Z. Kárpát Dániel

GYURCSÁNY FERENC ÉS MOLNÁR CSABA BEPERLI VÁGÓ GÁBORT, AKI RÉSZEGNEK NEVEZTE A DK-S HÁZIGAZDÁKAT A VASÁRNAPI ELLENZÉKI EGYEZTETÉSEN.
A TÁRGYALÁSON NEM TÖRTÉNT ELÕREMOZDULÁS, SZÉL BERNADETT SZERINT AZ MSZP-PÁRBESZÉD-DK VALÓJÁBAN NEM AKAR EGYÜTTMÛKÖDNI A JOBBIKKAL.
MA TÁRGYAL AZ LMP VEZETÉSE A JOBBIKKAL AZ ESETLEGES VÁLASZTÁSI KOORDINÁCIÓRÓL.
HOLNAP DÖNT AZ LMP ELNÖKSÉGE ARRÓL, HOGYAN ÉS KIVEL FOLYTASSÁK AZ EGYEZTETÉSEKET.
VISSZALÉPTETIK JELÖLTJEIKET A FÜGGETLEN KISGAZDÁK A JOBBIK JAVÁRA.
FARKAS FACEBOOK-OLDALÁN AZT ÍRTA, HOGY CSAK VICCELT, AMIKOR FELVETETTE, HOGY FIZETNE A VISSZALÉPÉSÉRT.
CSALÁST GYANÍT AZ OLAF ROGÁNÉK TALÁLMÁNYÁNAK ÜGYÉBEN, MÁR A NAV IS NYOMOZ A MOBIL ALÁÍRÁSRA FELVETT TÁMOGATÁSSAL KAPCSOLATBAN.
SOKKAL JOBBAN JÁRTAK ANYAGILAG AZOK A TELEPÜLÉSEK, AKIK NEM AZ ELIOSSZAL VÉGEZTETTÉK A KÖZVILÁGÍTÁSI KORSZERÛSÍTÉST - MAGYAR NEMZET.
MÁJUSIG MEGHOSSZABBÍTOTTA AZ ELIOS-ÜGYBEN A NYOMOZÁS HATÁRIDEJÉT A PEST MEGYEI FÕÜGYÉSZSÉG.
STRASBOURGBAN KERES JOGORVOSLATOT A SZÁMVEVÕSZÉKI BÜNTETÉSRE A JOBBIK.
VAGYONNYILATKOZATI ELJÁRÁST KEZDEMÉNYEZ A FIDESZ HADHÁZY ÁKOSSAL SZEMBEN.
ELTÖRÖLTE A KISEBB ÉPÍTMÉNYEK UTÁNI INGATLANADÓT A HÓDMEZÕVÁSÁRHELYI KÖZGYÛLÉS.
A BEVÁNDORLÁSSAL RIOGATOTT ORBÁN VIKTOR A MOL TISZAÚJVÁROSI ÜZEMÉNEK ÁTADÓJÁN IS.
192-EN FAGYTAK HALÁLRA MÁRCIUS KÖZEPÉIG MAGYARORSZÁGON, AZ ÁLDOZATOK KÖZEL FELE SAJÁT OTTHONÁBAN HÛLT KI.
OKTATÁSI HIVATAL: TÖBB TÍZEZER DIÁKOT FENYEGET, HOGY KIESIK AZ ISKOLÁBÓL.
LÁZÁR JÁNOS: MÁRKI-ZAY PÉTER HADAT ÜZENT A KORMÁNYNAK, A FIDESZNEK ÉS ORBÁN VIKTORNAK.
VESZPRÉM MEGYE 2. VÁLASZTÓKERÜLETÉBEN A JOBBIK JELÖLTJE A LEGESÉLYESEBB A KORMÁNYPÁRTOK JELÖLTJÉVEL SZEMBEN.
ORBÁN VIKTOR LEVÉLBEN GRATULÁLT PUTYINNAK ÚJRAVÁLASZTÁSÁHOZ.
TÜNTETÉST SZERVEZ A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYÉRT MÁRCIUS VÉGÉN A FÜGGETLEN EGÉSZSÉGÜGYI SZAKSZERVEZET ATV.
FÖLÉNYESEN, 75 SZÁZALÉK KÖRÜLI EREDMÉNNYEL NYERTE AZ OROSZ VÁLASZTÁST VLAGYIMIR PUTYIN, A RÉSZVÉTEL 67 SZÁZALÉKOS VOLT.
