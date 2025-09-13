Pikk – Gyilkosság bolsevik módra + videó

Megosztás itt:

Bayer Zsolt egy személyes élményt osztott meg ezzel kapcsolatban adásunkban. Egy nyugati egyetem tanuló ismerőse felhívta, arról számolt be, hogy az egyik előadáson ez a gyilkosság is téma volt, és egyetemi társai közül többen is azt mondták, hogy ez tejesen rendben van, mert egy náci volt a gyilkosság áldozata. Majd a tanár, aki az órát tartotta, azt mondta, hogy ez is egy legitim vélemény.

Ambrózy Áron úgy fogalmazott, hogy sohasem tartotta nagyra ezeket a nyugati egyetemeket, megjegyezte azt is, hogy a politikai erőszakot Nyugaton nem ítélik el. Szerinte akik így gondolkodnak, nem valók egyetemekre, inkább a piócák között dolgozzanak a rizsföldeken vagy vontassanak hajókat a Volgán.

Bayer Zsolt szerint döbbenetes, hogy ilyen és hasonló merényletek mindig a baloldalról jönnek. Ide vette az Ilaria Salishoz köthető embereket is, akik Budapesten követtek el véres támadásokat, majd Salist a baloldal kimentette és beültette az EP-be.

Ambrózy Áron szerint rácsodálkozunk ezekre az esetekre, mert megpróbálják elhitetni velünk, hogy a baloldal békeszerető és emberpárti. Munkatársaink részletesen elemezték azt is, hogyan jutott el a társadalom a korábbi bolsevik módszerekhez, valamint azt is részletezték, mit olvas a jelenlegi balos, liberális nemzedék.

Fotó: képernyőfotó