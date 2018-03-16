Volner János

KÜLÖN KÉRHETTE A 800 MILLIÓS AJÁNDÉKOT KÓSA LAJOS ATTÓL A CSENGERI NÕTÕL, AKI 4,3 MILLIÁRD EURÓ KEZELÉSÉVEL BÍZTA MEG.
AZ ALKOTMANYVÉDELMI HIVATALLAL TISZTÁZNÁ KÓSA LAJOS SZÁMLAKEZELÉSI ÜGYÉT A JOBBIK.
DK: A KÓSA LAJOS ÜGYVÉDJÉHEZ KÖTHETÕ DIÁKVÁLLALKOZÁSOK JÁRTAK A LEGJOBBAN A CZEGLÉDY CSABA ELLENI ELJÁRÁSSAL.
MEGFENYEGETTE AZ ELLENZÉKET ORBÁN VIKTOR A BÉKEMENETESEK ELÕTT TARTOTT ÜNNEPI BESZÉDÉBEN CSÜTÖRTÖKÖN.
ORBÁN AZT ÍGÉRTE, HOGY A VÁLASZTÁS UTÁN "ELÉGTÉTELT FOG VENNI MIND ERKÖLCSI, MIND POLITIKAI, MIND JOGI ÉRTELEMBEN".
KARÁCSONY GERGELY: ORBÁN VIKTOR MEGFENYEGETTE A VÁLTOZÁST AKARÓ EMBEREKET.
JOBBIK: ORBÁN VIKTOR KÉTSÉGBEESETTEN PRÓBÁLJA VÉDENI A VÉDHETETLENT.
12 PONTTAL KÉSZÜLT A JOBBIK ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉSÉRE VONA GÁBOR.
A PÁRT MINISZTERELNÖK-JELÖLTJE 21. SZÁZADI OKTATÁST, ÖNÁLLÓ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUMOT ÉS BÉRUNIÓT ÍGÉRT KORMÁNYRA KERÜLÉSE ESETÉN.
ÜNNEPI BESZÉDÉBEN GYURCSÁNY FERENC TÁRGYALNI HÍVTA A JOBBIKOT ÉS A TÖBBI ELLENZÉKI PÁRTOT VASÁRNAP DÉLUTÁNRA.
A JOBBIK VÁLASZÁBAN JELEZTE: NEM VESZ RÉSZT A GYURCSÁNY ÁLTAL KEZDEMÉNYEZETT TÁRGYALÁSON.
GYURCSÁNY AZT IS BEJELENTETTE, HOGY VISSZALÉPTETI A DK JELÖLTJÉT SZÉL BERNADETT JAVÁRA.
SZÉL BERNADETT: HA NEM FOGUNK ÖSSZE, A FIDESZ MINDENKIRE SORT KERÍT.
DK: SIKER, HOGY AZ MSZP-PÁRBESZÉD ÉS AZ LMP HAJLANDÓ TÁRGYALNI.
MERKEL: NEM NYOMÁSGYAKORLÁSSAL KELL LÉTREHOZNI AZ ÚJ EU-S MENEKÜLTÜGYI RENDSZERT.
MAGYAR RENDSZÁMÚ AUTÓKAT RONGÁLTAK MEG ISMERETLENEK ÉJJEL BEREGSZÁSZON - - JELENTETTE A MUKCHEVO.NET MUNKÁCSI HÍRPORTÁL.
BENYÚJTOTTA LEMONDÁSÁT ROBERT FICO, PETER PELLEGRINIT BÍZTA MEG KORMÁNYALAKÍTÁSSAL AZ ÁLLAMFÕ.
BUGÁR BÉLA: MINDEGYIK KÉPVISELÕNK TÁMOGATJA AZ ÚJ SZLOVÁK KORMÁNYT.
UTCAI ÖSSZECSAPÁS VOLT MADRIDBAN EGY AFRIKAI UTCAI ÁRUS HALÁLA MIATT, MEGSÉRÜLT 16 RENDÕR ÉS 4 CIVIL.
MEGVÁLASZTOTTA A BAJOR TARTOMÁNYI GYÛLÉS MINISZTERELNÖKNEK MARKUS SÖDERT, A CSU POLITIKUSÁT.
FRONTÁLISAN ÜTKÖZÖTT KÉT VILLAMOS KÖLNBEN, TÖBB MINT 40-EN MEGSÉRÜLTEK.
KÉMGYILKOSSÁG - 23 OROSZ DIPLOMATÁT UTASÍT KI LONDON, ÉS FELFÜGGESZT MINDEN MAGAS SZINTÛ ÉRINTKEZÉST MOSZKVÁVAL.
MOSZKVA BRIT DIPLOMATÁKAT FOG KIUTASÍTANI - JELENTETTE BE AZ OROSZ KÜLÜGYMINISZTER.
ÚJABB SZANKCIÓKAT LÉPTETETT ÉLETBE OROSZORSZÁG ELLEN AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK.
MOSZKVA KITERJESZTI AZ AMERIKAI SZEMÉLYEK FEKETELISTÁJÁT WASHINGTON ÚJ SZANKCIÓI NYOMÁN.
AMERIKAI DIPLOMATÁK ELLENI MERÉNYLETET TERVEZÕ KUBAI DZSIHADISTÁT TARTÓZTATTAK LE KOLUMBIÁBAN.
LEZUHANT EGY AMERIKAI KATONAI HELIKOPTER IRAKBAN, A MENTÕEGYSÉGEK MÉG NEM ÉRTEK A HELYSZÍNRE, ÍGY EGYELÕRE ÁLDOZATOKRÓL SEM TUDNI.
AZ AMERIKAI VÉDELMI MINISZTER SZERINT IRÁN PÉNZZEL AVATKOZIK BE AZ IRAKI VÁLASZTÁSBA.
KÉT AUTÓ KARAMBOLOZOTT A 25-ÖS FÕÚTON, EGER ÉS SZARVASKÕ KÖZÖTT, NÉGYEN MEGSÉRÜLTEK, AZ UTAT LEZÁRTÁK.
KÉT HOLTTESTET TALÁLTAK SZENTENDRÉN, A RENDÕRSÉG NEM ZÁRTA KI AZ IDEGENKEZÛSÉGET.
ORFK: SZOMBATTÓL KIEMELTEN ELLENÕRZI A BIZTONSÁGI ÖVEK HASZNÁLATÁT A RENDÕRSÉG.
KÉT SZEMÉLYAUTÓ KARAMBOLOZOTT SOPRON ÉS AZ OSZTRÁK HATÁRÁTLÉPÉSI PONT KÖZÖTT, NEM SÉRÜLT MEG SENKI.
ELHUNYT ÁTS GYULA JÁSZAI MARI-DÍJAS SZÍNMÛVÉSZ.
SZÉLLEL, FAGGYAL, ÓNOS ESÕVEL ÉS HAVAZÁSSAL FOLYTATÓDIK A HOSSZÚ HÉTVÉGE.