súlyos áradások áldozatainak száma. Oroszországban 217 erdőtűz ég, 838 ezer hektárnyi területen. Négyszáz határsértő ellen intézkedtek a rendőrök és a katonák péntek reggeltől hétfő reggelig. Huszonegy határsértőt találtak a rendőrök egy kisteherautóban az M1-es autópályán. Súlyos testi sértés miatt őrizetbe vettek egy 24 éves kecskeméti férfit, aki késsel megsebesített két embert. A rendőrség fokozott jelenlétének köszönhetően nem történt bűncselekmény a Hungaroring területén és a környező kempingekben sem - közölte a Pest megyei Rendőr-főkapitányság. A júliusi viharkárok miatt a biztosítók csaknem tízmilliárd forintot fizettek már ki vagy különítettek el lakossági, ipari és intézményi, valamint casco károkra - közölte a Magyar Biztosítók Szövetsége. Folytatódik a szúnyoggyérítés a Duna mentén - közölte a Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Lőrincz Tamás döntőbe jutott a kötöttfogású birkózók 77 kilogrammos kategóriájában a tokiói olimpián. A magyar női kézilabda-válogatott bejutott a negyeddöntőbe a tokiói olimpián, miután a csoportkör utolsó fordulójában 26:23-ra legyőzte a svéd csapatot. A nyolc között Elek Gábor szövetségi kapitány együttese Norvégiával találkozik szerdán. Az Európa-bajnok magyar válogatott utolsó csoportmérkőzésén 5:5-ös döntetlent játszott a világbajnok olasz csapattal az olimpia férfi vízilabdatornáján. A horvátokkal találkozik a magyar válogatott az olimpia férfi vízilabdatornájának negyeddöntőjében. Jól rajtoltak a magyar versenyzők a tokiói olimpia kajak-kenu versenyén, az előfutamokban érdekelt hét egység közül hat bejutott a középfutamba. Továbbjutása esetén a Ferencváros a román CFR Cluj vagy a svájci Young Boys csapatával találkozik a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének negyedik, utolsó fordulójában. Kizárták a Forma-1-es Magyar Nagydíjról a német Sebastian Vettelt, mert járművében a megengedettnél kevesebb üzemanyag maradt.