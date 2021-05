Plusz-mínusz: A 15 éve mozdulatlan baloldal

Felbosszantotta Gyurcsány Ferencet Orbán Viktor Facebook-bejegyzése. A miniszterelnök az őszödi beszéd évfordulóján tett közzé egy videót. Gyurcsány Ferenc erre egy videót készített, amelyben csávókámnak nevezi a kormányfőt és családját emlegeti. Dobrev Klára, a DK miniszterelnök-jelöltje bagatellizálja és eltagadja a 2006-os rendőrterror valódi arcát és a gyurcsányi hatalomgyakorlás módszertanát, amikor arról beszél, büszke férje őszödi beszédére -erről Gaudi-Nagy Tamás beszélt a Kossuth Rádióban A volt országgyűlési képviselő, ügyvéd, aki a civileket képviselte a 2006-os jogsértések ügyében - hozzátette: az őszödi beszéd nyilvánosságra kerülése után Gyurcsány Ferenc nem mondott le, sőt „igazságbeszédként” hivatkozott beszédére. A főváros és Ferencváros nem enged, nem adjuk a diákváros egyetlen négyzetcentiméterét se - írta Karácsony Gergely főpolgármester a Facebook-oldalán. Saját mítoszának építésébe kezdett a főpolgármester - nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint Karácsony Gergely igyekszik azt a látszatot kelteni, mintha a Fidesz tartana tőle, mivel a felmérések alapján jelenleg nem áll jól a baloldali miniszterelnök-jelöltek versenyében. A baloldal a válságot adóemeléssel és megszorításokkal kezeli, de a Fidesz-KDNP a válságban is segíti az embereket - mondta Nacsa Lőrinc, a KDNP frakciószóvivője a 2022-es költségvetés munkahelyteremtési fejezetéről szóló videonyilatkozatában. 396 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 803 119 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 32 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 29 654-re emelkedett. Már 5 millió 56 ezer embert beoltottak, közülük 3 millió 328 ezren a második dózist is megkapták. Már mintegy 24 ezer embert oltottak be a honvédségi oltóbuszokon - írta a honvedelem.hu. Az Amerikai Orvosi Kamara szaklapja közölte a kínai Sinopharm-vakcina teljes dokumentációját, a WHO után az Amerikai Orvosi Kamara is igazolja, a Sinopharm-vakcina hatásos és biztonságos - jelentette be Menczer Tamás államtitkár a Facebook-oldalán. A koronavírus sajátja a változékonyság, az oltásokkal azonban meg lehet előzni az újabb mutációk kialakulását - mondta a Dél-Pesti Centrumkórház infektológus főorvosa. Együttműködési megállapodást írt alá a Pfizer és a Semmelweis Egyetem - jelentette be közleményében a felsőoktatási intézmény. A megállapodás célja a gyógyszeripari kutatás-fejlesztések elősegítése, ezzel pedig a hazai betegek gyógyulásának támogatása. A koronavírus okozta járvány végének közeledtével továbbra is fontos feladat az európai külső határok védelme és a belsők átjárhatóvá tétele, hogy a kontinensen ismét megvalósulhasson a szabad mozgás - jelentette ki Novák Katalin Fidesz-alelnök. Új konstrukciókkal rukkol elő a Diákhitel Központ: a szak- és a felnőttképzésben is igényelhető lesz hitel május 31-től - írja a Magyar Nemzet. 1416 napelemtáblát szerzett be egri és káli telephelyére a Marshall Ablakgyár Kft. A kormány 110 millió forinttal segítette a Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program pályázatán keresztül – közölte Varga Mihály pénzügyminiszter a Facebookon. Több mint 300 ezer cégtől várja hétfőig a társasági adóbevallást az adóhivatal, május 31-ig lehet még dönteni a sporttámogatásról is - tájékoztat Tállai András államtitkár. KSH: Áprilisban a 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos havi létszáma 4 millió 559 ezer volt, ami az előző év azonos időszakát 36 ezerrel meghaladta, míg az előző hónapnál 57 ezerrel kevesebb volt. A kormány gazdaságvédelmi intézkedéseinek köszönhetően újra átlépte a 4,5 milliót a