A SZAVAZÁS NAPJÁN AZ ELLENZÉKI MEGFIGYELÕK TÖBB EZER SZABÁLYTALANSÁGOT REGISZTRÁLTAK.
EGYSÉGRE SZÓLÍTOTTA FEL OROSZORSZÁGOT A TOVÁBBHALADÁS ÉRDEKÉBEN VLAGYIMIR PUTYIN.
A FEHÉR HÁZ ÜGYVÉDJE SZERINT DONALD TRUMPNAK NEM ÁLL SZÁNDÉKÁBAN ELTÁVOLÍTTATNI ROBERT MUELLERT.
TRUMP MA TERJESZTI ELÕ TERVÉT AZ OPIOID TARTALMÚ SZEREK OKOZTA VÁLSÁG LEKÜZDÉSÉRE.
KÉMGYILKOSSÁG - AZ EU FELTÉTEL NÉLKÜLI TÁMOGATÁSÁRÓL BIZTOSÍTOTTA AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁGOT.
OROSZORSZÁG EU-NAGYKÖVETE SZERINT EGY BRIT KATONAI LABORATÓRIUM LEHETETT AZ IDEGMÉREG FORRÁSA, A BRITEK CÁFOLJÁK.
TÖBB SZEXUÁLIS ZAKLATÁSSAL VÁDOLTÁK MEG AZ OSCAR-DÍJAKRÓL DÖNTÕ AMERIKAI FILMAKADÉMIA ELNÖKÉT, JOHN BAILEYT.
HELSINKIBEN TARTANAK NEM HIVATALOS TALÁLKOZÓT AMERIKAI ÉS ÉSZAK-KOREAI ILLETÉKESEK.
HALÁLRA SZÚRT EGY IZRAELI BIZTONSÁGI ÕRT EGY PALESZTIN FÉRFI KELET-JERUZSÁLEM ÓVÁROSÁBAN.
A TÖRÖKÖK ÉS SZÍRIAI SZÖVETSÉGESEIK ELFOGLALTÁK AFRINT A KURDOKTÓL.
GYÚJTÓPALACKOKAT HAJIGÁLTAK TÖRÖKORSZÁG KOPPENHÁGAI NAGYKÖVETSÉGÉRE.
FEJBE LÕTTE 13 ÉVES NÕVÉRÉT EGY JÁTÉKKONZOL MIATT EGY 9 ÉVES KISFIÚ AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN.
ELFOGATÓPARANCS KIADÁSÁT KEZDEMÉNYEZTÉK A VOLT DÉL-KOREAI ÁLLAMFÕ ELLEN.
ÉLETÉNEK 61. ÉVÉBEN ELHUNYT ID. MORGEN FRIGYES, VÁLOGATOTT KOSÁRLABDÁZÓ BLIKK.
MENTÕT KELLETT HÍVNI A TERÉZ KÖRÚTI ROBBANTÓHOZ A FÕVÁROSI TÖRVÉNYSZÉKRE HÉTFÕ DÉLELÕTT.
VALAMENNYI BELVÍZVÉDELMI SZAKASZON KÉSZÜLTSÉG VAN ÉRVÉNYBEN BÉKÉS MEGYÉBEN, AZ ELÖNTÖTT TERÜLET NAGYSÁGA ELÉRI A 11 EZER HEKTÁRT.
HAVAZÁS - ÁRAMKIMARADÁS HAJDÚ-BIHARBAN, HELYREÁLLT A VILLAMOSKÖZLEKEDÉS DEBRECENBEN.
TOVÁBBI HAVAZÁSRA, VIHAROS SZÉLRE, HÓFÚVÁSRA FIGYELMEZTET A METEOROLÓGIA AZ ORSZÁG KELETI RÉSZÉBEN.
KIGYULLADT EGY RAKTÁR A VIII. KERÜLETBEN, A KÕBÁNYAI ÚTON, A TÛZOLTÓK MEGFÉKEZTÉK A LÁNGOKAT.
SZOMBATON KARBANTARTÁS LESZ A NYUGATI PÁLYAUDVARON, TÖBB VONAT ÚTVONALA MÓDOSUL.
KISBUSZ ÉS TEHERGÉPKOCSI ÜTKÖZÖTT ÖSSZE A 44-ES FÕÚTON, KONDOROS ÉS BÉKÉSCSABA KÖZÖTT, KILENCEN MEGSÉRÜLTEK.