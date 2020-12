Plusz-mínusz: Kettős mérce Brüsszelben

6635 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 231 844-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 182 többségében idős, krónikus beteg, így a halottak száma 5324-re emelkedett. A megindult tömeges koronavírus-tesztelés következtében a múlt héten - egymillió emberre vetítve - Magyarországon volt az ötödik legmagasabb a tesztek száma az EU átlagában - közölte Gulyás Gergely miniszter. Speciális szabályok lehetnek karácsonykor és szilveszterkor a koronavírus járvány miatt - mondta a kormányinfón a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Hétfőn várható döntés arról, milyen rendelkezések követik a december 11-én lejáró korlátozó intézkedéseket, milyen szabályok vonatkoznak majd az ünnepekre - közölte Orbán Viktor miniszterelnök a Facebookon. Szakemberek szerint decemberre várható a koronavírus-járvány második hullámának tetőzése - mondta Müllel Cecília országos tiszti főorvos. Nincs olyan kapacitás-, technikai vagy védőeszközhiány az egészségügyi intézményekben, amely hátráltatná a védekezést - mondta Halmosi Zsolt országos kórházfőparancsnok az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottságának ülésén. Folytatják a vidéki nagyvárosok önkormányzatai a koronavírus-járvány elleni védekezésben résztvevők, valamint a lakosság támogatását, illetve a járvány gazdasági hatásainak enyhítését. Több helyen adományokat is gyűjtenek, hogy a rászorulókat segíthessék. A mostani válságot nem a magyar emberek okozták, ezért nem engedhető meg, hogy annak árát a baloldali önkormányzatok velük fizettessék meg - mondta Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója. Azok is kérhetik az otthonfelújítási támogatást, akik családi otthonteremtési kedvezményt vettek igénybe - közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszter. Novák Katalin emlékeztetett: januártól a kormány a legalább egy gyermeket nevelő családok otthonfelújítási költségeinek felét, maximum hárommillió forintig, visszatéríti. A jövőre induló otthonteremtési és otthonfelújítási programok várhatóan tartós megrendelést biztosítanak a magyarországi építőanyag-gyártóknak és a kivitelező vállalkozásoknak egyaránt - közölte a Magyar Építőanyag és Építési Termék Szövetség. A partnerség, a közös megoldás keresése segíthet abban, hogy a szegénységből kiutat találjunk - jelentette ki Langerné Victor Katalin, a BM társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkára a magyar nemzeti roma platform konferenciáján. A hazai K+F ráfordítások összege évek óta emelkedik, tavaly minden eddigi értéket meghaladva 702 milliárd forint hasznosult ezen a területen, ami több mint kétszerese a 2010-es költéseknek - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium. Amennyiben valaki karácsonyra csomagot szeretne feladni, azt legkésőbb december 18-ig tegye meg, hogy a küldemény december 24-ig biztosan megérkezzen a címzetthez – mondta Panulin Ildikó, a Magyar Posta szóvivője. Decemberben korábban, jövő szombat előtt érkeznek az érintettekhez a nyugdíjszerű ellátások és a nyugdíj - közölte a Miniszterelnökség. A következő években nettó 826 milliárd forinttal járulhat hozzá a magyar gazdasághoz az 5G technológia, amivel jelentősen támogatja a koronavírus-válság utáni újjáépítést is - derül ki az Ericsson megrendelésére készült kutatásból. Megállapodást kötött Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Schneider Electric vezetőivel a francia elektronikai vállalat magyarországi gyárainak bővítéséről. Orbán Viktor miniszterelnök a Karmelita kolostorban fogadta Alekszej Lihacsovot, a Roszatom orosz állami atomenergetikai konszern vezérigazgatóját. Az egyeztetésen elhangzott: az új paksi atomerőmű-blokkok megfelelnek a magyar és az európai uniós szabályoknak és a biztonsági követelményeknek. Magyar érdekeket sértő titkosszolgálati koncepció épülhetett arra a házibulira, amelyen Szájer József is részt vett - mondta Földi