foglalkoztatottak száma Magyarországon - jelentette ki a KDNP frakciószóvivője. Elfogadta a kormány a megújult Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégiát, amely erős és biztos alapot jelent a turizmus újjáépítéséhez - jelentette be Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója. Átadták a 700 millió forint vissza nem térítendő pályázati támogatásából korszerűsített Jászapáti Ipari és Logisztikai Parkot. Az idén több mint ezer kilométeren kezdődhetnek útfelújítási munkák, ez a tavalyinak a kétszerese – mondta Mosóczi László, az ITM közlekedéspolitikáért felelős államtitkára Győrújbaráton, ahol átadták a Nyúl és Ménfőcsanak közötti összekötő utat. Felmentette Áder János köztársasági elnök Korom Ferencet, a Magyar Honvédség parancsnokát. Magyarországra látogatott Santiago Abascal, a spanyol VOX párt elnöke, parlamenti képviselő, akit Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke is fogadott a Karmelita kolostorban. Egy katolikus templom építését és egy iskola felújítását támogatja a Hungary Helps program Bosznia-Hercegovinában - mondta Azbej Tristan államtitkár. A brit belügyminisztérium adatai szerint eddig több mint 140 ezer magyar állampolgár folyamodott letelepedett státusért a brit hatóságokhoz. EASO: Az előző hónapok adataihoz képest márciusban tovább emelkedett az Európai Unió tagországaiban benyújtott, menedékjog iránti kérelmek száma, arányuk azonban még így is mintegy kétharmada a koronavírus-járvány európai megjelenése előtti szintnek. Szijjártó: Magyarország 100 ezer adag koronavírus elleni oltóanyagot ad a Zöld-foki Köztársaságnak, ezzel segítve a járvány elleni küzdelmet, valamint azt, hogy a rossz egészségügyi helyzet miatt ne induljon meg onnan újabb migrációs hullám Európa felé. A világon 168,2 millió ember fertőződött meg eddig a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 3,5 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Megérkezett a kínai Sinopharm utolsó, félmilliós vakcinaszállítmánya Szerbiába, így január óta 4 millió 200 ezer kínai oltóanyagot szerzett be a nyugat-balkáni ország a koronavírus ellen. Az osztrák parlament törvényjavaslatot fogadott el a védettségi igazolvány bevezetéséről. Ukrajnában csütörtökre a koronavírusban elhunytak száma a járvány tavaly tavaszi kitörése óta mostanra meghaladta az ötvenezret, ugyanakkor már több mint kétmillióan meggyógyultak a fertőzésből, és egyre csökken az aktív betegek száma. Szlovéniában további egy héttel meghosszabbították a jelenleg is érvényben lévő járványügyi intézkedéséket, annak ellenére, hogy a kormány által felállított ütemterv szerint teljesültek a feltételek az újabb nyitásra - közölte a helyi sajtó. Meghaladta 120 ezret az új koronavírusos fertőzés halálos áldozatainak száma Oroszországban - közölte az egészségügyi tárca. Egyhetes zárlatot vezetnek be az ausztráliai Victoria államban, a csaknem hétmillió ott élőt arra kérik a hatóságok, hogy maradjanak otthon annak érdekében, hogy meg tudják fékezni a koronavírus-járvány újabb helyi kirobbanását. A koronavírus-járvány miatt meghosszabbítják Tokióban a veszélyhelyzetet, kevesebb mint két hónappal a nyári olimpia rajtja előtt. Az Európai Unió 100 millió adag, koronavírus elleni védőoltás exportját engedélyezi Japánba, ezzel is segítve a nyári olimpia megrendezését - közölte Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Peking azzal vádolta meg Washingtont, hogy politikai célokra kívánja felhasználni a koronavírus eredetét vizsgáló kutatásokat. Nem szavazta meg a szlovén parlament a balközép ellenzék indítványát, hogy Janez Jansa kormányfő ellen indítsanak alkotmányos felelősségre vonási vádeljárást. Az izraeli hadsereg háborús bűncselekményeket követhetett el a Gázai övezet elleni legutóbbi támadásaival, amelyek miatt