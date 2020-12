Plusz-mínusz: Értékelni kellene Magyarország stabil helyzetét

A dolgok mostani állása szerint úgy kell számolni, hogy a koronavírus-járvány miatti járványügyi készültség 2021-ben valószínűleg egész évben fennmarad - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Karmelita kolostorban. A kormányfő hozzátette: könnyebb szakaszok talán lesznek az első adag vakcina után, majd az oltóanyag tömeges megérkezését követően, „de mire visszaáll minden a normális kerékvágásba, az legalább egy teljes esztendőt elvisz majd”. Felfüggesztik a kijárási tilalmat szenteste - jelentette be az Operatív Törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese. A kormány döntésének értelmében december 24-én reggel 5 órától 25-én este 8 óráig nem büntetik azokat, akik az utcán tartózkodnak. Kiss Róbert megjegyezte: továbbra is érvényben marad a magánrendezvények és a családi összejövetelek 10 fős létszámkorlátozása, de ebbe nem számítanak bele a 14 év alatti gyermekek. Magyarország felkészült a koronavírus elleni oltóanyag beadására, minden tárgyi feltétel adott a vakcina kezelésére, tárolására - közölte Müller Cecília országos tiszti főorvos az operatív törzs ülésén. 2 141 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 305 130-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 183 többségében idős, krónikus beteg, így a halottak száma 8 282-re emelkedett. Áder János köztársasági elnök az Alkotmánybírósághoz fordult az Országgyűlésben előző héten elfogadott hulladékgazdálkodási tárgyú törvénymódosítás ügyében - közölte a Köztársasági Elnöki Hivatal. A BKV-botrányban a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodája folytat vizsgálatot. A feljelentés eredetileg a BRFK-hoz került, de mivel a fővárosi rendőrfőkapitány napi kapcsolatban van Karácsony Gergellyel, így - az elfogultság látszatát is elkerülve - átadták az ügyet a nyomozó irodának. A Karácsony Gergely által bejelentett megszorítások miatt küldtek el dolgozókat a Fővárosi Közterület-fenntartótól - írja a Magyar Nemzet. 14,1 milliárd forint értékű kínai beruházás keretében, 330 új munkahely jön létre - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter elmondta: minden idők legtöbb beruházási projektjére került sor Magyarországon az idei évben. Néhány hónap alatt akár több száz millió forintot is a családoknál hagyhatott a július óta élő legújabb illetékszabály – mondta Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára a Magyar Nemzetnek. Egy újabb elemmel bővül az otthonteremtési program; február 1-jétől otthonfelújítási kölcsönt kínálnak azoknak, akiknek nincs elég önerejük ahhoz, hogy az otthonfelújítási támogatással élni tudjanak - jelentette be Novák Katalin miniszter a Facebookon. ITM: Az Oktatási Hivatal most lezárult, mintegy 600 ezer hallgató munkaerőpiaci követése alapján készült kutatása azt bizonyítja, hogy a felsőfokú képzéseket végzettek rövid idő alatt, a tudásukhoz méltó bérezést kaphatnak. A koronavírus-járvány második hulláma miatt fél évvel, 2021. június 31-ig kitolódik a május 1-jétől elérhető szabad felhasználású, kamatmentes Diákhitel Plusz igénylési határideje a kormány döntése alapján. Miniszterelnökség: A magyar kormány a Hungary Helps Programon keresztül is védelmezi a keresztény kultúrát és közösségeket. A gépjárműadó első részletének befizetésére jövőre március 15. helyett április 15. lesz a fizetési határidő - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Újabb negyven, négykerékmeghajtású páncélozott jármű szállításáról írt alá szerződést a Magyar Honvédség. A magyar nép már nemet mondott a migrációra, Brüsszel ne próbálja ránk erőltetni azt! - szólított fel budapesti sajtótájékoztatóján Volner János független országgyűlési képviselő, a nevét viselő párt elnöke. