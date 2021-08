Plusz-mínusz: A nemzeti konzultáció témái fontosak és jók

Soha nem látott mértékű támadás érte Magyarországot, mert számunkra a gyermekek és a családok védelme az első és nem vagyunk hajlandóak beengedni iskoláinkba és óvodáinkba az LMBTQ-lobbit - mondta az igazságügyi miniszter 26 új fertőzöttet igazoltak az elmúlt 24 órában, két beteg elhunyt. A beoltottak száma 5 628 383, közülük 5 453 177 fő már a második oltását is megkapta. Újabb csaknem 215 ezer adag Pfizer-BioNTech-vakcina érkezett Magyarországra - tájékoztatott a Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft. Karácsony Gergely miniszterelnökként is folytatná a migránsokat befogadó politikát. A főpolgármester erről a Die Zeit nevű német liberális lapnak nyilatkozott beismerve, hogy mindez a kampányában nem szerepel majd. A Jobbik–DK-paktum miatt tét nélküli a baloldali előválasztás - nyilatkozta a Századvég igazgatója a Magyar Nemzetnek. Kiszelly Zoltán szerint a Jobbik és a DK ugyanis már leosztotta egymás között a körzeteket, sőt már az is mindegy, hogy ki nyeri az összefogás miniszterelnök-jelöltjeinek a versenyét. Pedofil gyilkosság ügyében nyomozhatnak egy volt jobbikos politikus ellen – írja az Origo. Idén a Magyarország tortája versenyt a Napraforgó, a Magyarország cukormentes tortáját pedig a Beszterce rózsája nyerte. A legnagyobb ünnepsorozattal készül a magyar kormány augusztus 20-ára, több mint 17 rendezvényhelyszínen, több száz program várja az érdeklődőket - jelentette be a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár. Ma kezdődött és szombatig tart a 14. ördögkatlan fesztivál, Dél-Baranya 5 településén. Szerbiában már most magasabb a delta variánssal fertőzött beteg, mint akik a brit mutációtól betegedtek meg - közölte Branislav Tiodorovic járványügyi szakember. Felakasztva találtak rá egy fehérorosz aktivistára Ukrajnában - jelentette be az ukrán rendőrség. Aláírásgyűjtést indított egy lengyelországi civil szervezet a magyar gyermekvédelmi törvény támogatására, a múlt héten kezdődött, folyamatban lévő akciót keddig több mint négy és fél ezren támogatták. A koronavírus-fertőzöttek száma 198,9 millió, az áldozatoké 4,23 millió világszerte. Meghaladja a 90 százalékot az orosz vakcináknak az új koronavírus delta és delta plusz változatával szembeni hatékonysága - jelentette ki az orosz fogyasztóvédelem jekatyerinburgi Vektor vírusfertőzés-kutató intézetének vezetője. Izraelben újabb szigorításokról tárgyalnak a koronavírus-járvánnyal foglalkozó szűkebb kabinetben a delta vírusmutáns okozta negyedik járványhullám fertőzöttjei számának drámai növekedése miatt. A koronavírus-járvány legelső gócaként ismert közép-kínai Vuhanban is ismét megjelent a vírus, ezért a helyi hatóságok elrendelték a teljes lakosság tesztelését - írta internetes kiadásában a Global Times című kínai lap. Átlépte a 400 ezret Kubában a koronavírus-járvány kezdete óta azonosított fertőzöttek száma, miután az elmúlt 24 órában újabb 9279 esetet regisztráltak, s ezzel 403 ezer 622-re emelkedett az összesített adat. Felakasztva találtak rá egy fehérorosz aktivistára Kijev egyik parkjában, nem messze a lakóhelyétől - jelentette be az ukrán rendőrség. Illegális bevándorlók több csoportját feltartóztatta a litván határőrszolgálat és visszatoloncolták őket Fehéroroszországba. A teheráni kormány lépéseket fog tenni az Egyesült Államok zsarnoki szankcióinak felfüggesztéséért - mondta Ebrahim Raiszi új iráni elnök. Felfüggesztett börtönt és 90 millió forintnak megfelelő pénzbírságot kapott egy 84 éves német férfit, amiért második világháborús fegyvereket, harckocsit, ágyút gyűjtött. Meteorológiai szolgálat: az idei a legmelegebb nyár 1901 óta. Vesztegetés gyanúja miatt hallgattak ki egy 45 éves főnővért, miszerint pénzt vett át hozzátartozóktól egy idős asszony kezeléséért, ami a tb keretében ingyenes lett volna – közölte a BRFK. Huszonnégy illegális határátlépőt szállított Magyarországról Ausztria felé a múlt héten két Hollandiából érkezett férfit, letartóztatták őket. Huszonhárom határsértőt - köztük öt gyereket -találtak a rendőrök egy ponyvás teherautóban kedd reggel a Győr-Moson-Sopron megyei Röjtökmuzsaj közelében. Hetvennégy éves korában elhunyt Furkó Kálmán, a Magyar Honvédség nyugállományú ezredese, a magyar kyokushin karate egyik megalapítója. A 17-es, a 19-es, a 41-es, a 28-as, a 28A, a 37A és a 60-as villamosvonal egyes szakaszain pótlóbuszok járnak. Lőrincz Tamás olimpiai bajnok lett a kötöttfogású birkózók 77 kilogrammos kategóriájában a tokiói játékokon. Parádés verseny után Kopasz Bálint arany-, Varga Ádám pedig ezüstérmet szerzett kajak egyes 1000 méteren a tokiói olimpián. Kozák Danuta és Bodonyi Dóra bronzérmet nyert kajak kettes 500 méteren a tokiói olimpián. A Finndingi hajóosztályban szereplő Berecz Zsombor ezüstérmet nyert kedden a tokiói olimpián. Bejutott az elődöntőbe a magyar női vízilabda-válogatott a tokiói olimpián, miután a keddi negyeddöntőben 14:11-re legyőzte a holland csapatot. Lőrincz Viktor döntőbe jutott a tokiói olimpia birkózóversenyén.