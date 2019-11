Plusz-mínusz: Karácsony igent mondott két stadionra, de nem kér a szuperkórházból

A Liget Projekt leállításával a nyugati világ legnagyobb kulturális beruházását töri derékba az új főpolgármester - jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón. Gulyás Gergely ugyanakkor hozzátette: a kormány nem erőltet olyan beruházásokat, amelyeket Karácsony Gergely nem akar. Horváth Csaba, Zugló új polgármestere nem tartja aggályosnak, hogy a kerület által lebonyolított közbeszerzési eljárást egy olyan cég nyerte meg, amelynek az egyik tulajdonosát korábban csalás miatt elítélte a bíróság. A Demokratikus Koalíció nem támogatja az új zuglói parkolási szerződést - közölte a párt. Budapest két kerületi önkormányzata, Erzsébetváros és Rákospalota új polgármestere is a hatmilliárdos költségvetési csalással vádolt Czeglédy Csaba ügyvédi irodáját bízta meg a meglévő önkormányzati szerződések átvizsgálásával – tudta meg a PestiSrácok.hu Erzsébetvárosban a DK-s Nidermüller Péter, Rákospalotán az MSZP politikusa, Németh Angéla a polgármester. Csaknem egy hónapnyi tagadás után az MSZP elismerte, hogy Lackner Csaba szerepel azon a felvételen, amelyen Kispest baloldali önkormányzati képviselője korrupcióról és közpénzek visszaosztásáról beszél. Burány Sándor a Párbeszéd frakciójában ülő MSZP-s országgyűlési képviselő azt mondta, kétségtelen, hogy a videóban szereplő személy Lackner Csaba. Ellenzéki szimpatizánsok próbálták megzavarni a Győri Közgyűlés alakuló ülését. Az ülésen a közgyűlés tagjaival együtt esküt tett Borkai Zsolt megválasztott, de a posztjáról péntek délutáni határidővel lemondó polgármester. Kocsis Máté, Józsefváros országgyűlési képviselőjeként a kerület érdekét szolgáló ügyekben együtt kíván működni az új vezetéssel - írta levelében Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője az önkormányzat új képviselő-testületének. Pártbéli ellenfelei buktatták meg Jakab Pétert - írja a Magyar Nemzet. A cikk szerint kettészakadt a Jobbik, a párt egyik fele Jakab Péter frakcióvezetőhöz, a másik Szabó Gábor pártigazgatóhoz húz. A párton belüli hatalmi ellentétek mögött egyebek mellett az állhat, hogy Jakab Péter nyíltan keresi az együttműködés lehetőségeit Gyurcsány Ferenccel és Dobrev Klárával - írja a Magyar Nemzet. Román ügynöknek nevezte Gulyás Gergely Fekete-Győr Andrást a Momentum-elnökét, amiért a magyar elnökjelölttel szemben Dan Barna román jelölt mellett kampányol. A miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta: eddig a román ügynökök fedésben dolgoztak, még ha magyarok voltak is, de ez most egy új jelenség. A kormány visszavonja azt a korábbi döntését, amely középfokú nyelvvizsga meglétéhez kötötte a felsőfokú tanulmányok megkezdését - közölte a kormányinfón a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely hozzátette: számos szervezet kérte ezt, a többi közt a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája, a roma szakkollégiumi hálózat, valamint a nyelvtanárok egyesülete. Az embereket szolgáló közigazgatás erősödéséhez megfelelő képességre és tudásra van szükség, ezt célozza a 2021 végéig zajló humánerőforrás-fejlesztési program - mondta Tuzson Bence, a Miniszterelnökség közszolgálatért felelős államtitkára. A kormány támogatta az egészségbiztosítási alap több mint 34 milliárd forinttal történő megemelését - jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Tavaly a magyar gazdálkodók 355 milliárd forintot költöttek fejlesztésekre, változatlan áron 11 százalékkal többet, mint 2017-ben - mondta Nagy István agrárminiszter. Javította a magyar GDP növekedésére vonatkozó prognózisát az Európai Bizottság, a korábban várt 3,7 százalékkal szemben idén 4,6 százalékos gazdasági bővülésre számít, ez a harmadik legmagasabb érték az Európai