legalább 242 ember vesztette életét és mintegy 74 ezren kényszerültek elmenekülni otthonaikból - mondta az ENSZ emberi jogi főbiztosa. Izrael emberiesség elleni bűncselekményeket követett el palesztin civilekkel szemben a legutóbbi gázai konfliktusban - hangoztatta Mevlüt Cavusoglu török külügyminiszter. Joe Biden amerikai elnök szerdán tűzszünetre szólította fel az észak-etiópiai Tigré tartományban egymással harcban álló feleket, tekintettel az ottani konfliktus eszkalálódására. A Szíriában most tartott választások nem feleltek meg a tényleges demokratikus szavazás egyetlen feltételének sem, és nem járulnak hozzá a konfliktus rendezéséhez - jelentette ki az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője. Az Európai Unió újabb egy évvel, 2022. június 1-jéig meghosszabbította a szíriai rezsimmel és támogatóival szemben bevezetett szankciókat - közölte az uniós tanács. Az azeri erők elfogtak hat örmény katonát, akik átlépték az örmény-azeri határt, mélyen behatoltak az ország területére, és diverzáns akciókra készültek Azerbajdzsánban - közölte az azeri belügyminisztérium. Az Iszlám Állam terrorszervezet követőinek két merényletét sikerült meghiúsítani a dél-oroszországi Sztavropolban áprilisban - közölte az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat. Legkevesebb nyolc ember életét vesztette a kaliforniai San José egy vasúti remízében csütörtökön, amikor a helyi közlekedési vállalat egyik alkalmazottja tüzet nyitott a munkatársaira. Támadásának indítéka egyelőre ismeretlen. Bűnösnek találta, és 8-tól 53 évig terjedő szabadságvesztésre ítélte a spanyol központi büntetőbíróság a 2017-ben Katalóniában elkövetett gázolásos terrormerényletek három vádlottját. Több tízezren indultak útnak a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén fekvő Gomából, miután a város hatóságai részleges evakuálást rendeltek el a nemrég kitört Nyiragongo vulkánból ömlő lávafolyam miatt. Tíz év börtönnel sújtott egy élettársa megölésével vádolt férfit a Budapest Környéki Törvényszék elsőfokú, nem jogerős ítéletével - közölte a bíróság. Nem jogerősen négy év hat hónap fegyházbüntetésre ítélt egy török embercsempészt a Nyírbátori Járásbíróság. Három megyében, 16 helyszínen egyidejűleg csaptak le a rendőrök egy drogkereskedő hálózatra - tájékoztatott a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság. A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség vesztegetés bírósági eljárásban bűntette miatt emelt vádat egy volt rendőr alezredes ellen a Fővárosi Törvényszéken. Kisiklott egy villamos, miután összeütközött egy kisteherautóval Kőbányán a Bihari utca és a Horog utca kereszteződésénél, ezért a 3-as villamos helyett pótlóbusz közlekedik Kőbánya alsó vasútállomás és az Ecseri út között. Két Mecsekre tartó buszon külön díj nélkül szállíthatnak kerékpárt az utasok június 5-től Pécsen - tájékoztat a baranyai megyeszékhely önkormányzata. BKK: a nem zárt megállókban nem kell maszkot viselni, de a járatokon továbbra is kötelező. A járványhelyzet kedvező alakulása lehetővé tette, hogy június 1-jétől több nemzetközi járat az eredeti menetrenddel és kapacitással újrainduljon - tájékoztat a MÁV Zrt. Május végéig jelentkezhetnek a koronavírus-fertőzésből gyógyultak plazmadonornak - közölte az Országos Vérellátó Szolgálat. Remekül szerepeltek csütörtökön is a magyar junior sportlövők az Eszéken zajló Európa-bajnokságon, melyen egy ezüst- és két bronzérmet gyűjtöttek. A Villarreal nyerte a labdarúgó Európa-ligát, miután a szerdai gdanski döntőben 1:1-es döntetlen és hosszabbítás után tizenegyesekkel 11:10-re legyőzte a Manchester Unitedet. Zinedine Zidane azonnali hatállyal távozik a Real Madrid labdarúgócsapatának vezetőedzői posztjáról. A Real 11 év után először trófea nélkül zárta a szezont.