Plusz-mínusz: Az SZFE egylőre csak állítja, hogy kiköltözik a zeneiskolából

1548 állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést, ezzel 391 170 főre nőtt a hazánkban a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 94 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 13 931 főre emelkedett. Csak fokozatosan lehet feloldani a korlátozásokat, és ennek még nincs itt az ideje - közölte az országos tiszti főorvos. Müller Cecília hangsúlyozta, a beérkezett vakcinákat egytől-egyig beadják, de a nyájimmunitástól még messze van a lakosság. A Nemzeti Népegészségügyi Központ szakemberei tanulmányozzák a kedden Magyarországra érkezett 550 ezer adag kínai Sinopharm oltóanyag dokumentációját - közölte az országos tiszti főorvos az operatív törzs online sajtótájékoztatóján. Olyan támogatást kapnak a fiatalok 2022-ben, amire az ország történetében még nem volt példa: a kormány bevezeti a 25 év alattiak személyijövedelemadó-mentességét - mondta a kormányszóvivő a Facebookon megosztott videójában. Szentkirályi Alexandra hozzátette, itt a kormány megvédte a fiatalok munkahelyeit is, például a gazdaságvédelmi akciótervvel vagy a bértámogatással. Az újraindításról szóló, napokon belül induló konzultáció kérdéseit ismertette a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Facebook-oldalán. Dömötör Csaba azt mondta: kikérik az emberek véleményét arról is, hogy a védettségi igazolvánnyal rendelkezők kapjanak-e felmentést egyes korlátozó intézkedések alól? De további témákban is várják az emberek véleményét. Ismét diplomás bérminimum bevezetését követeli az LMP- jelentette be a párt frakcióvezetője. Ungár Péter a Hohn Krisztinával közösen tartott sajtótájékoztatón elmondta: európai színvonalat a közszolgáltatástól csak akkor lehet elvárni, ha a közalkalmazottak megfelelő bért kapnak. Gyurcsány Ferenc és a baloldal kormányzása idején elvette a fiatalok jövőjét, ezzel szemben a Fidesz-KDNP mindent megtesz azért, hogy visszaadja azt - mondta Hollik Isván, a Fidesz kommunikációs igazgatója. Levélben kért tájékoztatást Karácsony Gergely főpolgármestertől az újabb szabálytalan tenderkiírásról a Fidesz fővárosi frakcióvezetője. Napelemparkot adott át Nógrád megyében a Greentechnic Hungary Kft. A 20 megawatt teljesítményű, Mátraverebély és Bátonyterenye között kiépített napelempark 11 ezer család villamosenergia ellátását biztosítja majd legalább 25 éven keresztül. Magyarországot 2050-re klímasemleges országgá lehet tenni - hangsúlyozta Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti és stratégiai államtitkára a MÁV zöldkampányát indító rendezvényén. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter az iparűzési adó kompenzációja kapcsán egyeztetést folytat a 25 ezer feletti lakosságszámú települések vezetőivel. Magyarország önellátóvá vált a védelmet adó maszkokból: napi 1 millió orvosi eszköz minőségű maszk készül majd Dunaföldváron - jelentette ki Varga Mihály a gyártósor elindításakor. Nyolc vállalat 25 milliárd forint értékben hajt végre beruházást külföldön, ehhez pedig 13 milliárd forintnyi állami támogatást kapnak - mondta a külgazdasági és külügyminiszter. A kormány minden pénzügyi és intézményi feltételt biztosít ahhoz, hogy tovább fejlődjön a magyar-üzbég gazdasági együttműködés - mondta a külgazdasági és külügyminiszter a két ország üzleti fórumának sajtótájékoztatóján Budapesten. Magyarország sokat nyert azzal, hogy a közép-ázsiai együttműködésekkel együtt megerősítette az üzbég kapcsolatait - jelentette ki Szijjártó Péter. Ha a V4 a következő 30 évben is eredményt akar elérni, össze kell tartani, ez a siker