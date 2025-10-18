Keresés

Pikk

Pikk Bayerrel és Ambrózyval – „Bütyök” fenyegetőzik, a németek lemondanának a demokráciáról + videó

2025. október 18., szombat 20:00
Bayer Zsolt Magyar Péter Ambrózy Áron

Már korábban is leírta a Magyar Nemzet, hogy politikailag inkorrekt műsorukban Magyar Pétert már csak Bütyök néven emlegetik kollégáik. Podcastműsorukban bőven elemezték, hogy a Tisza-vezér egyszer a kormányt fenyegeti, hogy senkit se próbáljanak elhallgattatni, majd most az ellenzéki újságírókra támadt rá, mert nem olyan cikket írtak, ami neki tetszik.

  • Pikk Bayerrel és Ambrózyval – „Bütyök” fenyegetőzik, a németek lemondanának a demokráciáról + videó

A cikk a Magyar Nemzet honlapján is elérhető.

Magyar Péter „Bütyök” felháborodott azon, hogy az ellenzéki 444 hírportál nem kiábrándult fideszeseket, hanem kiábrándult tiszásokat talált, és még írni is mertek róla. A Tisza-vezér ezt nem nézte jó szemmel. Adásunkban felmerült a kérdés, hogy akkor őket is börtönbe csukná esetleges győzelme után Bütyök? Vagy mit kellett volna írni a történtekről az ellenzéki újságíróknak? Talán azt, mint Sztálin idejében, amikor az akkori nagyvezér ellátogatott egy gyárba, ahol műszaki hiba miatt elakadt a termelés, majd megjelent Sztálin elvtárs, és abban a pillanatban, ahogy a gépek megérezték a jelenlétét, minden helyreállt? Bayer és Ambrózy azt is hosszan ecsetelte, hogy kikkel lennének egy körletben a börtönben, ha a Tisza Párt lecsukná az összes, Bütyöknek nem tetsző újságírót. Sajátos humorukkal ide még belefért az illegális pálinkafőzés is, nem hiába, mert a kommunista rendszerben elzártak ezt is megoldották valahogy, hogy jobb ellátást kapjanak az italért cserébe.

Majd ráfordultak a szokásos német blokkra, ahol lényegében már mindenki elvesztette a fejét, most éppen az Afd egyik polgármesterjelöltjét nem engedték indulni a választáson. Eközben az egyik iskolában egy diákot vertek össze muszlim diákok, mert az uzsonnája nem „halal” volt, vagyis vélhetően disznósonka volt a szendvicsében. Az iskola semmit sem tett, holott a verekedéssel kapcsolatban a suli vezetősége a zéró toleranciát hirdeti. Ambrózy kolléga szerint ez olyan, mint amikor a nácik a kis Sámuelt verhették el, amikor kóser ételt evett. Kollégáink arra jutottak, hogy a németek mindig értelmetlen köröket futnak. Azt is elhitték, amikor a mintegy 160 cm magas Hitler azt hirdette, hogy az árják magasak, szőkék, izmosak és kék szeműek, most a bevándorlók kegyeiért futnak. De itt még nem volt vége a német sztorinak, ugyanis kiderült, hogy az Antifa nevű szervezetet is támogatják az országban, miközben egy magántulajdonban álló kastélyt is felgyújtottak, mert úgy gondolták, hogy az túl konzervatív.

A podcastben rátértek az egyiptomi békecsúcsra is, ahová Trump amerikai elnök Orbán Viktor miniszterelnököt is meghívta, akinek tudta a nevét és méltatta. Hogy mit gondoltak a többi államfő és kormányfővel való találkozóról, és őket milyen néven illette az amerikai elnök, adásunkból ez is részletesen kiderül.

Fotó: Magyar Nemzet

Dosszié - Korrupció a baloldalon

Háború Ukrajnában

