Plusz-mínusz: Karácsony Gergely a fővárosban is versenyben van a DK-val

Épségben hazaértek a magyar katonák Afganisztánból - közölte a Honvédelmi Minisztérium. Benkő Tibor honvédelmi miniszter elmondta: az összes magyar állampolgárt sikerült kimenekíteni, valamint minden, az elmúlt 18 évben a magyar katonákat segítő afgán állampolgárt, akik jelezték, hogy el akarják hagyni Afganisztánt. Történelmi akciót hajtottak végre a magyar honvédség katonái - értékelte az afganisztáni kimenekítési akciót Ruszin-Szendi Romulusz, a Magyar Honvédség parancsnoka. Ötszáz embert menekítettek ki Afganisztánból a magyarok - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, miután újabb szövetségesekből álló csoport érkezett. A keleti és a nyugati kereszténység találkozása is lesz a Budapesten tartandó Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus, amely szeptember 5-én kezdődik. A pápai misére szeptember 12-én kerül sor a Hősök terén. A találkozón a konstantinápolyi pátriárka is részt vesz. A pátriárka személye szimbólum, kelet és nyugat keresztényeinek egységét jelképezi - mondta Erdő Péter bíboros Magyarország élőben című műsorunkban. 180 új fertőzöttet igazoltak az elmúlt 24 órában, elhunyt egy beteg. A beoltottak száma 5 millió 715 ezer, közülük 5,5 millió fő már a második oltását is megkapta. A tanév közeledtével a higiéniás és alapvető egészségvédelmi szabályok fokozott betartására kérte az iskolákat az Emberi Erőforrások Minisztériuma. 1 millió 191 ezren vettek részt a járvány utáni életről szóló nemzeti konzultációban - közölte Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. A főpolgármester azt javasolja, hogy a Fővárosi Közgyűlés vonja vissza a 2023-as budapesti atlétikai világbajnokság megrendezéséhez adott hozzájárulását. Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Csoport vezetője szerint Karácsony Gergely a budapesti dugókról próbálja elterelni a figyelmet azzal, hogy vissza akarja vonni a 2023-as budapesti atlétikai világbajnokság megrendezéséhez adott hozzájárulást. Karácsony Gergely sportállásban van a fővárosnál - mondta a Fidesz EP képviselője a Hír Tv-nek. Deutsch Tamás szerint Karácsony Gergely Budapest vezetése helyett miniszterelnök-jelölti kampányával foglalkozik. A sikeres járványkezelés nyomán Magyarország az elsők között lábalt ki a válságból - mondta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. Hónapról hónapra kevesebb a regisztrált álláskereső Magyarországon, számuk a tavaly júniusi mélypont óta már több mint 120 ezerrel csökkent a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai szerint - jelentette be Bodó Sándor államtitkár. Több mint 110 ezer rászoruló diáknak osztanak ki ingyenes tanszercsomagot a tanévkezdésre - közölte a lebonyolító Klebelsberg Központ elnöke. Varga Judit igazságügyi miniszter szerint a jövőben a migráció, a klímapolitika és a gender-téma határozza meg az „európai körképet”. A magyar kormány büszkén vállalt feladata, hogy segíti a keresztény közösségek boldogulását - jelentette ki Orbán Balázs államtitkár. A magyar külpolitika egyik mindenkori fókuszában kell lennie a határon túl élő magyar nemzeti közösségek támogatásának - hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Robbanás történt az afgán főváros, Kabul repülőterénél - közölte az amerikai védelmi minisztérium. Az afgán főváros repülőterénél történt robbantásnak legalább 13 halálos áldozata van, több tálib fegyveres őr megsebesült - közölte egy tálib tisztségviselő. A Reuters hírügynökség egy meg nem nevezett amerikai tisztségviselőre hivatkozva arról számolt be, hogy Kabulban öngyilkos robbantásos merénylet történt. Tűzpárbaj tört ki a kabuli repülőtérnél elkövetett robbantást követően - közölte a Fox News amerikai