titka - mondta Orbán Viktor miniszterelnök Krakkóban, a visegrádi csoport csúcstalálkozóján. Az Európai Unió új program létrehozásával gyorsítja fel a koronavírus-járvány elleni védekezést - jelentette be az Európai Bizottság elnöke Brüsszelben. Az Európai Bizottság további 300 millió adag oltóanyag beszerzéséről kötött megállapodást az amerikai Moderna biotechnológiai vállalattal - közölte Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Brüsszelben. Az Európai Unió prioritása a tagállamok lakosságának gyors beoltása a koronavírus okozta Covid-19 betegség ellen, és ezért a vakcinák minél gyorsabb szállítása - hangsúlyozta Charles Michel, az Európai Tanács elnöke. Globális oltási kampány megvalósítására szólította fel a fejlett országokat António Guterres ENSZ-főtitkár. A világon 109 513 903 ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2 419 353, a gyógyultaké 61 585 754 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Tizenhat százalékkal csökkent az újonnan regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma a múlt héten világszerte - jelentette be az ENSZ Egészségügyi Világszervezete, ám felhívta a figyelmet a vírus mutációinak a terjedésére is. Mintegy 80 százalékkal csökkent a Tirolból történő kiutazások száma, miután múlt pénteken érvénybe léptek az Ausztrián belül kizárólag e tartományt érintő szigorú kiutazási feltételek. A romániai gyógyszergyártók érdekeit tömörítő érdekvédelmi szervezet lehetetlennek tartja, hogy Románia új generációs vakcinákat állítson elő, szerintük ehhez legalább három évnyi előkészület és fejlesztés lenne szükséges. Horvátország már tárgyal Moszkvával az orosz Szputnyik V oltóanyag beszerzéséről - mondta Vili Beros egészségügyi miniszter a válságstáb sajtótájékoztatóján Zágrábban. Montenegró kétezer adag Szputnyik V koronavírus elleni vakcinát kap Szerbiától, és további kétezer adag érkezik a szomszédos országból - jelentette be Jelena Borovinic Bojovic montenegrói egészségügyi miniszter. Két hét alatt csaknem megnégyszereződött, 6-ról 22 százalékra emelkedett az új típusú koronavírus fokozottan fertőzőképes mutációinak aránya a Németországban regisztrált fertőződések körében. Oroszországban az új koronavírusos fertőzöttek száma 13 ezer alá, az október 9. óta mért legalacsonyabb szintre csökkent. Oroszország nem engedi meg, hogy kívülről beavatkozzanak a szeptemberben esedékes parlamenti választásaiba - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök a parlamenti pártok vezetőivel folytatott tanácskozásán. Ukrajnában tovább gyorsult a koronavírus-fertőzés terjedése, több mint négyezer, a megelőző napinál mintegy ezerrel több új koronavírusos beteget jegyeztek fel, és sokan kerültek kórházba. Szlovákia a koronavírusjárvány leküzdése érdekében segítséget, orvosokat és nővéreket kér a többi európai uniós országtól. Továbbra se enyhül a koronavírus-járvány Csehországban: kedden a szűrések 12 486 új fertőződést mutattak ki, ami január eleje óta a legmagasabb napi esetszám - derül ki a cseh egészségügyi minisztérium honlapján reggel közzétett kimutatásból. Nem engedik be Csehországba azokat a Németországba tartó külföldi kamionokat, amelyek sofőrjei nem rendelkeznek 48 óránál nem régebbi negatív koronavírus-teszttel - közölte Bohumil Malásek rendőrségi szóvivő. A koronavírus-járvány elleni küzdelem erősítését, a vakcinázás felgyorsítását és radikális gazdasági reformokat ígért az új olasz miniszterelnök a parlamentben kormányának programját ismertetve. Két hét alatt csaknem megnégyszereződött, 6-ról 22 százalékra emelkedett az új típusú koronavírus fokozottan fertőzőképes