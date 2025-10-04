Pikk Bayerrel és Ambrózyval – Az eke szarva elől nem az ökröt kell elvinni + videó

Megosztás itt:

Koppenhága, amiből Kappanhágó lesz nemsokára – hangzott el az adás elején. Bayer Zsolt úgy fogalmazott, hogy a Koppenhágában rendezett csúcs arra szerveződött, hogy mindent adjunk oda Ukrajnának, pénzt, paripát, fegyvert, és vegyük fel az EU-ba. Mit véd valójában az EU? Ukrajnát vagy valami mást? Műsorunkból az is kiderült, hány hektár tökéletes termőföldje van a szomszédos országnak, amelyet külföldiek tulajdonolnak vagy éppen lízingelnek. Felmerült a kérdés, hogy mi lesz az európai gazdákkal, ha minden pénzt az ukránok kapnak meg. Persze amellett sem mentek el szótlanul, hogy Orbán Viktor miniszterelnök átlátott a szitán, és nem engedte, hogy Magyarország vétóját megszüntessék a csatlakozással kapcsolatban.

Természetesen nem maradt ki a háború sem. Mint fogalmaztak, nagyon sok olyan ukrán támogatja ezt, aki elmenekült a sorozás elől. Ha már sorozás, felmerült az a kérdés is, hogy ha így folytatja az ukrán vezetés, ki lesz még hadra fogható. A nagymamákat is a frontra küldik?

Mindezt bőven kifejtették, majd rátértek a Tisza Párt eltitkolt programjára, amelyről már februárban beszélt Tarr Zoltán, akinek mondandójából részletesen kiderült, hogy retteghet mindenki, így a mezőgazdasággal foglalkozók is, valamint átszerveznék az oktatást, az egészségügyet, a közigazgatást és a bíróságot, valamint rommá adóztatnának mindenkit. Mint kollégáink fogalmaztak: a stabilizálás az ellenzéki pártnál egyet jelent a megszorítással.

Az adás második felében áttértek a „fütyülős” Juhász Péterre, aki korábban az Együtt nevű párt politikusa volt, és most belekeveredett az álhírbotrányba privát netes csatornáján keresztül. Nála csütörtökön tartottak házkutatást. Ambrózy Áron szerint Juhász Péter összekeveri a tényfeltárást a ténygyártással. Hogy mire gondolt, részletesen kiderül a Pikk adásából.

Fotó: Magyar Nemzet