2017. december 19.,
kedd, Viola napja

Z. Kárpát Dániel

Hír TV

2017. december 19., kedd 14:55

Vizsgálatot indít cigányozó debreceni képviselője ellen a Jobbik. A Peronon volt a párt alelnöke, Z. Kárpát Dániel.

Hír TVvissza a címlapra
Z. Kárpát DánielPeron

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV