Plusz-mínusz: Megpróbálták megosztani a lengyel-magyar szövetséget

Az uniós migrációs terv, az maga a Soros-terv - jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth rádióban. Orbán Viktor közölte: a mostani intézkedések, próbálkozások középpontjában az áll, hogy rákényszerítsék Magyarországot és Lengyelországot, hogy bevándorlókat fogadjon be. Minél gyorsabban és minél megbízhatóbb koronavírus elleni vakcinákat kell felkínálni az embereknek, „ebben nem akadályozhat meg bennünket politikai megfontolás”, ezért Keleten és Nyugaton is tárgyalni kell - mondta a miniszterelnök. Még mindig magas, és továbbra is enyhén emelkedik a koronavírus-fertőzéssel kórházban kezeltek száma - közölte az országos tiszti főorvos. 6212 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 238 056-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 189 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 5513-ra emelkedett. Orbán Viktor miniszterelnök az Egészségügyi Tudományos Tanács elnökségével tárgyalt a december 11-e utáni időszakra tervezett járványügyi intézkedésekről, korlátozásokról. Nagyrészt a lukácsházi Schott Hungary Kft. által készített ampullákba kerül a koronavírus elleni Pfizer oltóanyag - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Kaposváron a teljes alapbérüket megkapják, nem kell táppénzre menniük azoknak az óvodai és bölcsődei dolgozóknak, akik bár nem fertőződtek meg koronavírussal, de kontaktszemélyként nem mehetnek be dolgozni a gyermekek védelme érdekében. Új, a koronavírus-betegek ellátását szolgáló részleggel bővült az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Az 550 négyzetméteres épület teljes körű felújítása 360 millió forintból valósult meg - jelentette be az emberi erőforrások minisztere. Bősz Anett, a Magyar Liberális Párt elnöke lesz a Demokratikus Koalíció egyik Pest megyei jelöltje a 2022-es országgyűlési választásokat megelőző ellenzéki előválasztáson - írja a Magyar Nemzet. Niedermüller Péter, a VII. kerület Gyurcsány-párti polgármestere közölte: Erzsébetváros meghozta döntését a helyi adókkal kapcsolatos rendeletében, amely január 1-jével fog hatályba lépni. Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója szerint a baloldal nem hajlandó beletörődni abba, hogy nem adóztathatják meg válság alatt a bajba jutott családokat és vállalatokat. A főváros kormányhivatal megítélése szerint a Budapesti Közlekedési Központ továbbra sem hajtott végre érdemi járatsűrítést. Miután meghiúsult a BKV buszbérlése, Karácsony Gergely főpolgármesternek kellene más cégektől - létező opciók alapján - buszokat szereznie, nagyon gyorsan - mondta Láng Zsolt, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője. A kormány biztosítja, hogy a budapesti közösségi közlekedés támogatásának és fejlesztésének részeként, forgalomba álljon 64 darab vadonatúj, korszerű autóbusz a budapesti és elővárosi közlekedésben - közölte Fürjes Balázs államtitkár. Ezermilliárd forint babaváró támogatást folyósítottak több mint 120 ezer igénylő párnak tavaly július óta - közölte Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter. A kormány támogatásával 5 újabb magyar vállalkozás indít egészségipari beruházást, 3,3 milliárd forint értékben - Közölte Varga Mihály pénzügyminiszter. A kormány 1,8 milliárd forinttal támogatja a szombathelyi TDK Hungary Components Kft. 4,1 milliárd forint értékű beruházását, amellyel 2100 munkahelyet védenek meg - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A koreai Kiswire cég beruházása a legmagasabb technológiai színvonalat hozza Magyarországra, amely komoly kutatás-fejlesztési eredményekre épül, és hozzájárul ahhoz, hogy a magyar gazdasági dimenzióváltás gyorsabban megtörténjen - mondta Szijjártó Péter. Deutsch Tamás fideszes európai parlamenti képviselő a néppárti frakcióból történő kizárási indítványban szereplő „valótlan állításokat” visszautasítja, a javaslatot indokolatlannak, megalapozatlannak és felelőtlennek tartja. Van annak egy „diszkrét bája”, amikor a súlyos demokratikus deficittel küzdő brüsszeli intézmények akarják megmondani a tagállamoknak, hogyan építsenek valódi demokráciát - fogalmazott Varga Judit igazságügyi miniszter a Facebookon. Az uniós kifizetésekhez kapcsolt jogállamisági feltételre vonatkozó közös lengyel-magyar álláspontnak határozottan kell hangot adni, nemcsak a hazai, hanem elsősorban a nemzetközi, uniós színtéren - közölte Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő. Varsó teljes egészében kiáll az uniós források kifizetésének feltételrendszerére vonatkozó lengyel-magyar álláspont mellett - hangsúlyozta Piotr Müller lengyel kormányszóvivő. Jaroslaw Gowin miniszterelnök-helyettes kijelentette: a költségvetés ügyében szerinte a kompromisszum akkor lehetséges, ha az EU vezetői elfogadnak egy kötelező erejű nyilatkozatot a költségvetési feltételrendszer magyarázatáról. Jaroslaw Gowin hangsúlyozta: Lengyelország meg akar bizonyosodni arról, hogy a feltételrendszer kizárólag az uniós alapok átlátható és tisztességes felhasználását érinti majd. Az Európai Unió következő hosszú távú költségvetéséről és a koronavírus-járvány okozta károk helyreállítását célzó alapról júliusban elért, történelmi jelentőségű megállapodás teljes mértékű végrehajtására kell törekedni - mondta az Európai Tanács elnöke. Franciaország kész megvétózni az Egyesült Királyság és az Európai Unió jövőbeni kapcsolatrendszerét rendező megállapodást, ha az számára kedvezőtlen kitételeket tartalmaz, főként a halászat terén - mondta az ország európai ügyekért felelős minisztere. Durva hangvételű fenyegető üzenetet kaptak kárpátaljai magyar külképviseletek, szervezetek, sajtóorgánumok és magánszemélyek - adták hírül helyi magyar nyelvű hírportálok. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola vezetősége fogadta pénteken az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet képviselőit, akiket tájékoztattak a magyar intézményeknél folytatott házkutatásokról, és a kárpátaljai magyarság helyzetéről. A vasárnapi romániai parlamenti választáson való részvételre és az RMDSZ támogatására kéri a nem Románia területén élő erdélyi magyarokat Semjén Zsolt, nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes. A Krónika című lapnak adott interjúban Kelemen Hunor közölte: érzékelik a választók dühét a kormány elhibázott járványellenes intézkedései miatt, de otthon maradással nem lehet megbüntetni a kormány buta döntéseit. A világon 65,2 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1,5 millió, a gyógyultaké pedig 41,9 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Megérkezett a Pfizer és a BioNTech vállalatok által az új típusú koronavírus ellen közösen kifejlesztett vakcina első szállítmánya az Egyesült Királyságba, ahol a jövő héten megkezdődik az oltási kampány. Bírálta a Pfizer és a BioNTech vállalatok koronavírus elleni oltóanyagának gyors nagy-britanniai engedélyezését Anthony Fauci, az amerikai allergológiai és fertőző betegségek országos intézetének igazgatója. Később azonban bocsánatot kért kijelentéséért. A koronavírus-elleni vakcina ingyenes lesz Franciaországban - jelentette be a francia miniszterelnök. Jean Castex elmondta: az oltási kampány az idősotthonban élők és dolgozók, egymillió ember beoltásával kezdődik, februárban 14 millió veszélyeztetettnek számító ember veheti fel az oltást, majd tavasz folyamán a lakosság fennmaradó része. Moszkvában megkezdődött a feliratkozás a Covid-19 elleni, szombaton induló tömeges védőoltásra. Izraelben már januárban megkezdődhet a lakosság beoltása az új típusú koronavírus ellen, ha az amerikai egészségügyi hatóságok jóváhagyják a Pfizer és a BioNTech oltóanyagát - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja. Kazahsztánban még ebben a hónapban megkezdődik a koronavírus elleni Szputnyik V típusú orosz vakcina előállítása, és a jövő évben elindul a széles körű oltási kampány. Bécsben és Ausztria két nyugati tartományában, Tirolban és Vorarlbergben megkezdődtek a koronavírus-járvány miatt meghirdetett tömeges tesztelések. Tovább gyorsult a koronavírus-fertőzés terjedése Ukrajnában, több mint 15 ezer új beteget jegyeztek fel egy nap alatt, a járvány kezdete óta elhunytak száma már meghaladta a 13 ezret. Romániában meghaladta a félmilliót a járvány kezdete óta diagnosztizált koronavírus-fertőzések száma, több mint 12 ezer a halálos áldozat. Kína a legnagyobb fenyegetés a demokráciára és szabadságra a második világháború óta - fogalmazott John Ratcliffe, a valamennyi amerikai hírszerzési szervezetet összefogó Országos Hírszerzési Igazgatóság vezetője. Esetleges iráni támadások kockázata miatt Izrael óvatosságra intette a külföldön tartózkodó állampolgárait, illetve arra, hogy lehetőleg ne utazzanak egyes, ebből a szempontból különösen veszélyes országokba. Három fegyveres kísérelt meg behatolni Oroszországba Ukrajna felől, egyiküket az orosz határőrök lelőtték - közölte az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat. Életfogytiglani börtönre ítéltek Ausztriában egy 44 éves iraki iszlamistát InterCity Express szerelvények elleni merényletkísérletek vádjával. A kijárási tilalom, a közterületi magatartási szabályok és a gyülekezés tilalmára vonatkozó előírások betartásának csütörtöki ellenőrzésekor 314 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök. Harminchárom határsértőből álló csoportot tartóztattak fel a rendőrök Szeged közelében - közölte a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság. A Fővárosi Ítélőtábla helybenhagyta az elsőfokú ítéletet, így élete végéig fegyházban marad az a férfi, aki késsel egy taxisofőrre támadt 2018 tavaszán Budapesten - közölte a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség vezetője. Több mint 87 millió forint értékben foglalt le kábítószert a rendőrség két férfitől, akiket a X. kerületben fogtak el. Halálos baleset történt Jászárokszállásnál, a 3203-as út 23-as kilométerénél, ahol egy személygépkocsi ütközött tehergépkocsival. A 2021-es éves országos és megyei autópálya-matricák 2020. december 7-től elérhetőek a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. saját értékesítési felületén, ügyfélszolgálati irodáiban és viszonteladó partnereinél. Női asztalitenisz Bajnokok Ligája: SH-ITB Budaörsi SC - Girbau-Vic TT (spanyol) 3:2 Férfi vízilabda Eurokupa: BVSC Zugló - Panioniosz (görög) 18:9; OSC - Crvena zvezda (szerb) 15:5 Női kosárlabda Euroliga: Sopron Basket - Landes (francia) 70:59 Osztrák jégkorongliga: Hydro Fehérvár AV19-EC VSV (osztrák) 1:2