hírtelevízió. Jean Asselborn luxemburgi külügyminiszter afgán menedékkérők befogadására szólította fel az uniós tagállamokat a radikális iszlamista tálibok afganisztáni hatalomátvétele nyomán. A kabuli nemzetközi repülőtér biztonsági helyzetének gyors romlása miatt már ma véget érhet a német hadsereg embermentő művelete az afgán fővárosban - jelentette a Der Spiegel. A jelenlegi francia hadművelet Afganisztánban teljesen véget ér péntek este, mert azt követően nem tudnak kimenekítéseket végrehajtani a kabuli repülőtérről - jelentette be Jean Castex miniszterelnök. A 6000 beazonosított, Afganisztánban tartózkodó amerikai állampolgár közül 4500-at és családjukat már evakuálták - jelentette be az amerikai külügyminiszter. Leszállt a Moszkvához közeli Cskalovszkij repülőtéren az a négy katonai szállítógép, amely több mint ötszáz orosz, fehérorosz, kirgiz, tádzsik, üzbég és ukrán állampolgárt menekített ki Afganisztánból. Romániában augusztus közepéig csaknem annyi menedékkérelmet nyújtottak be az országba többnyire illegálisan, Szerbia felől érkezett migránsok, mint tavaly egész évben, ebben az ütemben pedig év végéig számuk a tízezret is meghaladhatja. Több mint ezren kötöttek ki ismét néhány nap alatt Lampedusa szigetén, az érkezők áthelyezését a járványhelyzet is nehezíti a helyi sajtó beszámolói szerint. A koronavírus-fertőzöttek száma meghaladta a 213,8 milliót, a halálos áldozatoké a 4,4 milliót a világon. Kötelezővé tették a koronavírus elleni oltás felvételét a katonák számára az Egyesült Államokban. Az új típusú koronavírus ellen védettek arányának növelése érdekében szeptembertől a belga főváros több nagyáruházában is lehetőség nyílik az oltásra. Oroszországban az elmúlt napon 820 ember életét követelte a koronavírusos fertőzés, ami a legnagyobb emberveszteséget jelenti a járvány kezdete óta. Japánban visszahívtak 1,63 millió adag, koronavírus elleni Moderna vakcinát szennyeződés miatt. Az ausztráliai Új-Dél-Wales államban a világjárvány kezdete óta először haladta meg az ezret az egy nap alatt diagnosztizált új koronavírusos fertőzöttek száma. Fogva tartása körülményeit bírálta Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikus a The New York Times című amerikai lapnak adott interjúban. Miniszterelnöksége idején Izrael nem annektál palesztin területeket Ciszjordániában és nem engedi ott a Palesztin Állam megalakítását sem - jelentette ki Naftali Bennett izraeli kormányfő. Több mint 160-an vesztették életüket a Boko Haram dzsihadista szervezet és a nigeri kormányerők összecsapásaiban. Lett határőrök erővel próbáltak kitoloncolni afgán migránsokat fehérorosz területre - közölte a minszki határvédelmi bizottság. 81 éves korában elhunyt Csíkszentmihályi Róbert Kossuth-díjas szobrászművész, a nemzet művésze. Vádat emeltek az ukrán határszakaszon korrupciós bűncselekményeket elkövető tizenhat volt pénzügyőr ellen. A Magyar Nemzeti Bank szerint a pénztártagok számára előnytelen ingatlanügyleteket bonyolítottak a Pannónia Nyugdíjpénztár vezetői, ezért a jegybank kezdeményezte az ügyvezető és az igazgatótanács elnökének felmentését. Aláírták a szerződéseket, így elkezdődhet az újragondolt Duna-part tervezése, jövő nyáron pedig a budai és a pesti oldalon is elindulhat a felújítás - közölte a BKK. Veres Amarilla aranyérmet szerzett a kerekesszékes vívók párbajtőrversenyében a tokiói paralimpián. A dánok elleni 5:1-es győzelemmel zárta a Calgaryban zajló elit világbajnokságot a magyar női jégkorong-válogatott. Férfi jégkorong olimpiai selejtező: Franciaország - Magyarország 5:3 Fucsovics Márton a nyolcaddöntőben búcsúzott a winston-salemi férfi keménypályás tenisztornán. Bondár Anna a második fordulóba jutott az amerikai nyílt teniszbajnokság selejtezőjében.