László Magyarország élőben című műsorunkban. A szakértő szerint a hazánkkal szövetséges nagy titkosszolgálatok ugyan jól ismerik a Brüsszelben dolgozók tevékenységeit, mégsem tájékoztatták a magyar illetékeseket az azóta már lemondott EP-képviselővel kapcsolatban. Az Európai Bizottság elnökének közvetlen környezetében dolgozó személy is részt vett a brüsszeli partin. Ursula von der Leyen stábtagja mellett egy szintén magas rangú orosz és észt diplomata is a jelenlévők között volt. Minden ígéret dacára állandó megfélemlítésben élnek a kárpátaljai magyarok Ukrajnában - közölte Szijjártó Péter az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet külügyminiszteri tanácsülése után. A világon 64,5 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1,5 millió, a gyógyultaké pedig 41,5 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Tovább gyorsult a koronavírus-fertőzés terjedése Ukrajnában, csaknem 14,5 ezer új beteget jegyeztek fel egy nap alatt. Jelentős mértékben visszatért az élet a normális kerékvágásba Csehországban, miután életbe lépett a kormány korábbi döntése a koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozások enyhítésére. Németországban január 10-ig meghosszabbítják a koronavírus-járvány második hulláma miatt bevezetett korlátozásokat - jelentették be Berlinben. Svájcban és Ausztriában kinyithatnak a síközpontok, de csak a belföldi turisták számára. Franciaországban január második feléig zárva tartanak a sípályák és a kormány nem támogatja a külföldi utakat sem. A francia kormány hét nap karanténra kötelezi a külföldi síelésről hazatérőket az év végi ünnepek idején - közölte Jean Castex miniszterelnök. Oroszországban meghaladta a 28 ezret az újonnan kimutatott fertőzések száma. Az aktív esetek száma 474 ezer, a halálos áldozatoké 554-gyel 41 ezerre emelkedett. Április óta a legmagasabbra emelkedett az Egyesült Államokban a koronavírus okozta halálesetek napi száma, a baltimore-i Johns Hopkins közlése szerint az elmúlt 24 órában több mint 2700-an haltak bele a Covid-19-be. Ilham Aliyev azeri elnök két nappal előbbre, november tizedikéről nyolcadikára tette át a győzelem napját, mivel ütközött Atatürk emléknapjával, amelyet Törökországban ünnepelnek. Tízezer dollárnak megfelelő összegű szociális segélyben részesíti a hegyi-karabahi harcokban elesettek családjait az örmény kormány. Kilencvennégy éves korában meghalt Valéry Giscard d'Estaing volt francia elnök. A politikust novemberben szívelégtelenség miatt kórházba szállították, az alapítványa által kiadott közlemény szerint a koronavírus szövődményébe halt bele. Tűz ütött ki egy felújítás alatt álló moszkvai kórházépületben, két ember meghalt. Az oltásra 27 tűzoltókocsit és 88 tűzoltót vezényeltek az orosz főváros központjában lévő egészségügyi intézményhez. 46 határsértőt találtak egy török férfi vezette kisteherautóban Szegeden. Életfogytiglanra ítélte emberiesség elleni, emberölésekkel megvalósított bűntett miatt Haszan F. szír férfit, az Iszlám Állam egykori katonáját a Fővárosi Törvényszék első fokon. A vádlott leghamarabb harminc év múlva bocsátható feltételes szabadságra. Tizenhárom év fegyházbüntetésre ítélte a Balassagyarmati Törvényszék első fokon azt a nőt, aki 2018. január elsején megölte újszülött gyermekét Pásztón. Kiskorú sérelmére, üzletszerűen elkövetett emberkereskedelem bűntette és gyermekprostitúció kihasználása miatt vádat emeltek egy fővárosi testvérpár ellen - közölte a fővárosi főügyész. A maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt egy nap alatt 243 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök - közölte Kiss Róbert alezredes. A Budaörs 3:0-ra kikapott a francia Metztől a női asztalitenisz Bajnokok Ligája linzi első fordulójában. A Dunaújvárosi Acélbikák jégkorongklub közös megegyezéssel szerződést bontott a kanadai David Leger vezetőedzővel. Bár a világranglistán a 41., Európában a 15. helyen áll a magyar férfi strandlabdarúgó-válogatott, a koronavírus-járvány gazdasági következményei miatt mégis a megszűnés fenyegeti a sportágat.