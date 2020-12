Plusz-mínusz: Budapesten a példa, hogy mi történne, ha az ellenzék kerülne hatalomra

A jelenlegi egészségügyi fenyegetés árnyékában semmilyen sportesemény nem teheti kockára az emberek egészségét, ezért a biztonságot minden más elé kell helyezni - hangsúlyozta a miniszterelnök a Nemzeti Sportnak adott év végi interjújában. A kormány azért minősítette stratégiai ágazattá a sportot, mert felismerte pótolhatatlan szerepét, vagyis azt, hogy eszmények, kemény munka, hősök és áldozatvállalás nélkül a modern élet „eliszaposodik” - mondta Orbán Viktor a Nemzeti Sportnak. A miniszterelnök beszélt arról is, szeretné megérni, hogy Magyarország olimpiát rendez, a magyar labdarúgó-válogatott pedig világbajnoki döntőt játszik. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár szerint idén, egy kihívásokkal teli évben is megmutatkozott, hogy Magyarországnak nagyon fontos a sport. A magyar egészségügy képes volt mindenkinek az elérhető legmagasabb szintű ellátást biztosítani - jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter az atv.hu-nak adott év végi interjújában. Gulyás Gergely elmondta: a koronavírus-járvány kitörése óta mindenkinek jutott elegendő orvos, ápoló, kórházi ágy, lélegeztetőgép és gyógyszer, ezért pedig főhajtás illeti az egészségügy valamennyi dolgozóját. A 2021-es év jelentős részét a koronavírus-járvány elleni küzdelem teszi majd ki, az emberéleteket és a munkahelyeket is meg kell védeni - jelentette ki a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára videóüzenetében. Dömötör Csaba kiemelte: 2021-től jelentősen bővülnek a család- és otthonteremtési támogatások. Öt százalékra csökken a lakásépítés áfája, valamint elindul a lakásfelújítási program. Dömötör Csaba úgy fogalmazott: ha túl lesz a járványon Magyarország, akkor a kormány szeretne tovább menni a korábban megkezdett úton, több támogatást nyújtva a családoknak, a magyar vállalkozásoknak, a munkából élőknek és megerősíteni a biztonságot. 2971 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 322 514-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 108 többségében idős, krónikus beteg, így a halottak száma 9537 főre emelkedett. Az idén ugyan az egész életet felforgatta a pandémia, 2021-re viszont úgy lépünk át, hogy bár még tart a koronavírus-járvány, az új évben már rendelkezésre állnak hatékony védőoltások - közölte az országos tiszti főorvos. A mutáns vírusokkal szemben is jó eséllyel megvéd a vakcina - mondta a Hír Tv-nek a Dél-Pesti Centrumkóráház osztályvezető főorvosa. Szlávik János szerint az oltóanyag az első beadás után körülbelül egy hónap múlva ad védettséget. Megérkezett Pekingből a Külügyminisztérium teherszállító repülőgépe másfél millió antigén teszttel a fedélzetén. Az Airbus 330-as repülő érkezéséről készült felvételeket Szijjártó Péter külügyminiszter tette közzé Facebook-oldalán. Csütörtökön folyósítják a támogatásokat a szálláshelyek elmaradt foglalásai után - közölte a Magyar Turisztikai Ügynökség. Közleményükben azt írták: a szállodák, panziók, kempingek több mint 3 milliárd forintra nyújtottak be igényt, de a kormányzati támogatás feltétele, hogy a munkavállalókat ne bocsássák el és a dolgozók megkapják a fizetésüket. A 4iG Nyrt. csaknem 773 millió forint plusz áfa értékű szerződést kötött a Külgazdasági és Külügyminisztériummal az egységes tűzfal- és kibervédelmi rendszer verziókövetésére, valamint támogatási szolgáltatás nyújtására. A nemzetpolitika célja, hogy megerősítse a közösségeket, a nemzetet a Kárpát-medencében és az egész világon, a sport pedig jó eszköze ennek - mondta a közmédiának Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára Bonyhádon. Ferenc pápa helyett egy-egy bíboros vezeti a szilveszteri imádságot és az újévi misét is a Szent Péter-bazilikában, mivel az egyházfőnek isiász okozta fájdalmai vannak - közölte a szentszéki szóvivő. A világban 82,7 millióra emelkedett a koronavírus-fertőzöttek, 1,8 millióra a halálos áldozatok és 46,7 millióra a gyógyultak száma a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Romániában továbbra is a főváros térségében terjed leginkább a koronavírus-járvány, csütörtökön pedig meghaladta a százezret Bukarestben az eddig azonosított fertőzöttek száma. A szlovén kormány december 31-én és január 1-jén este nyolc óráig feloldotta a lakhelyelhagyási tilalmat, és két háztartásból legfeljebb hat emberig engedélyezi a gyülekezést, úgy, hogy a 15 évesnél fiatalabbakat nem számítják bele ebbe. Csehországban ismét rekordot döntött az új koronavírus-fertőzöttek napi száma, amely szerdán elérte a 16 939-et az előző napi 16 329-cel szemben, és a pozitív Covid-19-tesztek 52 százalékos aránya is az eddigi legmagasabb volt. Montenegróban december 31-től január 7-ig, az ortodox karácsonyig feloldották a koronavírus-járvány megfékezésére hozott lakhelyelhagyási tilalmat - közölte az RTV szerb közszolgálati televízió. Tovább gyorsult a koronavírus-járvány terjedése Ukrajnában, megint csaknem tízezer új fertőzöttet és több mint kétszáz elhunytat jegyeztek fel egy nap alatt, ismét jelentősen nőtt viszont a gyógyultak száma. Olaszországot szilveszterre zárlat alá helyezték a koronavírus-járvány miatt január 4-ig, az olaszok azonban az egyik legrosszabb esztendőnek tartott 2020 hangos búcsúztatásra készülnek, a tűzijáték betiltása ellenére is. Kétezer rendőr felügyeli a zárlatot szilveszterkor Izraelben, hogy megakadályozzák a titkos házibulikat - közölte a 12-es kereskedelmi tv. Több mint 3900 ember halt bele az Egyesült Államokban az elmúlt 24 órában a koronavírus okozta Covid-19 betegség szövődményeibe, ami rekordot jelent a járvány által leginkább sújtott országban. Kanadában pedig a fertőzöttek számában dőlt meg a napi csúcs, közel 7,5 ezer új fertőzöttet regisztráltak. Kínában is azonosítottak egy, a brit koronavírus-mutáció okozta fertőzéses esetet - adta hírül a kínai járványügyi központ információira hivatkozva internetes kiadásában a China Daily című kínai pártlap. Feltételes forgalmazási engedélyt kapott Kínában a Sinopharm kínai állami gyógyszergyártó egyik koronavírus elleni vakcinája. A klinikai tesztek eredményeinek elemzése alapján a vakcina 79,34 százalékos védelmet nyújt a koronavírus-fertőzéssel szemben. Az amerikai kormány bejelentette, hogy megemeli egyes francia és német termékek, a többi között repülőgép-alkatrészek, borok, konyakok és más borpárlatok vámtarfiáit, válaszul a novemberben bevezetett európai uniós büntetővámokra. Koncertekkel és tűzijátékokkal köszöntötték a 2021-es új évet Új-Zélandon, ahol a koronavírus-járvány visszaszorulásának köszönhetően nem volt szükséges korlátozni a rendezvényeken részt vevők létszámát. Megszületetett a megállapodás Spanyolország és Nagy-Britannia között, amelynek értelmében Gibraltár a schengeni övezet része lesz 2021. január 1-től - közölte Arancha González Laya spanyol külügyminiszter. Sokat javult a migránsok helyzete Leszboszon Kiriákosz Micotákisz görög miniszterelnök szerint, aki az égei-tengeri szigeten lévő Kara Tepe befogadóközpontban tett látogatást, hogy képet alkothasson a körülményekről. Népszavazást fognak tartani Fehéroroszországban az alkotmánymódosításról - közölte a BelTA fehérorosz állami hírügynökség jelentése szerint Aljakszandr Lukasenko elnök. Nehéz körülmények között, drónokkal és kutyákkal kutatnak tíz eltűnt után Norvégia délkeleti részén, a szerdai földcsuszamlás helyszínén. Jövőre több mint tízmillió lesz a súlyosan alultáplált gyerekek száma a Kongói Demokratikus Köztársaságban, Északkelet-Nigériában, a Száhel-övezet középső részén, Dél-Szudánban és Jemenben - olvasható az ENSZ Gyermekalapjának előrejelzésében. Nyolcvanéves korábban elhunyt Samuel Little, az Egyesült Államok történetének legbrutálisabb sorozatgyilkosa, aki 93 gyilkosságot ismert be - írták amerikai hírportálok a büntetés-végrehajtási hatóságokra hivatkozva. Hétfő óta folyamatosan reng a föld Horvátországban, a két erősebb földmozgás Petrinja és Sziszek városán kívül 86 kisebb településen is súlyos károkat okozott - derült ki az N1 horvát hírcsatorna beszámolójából. Több magyar segélyszervezet is adománygyűjtést indított a horvátországi földrengés károsultjainak. A keddi horvátországi földrengések Magyarországon is károkat okoztak, a biztosítókhoz szerda estig több mint ötszáz bejelentés érkezett, a károk előreláthatólag meghaladják a százmillió forintot - közölte a Magyar Biztosítók Szövetsége. Életének 65. évében meghalt Mondok József, a Bács-Kiskun megyei Izsák polgármestere - közölte Lezsák Sándor fideszes országgyűlési képviselő a Facebook-oldalán. Erőszakkal próbált egy csoport migráns Magyarországra jutni Kübekházánál ma hajnalban - tájékoztat a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság. Orbán Viktor miniszterelnök meglátogatta a Honvédkórházban azt a rendőrt, akire késsel támadt egy férfi a múlt héten Újpesten. A kormányfő megtekintette az intézményben kialakított koronavírus-oltópontot is. A kijárási tilalom megszegése miatt szerdán 339 ember ellen intézkedtek a rendőrök - mondta Kiss Róbert alezredes az operatív törzs ülésén. Több mint fél mázsa illegálisan árusított tűzijátékot foglaltak le a gödöllői rendőrök egy hipermarket parkolójában - közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság. MÁV-Start: Idén több mint 20 millió forintos kárt okoztak a graffitisek a vasútnak, a járművek külső és belső faláról tízezer négyzetmétert meghaladó felületről kellett firkákat eltávolítani. Felrobbant egy gázpalack egy lakókocsiban Orosházán. Egy ember súlyosan megsérült, a mentők kórházba vitték - tájékoztat a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Ismét olajszerű anyagot észleltek a vízügy munkatársai Szigetszentmiklóson, a korábbi szennyezés helyszínén - közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A Nemzetközi Sakkszövetség év végi bejelentése szerint növekednek a 2021-es világbajnokság pénzdíjai mind a nőknél, mind a férfiaknál. Három mérkőzésről tiltotta el Edinson Cavanit egy rasszista kifejezés használata miatt az Angol Labdarúgó Szövetség.