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség Kelemen Hunort, Cseke Attilát, Tánczos Barnát és Novák Károly Eduárdot jelöli az alakuló Citu-kormányba. Ha meg is születik a kereskedelmi megállapodás az Európai Unióból idén kilépett Egyesült Királysággal, az Európai Parlament nem fogja tudni még ebben az évben jóváhagyni - írta Manfred Weber, az Európai Néppárt uniós parlamenti frakcióvezetője. A világon 76,8 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1,7 millió, a gyógyultaké 43,3 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Az Európai Gyógyszerügynökség forgalmazásra ajánlotta az Európai Unióban a Pfizer és a BioNTech vállalatok által az új típusú koronavírus ellen közösen kifejlesztett oltóanyagot. Az Európai Gyógyszerügynökség igazgatója szerint a Pfizer és a BioNTech vállalatok által az új típusú koronavírus ellen közösen kifejlesztett oltóanyag előnyei „messze felülírják” a lehetséges kockázatokat. Az Európai Unió a koronavírus elleni védőoltás 15,5 eurós darabonkénti áráról állapodott meg a Pfizer és a BioNTech gyártókkal - derült ki egy uniós belső dokumentumból, amelybe betekintést nyert a Reuters hírügynökség. Szerbia szigorított a határátlépési feltételeken, hétfőtől csak 48 óránál nem régebbi PCR-tesztel lehet beutazni az országba. A szerb állampolgárok viszont akár teszt nélkül is hazatérhetnek, ám akkor tíznapos karantén vár rájuk. Olaszországban leállították a tartományok közötti közlekedést a koronavírus terjedésének lassítása érdekében hétfőn nulla órakor. A karácsonyi ünnepre és az újévre bevezetett korlátozások január 6-áig maradnak érvényben. Norvégia, Dánia és Finnország is leállítja a közvetlen légi közlekedést az Egyesült Királyságból az új típusú koronavírus fertőzőbb variánsa miatt. Lengyelország is felfüggeszti ma éjféltől az Egyesült Királyságból érkező utasszállító légijáratok fogadását - jelentette be a lengyel kormányszóvivő. Izraelben szerdától minden külföldről érkezőt legalább tíz napra karanténhotelben helyeznek el - jelentette a közszolgálati rádió. Betiltják a négy résztvevősnél nagyobb összejöveteleket Szöulban és környékén a karácsonyi és újévi ünnepek idejére a koronavírus-járvány megfékezése érdekében - jelentették be a dél-koreai főváros hatóságai. Donald Trump amerikai elnök kampánycsapata ismét keresetet nyújtott be a szövetségi legfelsőbb bírósághoz, amitől azt reméli, hogy megfordul a november 3-i elnökválasztás eredménye, miszerint ellenfele, a demokrata párti Joe Biden győzött. Az Egyesült Államok azonnal visszavág, ha Irán a Forradalmi Gárda januárban megölt parancsnoka halálának évfordulója körül megtámadná az amerikaiak bármely létesítményét a Közel-Keleten - jelentette ki Frank McKenzie tábornok. Véletlenül beismerte tettét az Alekszej Navalnij elleni mérgezéses merényletet végrehajtó orosz titkosszolgálati különítmény egyik tagja - írta a Der Spiegel. Katonákat vezényelt Oroszország és Ruanda a Közép-afrikai Köztársaság fővárosába, Banguiba azt követően, hogy három nappal ezelőtt fegyveres csoportok támadást indítottak, amit a helyi kormány államcsínykísérletnek minősített. Életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélték a németországi Halle zsinagógája elleni merénylet szélsőjobboldali terrorista elkövetőjét. Kábítószer-kereskedelem miatt indított nyomozást a rendőrség egy dunaharaszti, egy halásztelki és egy szigethalmi férfival szemben, további hét embert kábítószer birtoklásával gyanúsítanak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda. Tizennégy kilogramm marihuánát találtak a pénzügyőrök egy bolgár sofőr autójában Röszkén. Két holttestet találtak egy XVII. kerületi családi házban vasárnap este, a rendőrség emberölés miatt nyomoz - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Tíz év fegyházbüntetésre ítélt a Kaposvári Törvényszék egy férfit, aki három családi háznál is tüzet okozott, és ezzel halálos veszélynek tette ki az ott élőket tavaly a Somogy megyei Öreglak községben. Emberölés előkészületének kétrendbeli bűntettével, valamint súlyos testi sértéssel és garázdasággal vádol a Heves Megyei Főügyészség egy férfit, aki fejszével támadt a városi rendőrkapitányság dolgozóira Egerben - közölte a megyei főügyészhelyettes. Országos Vízügyi Főigazgatóság: Már több mint 400 ezer kilogramm veszélyes hulladéktól tisztították meg a vízügyes szakemberek a szigetszentmiklósi olajszennyezés helyszínét. December végi véradásra buzdít az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. A két ünnep között - december 28-án, 29-én, 30-án és 31-én - jelentkező véradókat az ország minden pontján szerencsehozó lencsével ajándékozzák meg. Vas Kata Blanka ötödik lett vasárnap a terepkerékpáros világkupa-sorozat második állomásán. Juhász Ádám, a Tatabánya irányítóként és balszélsőként is bevethető játékosa nem került be a magyar férfi kézilabda-válogatott szűkített, 21 fős keretébe a januári, egyiptomi világbajnokság előtt.