mutációinak aránya a Németországban regisztrált fertőződések körében - jelentették be Berlinben. Elindulhatott a Gázai övezetbe az első ezer dózis koronavírus elleni vakcina Ciszjordániából, miután az izraeli hatóságok megadták a szállítási engedélyt - közölték izraeli és palesztin hivatalos források. Brazíliában egy nap alatt 55 271 koronavírussal fertőzött embert vettek nyilvántartásba, a járvány kitörése óta pedig 9 921 981-et - derült ki a helyi egészségügyi minisztérium adataiból. Megrekedtek a tárgyalások Tajpej és a német BioNTech gyógyszergyártó vállalat között a Tajvannak szállítandó ötmillió dózis koronavírus elleni védőoltásról - jelentette be a tajvani egészségügyi miniszter, politikai nyomásgyakorlást emlegetve. Kórházban kezelik Fülöp edinburghi herceget, II. Erzsébet királynő férjét. Az Emberi Jogok Európai Bírósága ideiglenes intézkedésként arra szólította fel Oroszországot, hogy azonnali hatállyal bocsássa szabadon Alekszej Navalnij bebörtönzött ellenzéki politikust. Teljesíthetetlen, ellentmond az orosz jogrendnek, s nem tartalmaz jogi normákra hivatkozást az Emberi Jogok Európai Bíróságának az a követelése, hogy Oroszország bocsássa szabadon Alekszej Navalnijt - állította az orosz igazságügyi miniszter. Észak-kaukázusi merényletek végrehajtására készülő 19 iszlamista terroristát fogott el az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat. Szorosabb együttműködést akar kialakítani Ausztria és Svédország az iszlamizmussal szembeni küzdelemben - közölte Susanne Raab osztrák integrációs miniszter. Ismeretlen fegyveresek támadtak egy iskolára Nigéria északi részén, több száz diákot elraboltak - tudatták a helyi biztonsági források. Észak-Korea bővíti rakétafejlesztő létesítményeit, de atomlétesítményeinél nem történik semmilyen tevékenység - közölte a dél-koreai védelmi minisztérium. A Tatabányai Törvényszék életfogytiglani fegyházra ítélt első fokon egy férfit, aki alkalmi nőismerősét 17 késszúrással megölte. Vádat emelt a Pest Megyei Főügyészség öt ember ellen, aki 2019 szilveszterén kirívóan brutális módon megölt egy dunavarsányi férfit - tudatta a Pest Megyei Főügyészség főügyésze. Gyermekpornográfia bűntette miatt emelt vádat a Tapolcai Járási Ügyészség egy 51 éves férfi ellen, aki anyagi ellenszolgáltatás fejében kiskorú fiúkról készített pornográf felvételeket, valamint 22 éves társa ellen, aki ehhez segítséget nyújtott neki. Összeütközött egy személygépkocsi és egy teherautó Somogyszil külterületén, a balesetben egy nő életét vesztette - tájékoztatott a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság. Meghalt egy ember, miután kigyulladt egy társasház egyik második emeleti lakásának szobája Pécsen - tájékoztatta a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-t. Teljes terjedelmében égett két személyautó Budapest III. kerületében, a Miklós utcában, a tűz miatt egy épületből átmenetileg ki kellett menekíteni a lakókat - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Országszerte romlott a levegő minősége a szálló por miatt. Férfi kézilabda Európa-liga: Rhein-Neckar Löwen (német) - Grundfos Tatabánya KC 37:30 Jégkorong Erste Liga: Titánok - MAC HKB Újbuda 2:3; DEAC - Opten Vasas HC 6:2 A Nemzetközi Kosárlabda Szövetség megerősítette, hogy júniusban Budapesten talál majd gazdára az utolsó indulási jog a férfiaknál és a nőknél is a tavalyról idénre halasztott tokiói olimpia 3x3-as kosárlabda tornájára - adta hírül az insidethegames.biz. Megerősítették, hogy március 12. és 14. között Bahreinben tartják a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság szezon előtti hivatalos tesztjét.