Unióban. A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe 0,71 százalékos emelkedéssel, 43 598,19 ponton zárt, ami új történelmi csúcs. Áder János köztársasági elnök a Sándor-palotában fogadta a török államfőt. Recep Tayyip Erdogan ezután a Karmelita kolostorban találkozott Orbán Viktor kormányfővel. Törökország stratégiai partnere Magyarországnak, nélküle nem lehet megállítani az Európa felé irányuló migrációt - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök, miután tárgyalt Recep Tayyip Erdogan török elnökkel. A miniszterelnök elismerését fejezte ki Törökországnak, amely csak az idén eddig 350 ezer illegális határátlépőt tartóztatott fel. Hozzátette: ha Törökország ezt nem tette volna, ezek az emberek már mind itt lennének Magyarország déli határának környékén. Nagyon jók a magyar-török kapcsolatok, és a jövőben is ilyen jó együttműködésre van szükség - jelentette ki Recep Tayyip Erdogan török elnök. A török elnök látogatása illeszkedik a magyar kormány azon stratégiájába, amely során nagyhatalmak vezetőivel találkozik Orbán Viktor a nemzeti érdek érvényesítése érdekében - mondta Kovács Zoltán államtitkár a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Budapesten lesz az ENSZ terrorizmus elleni hivatalának regionális programtámogató irodája – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Az Európai Bizottság szóvivője a Hír Tv kérdésére válaszolva Brüsszelben bejelentette, hogy Várhelyi Olivér hivatalosan is az uniós szomszédság- és bővítéspolitika biztosjelöltje. A szlovákok és magyarok egyetértenek abban, hogy erős tagállamokra épülő, kultúráját és hagyományait megőrző Európai Uniót szeretnének - mondta Menczer Tamás államtitkár Pozsonyban. Felszámoltak a francia hatóságok két migránstábort Párizs északi részén - több mint 1600 embert szállítottak el, és átmenetileg öt sportlétesítménybe helyezték el őket. A Szíriába és Irakba érkezett külföldi terroristák a vereség után hazatérve alvó sejteket hoznak létre Európában, és autonóm dzsihádra ösztönzik harcostársaikat - figyelmeztetett Taskentben Alekszandr Bortnyikov, az orosz biztonsági szolgálat vezetője. Líbia belegyezett az Olaszországgal kötött kétoldalú migrációs szerződés módosításába - jelentette be az olasz belügyminiszter. Recep Tayyip Erdogan török államfő november 13-án Washingtonban találkozik Donald Trump amerikai elnökkel - jelentette be a török elnöki hivatal. Angela Merkel német kancellár és Jens Stoltenberg NATO-főtitkár egyaránt visszautasította Emmanuel Macron francia elnök kijelentését, amely szerint a NATO „agyhalott” lenne. Az iraki biztonsági erők éles lőszerrel oszlattak fel egy kormányellenes tüntetést Bagdadban - 4 tüntető életét vesztette, 35-en megsebesültek. Agyonlőttek négy tartományi bírót a kelet-afganisztáni Logar tartományban ismeretlen fegyveresek - közölték afgán médiaforrások. Az autójára helyezett robbanószerkezettel felrobbantottak Kijevben egy gazdag üzletembert, aki a merényletben sofőrével együtt megsérült, a védelmét ellátó biztonsági tiszt meghalt. Legalább 48 ember halálát okozták az áradások Kenya északi részén - közölte az ENSZ Humanitárius Ügyeket Koordináló Hivatala. Vádat emelt a Szegedi Járási Ügyészség egy zömében szerb állampolgárokból álló csoport tagjai ellen, akik egy év alatt 26 autót loptak el Nyugat-Európából, majd szállítottak Magyarországon keresztül Szerbiába. Változik a 3-as metró pótlása a november 9-i, 16-i és 23-i hétvégén - közölte a BKK. Babos Tímea bejutott a negyeddöntőbe a sencseni keménypályás női tenisztornán. Hosszú Katinka és Békési Eszter is szerzett egy-egy aranyérmet az úszók világkupa-sorozata dohai záróállomásának nyitónapján. Újabb négy évre Molnár Zoltánt választotta elnökévé a Magyar Edzők Társasága. A lengyel Witold Banka személyében január 1-től új elnöke lesz a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökségnek.