Pikk Bayerrel és Dezsével – Keddenként ne közlekedj! + videó

Nincs változás, nyugodjon meg mindenki, Ambrózy kolléga szabadságon van, így egy másik sapkás figura, Dezse Balázs ugrott be a helyére Bayer Zsolthoz. A műsor nem változott, keserédes humorral nyomták a fiúk a franciaországi igazságszolgáltatástól a hazai eseményekig. A két megmondóember szerint odáig jutottunk, hogy keddenként senki ne közlekedjen, mert a balliberális közeg rendszerint megbénítja – még ha kevesen is vannak- a fővárost és az agglomerációba tartó családokat, valamint a tömegközlekedést is.

Ahogy azt már a múlt héten is láthatták, a Pikk megduplázta magát. A Hír TV-ben csak az adás felét láthatják, oldalunkon viszont a teljes, a több, mint 40 perces műsort. Egy podcast ilyen. Hosszú, de nagyon tartalmas. Most sem fognak csalódni!

Kollégáink az elmúlt egy hét eseményeit keményen szétszálazták. A szánalmasnak tűnő hazai pride melletti tüntetéssel kapcsolatban megjegyezték, hogy több külföldi országban a homoszexuális felvonulást engedélyezték, de rendőri biztosítás nem volt. Mi lett a végeredmény ? A civilek „erősen” beavatkoztak. Több videó is található a közösségi fórumokon. Sokkal többet, részletes és kemény mondatokat a Pikk című podcastműsorban láthatnak.

Forrás: Magyar Nemzet

Fotó: képernyőfotó