KORMÁNYBARÁT TURISZTIKAI VÁLLALKOZÓ FIZETTE SEMJÉN ZSOLT SVÉDORSZÁGI VADÁSZATAIT MAGYAR NEMZET. FARKAS JÓZSEF NOSZVAJI SZÁLLODÁJA 2010 ÉS 2014 KÖZÖTT TÖBB MINT 300 MILLIÓ FT TÁMOGATÁST KAPOTT. VAGYONNYILATKOZATI ELJÁRÁST KEZDEMÉNYEZ SEMJÉN ZSOLTTAL SZEMBEN A JOBBIK ÉS FELJELENTÉST IS TESZ. LMP: NEM ÁRULJA EL AZ ÜGYÉSZSÉG, MILYEN MEGÁLLAPÍTÁSOKAT TETT AZ OLAF. KUTYAPISZOK-GYÛJTÕ ZACSKÓKAT OSZTOGATOTT A VII. KERÜLETI LAKOSOKNAK A FIDESZES JELÖLT BAJKAI ISTVÁN 444. A FIDESZ TÁMOGATÓI ÍVEIN GYÛJTI A VÁLASZTÓPOLGÁROK ALÁÍRÁSAIT FRISSÜL A KUBATOV-LISTA HVG. NYILVÁNTARTÁSBA VETT A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG EGY OLYAN JELÖLTET, AKINEK AZ AJÁNLÓSZELVÉNYÉN HAMIS ALÁÍRÁSOK SZEREPELTEK. ELLENZÉKI PATTHELYZET ALAKULT KI A FÕVÁROSI 1-ES VÁLASZTÓKERÜLETBEN A FELMÉRÉSEK SZERINT. NÉGY ELLENZÉKI JELÖLT IS HASONLÓ ESÉLLYEL GYÕZHETI LE HOLLIK ISTVÁNT. TOVÁBB OLVADT A KORMÁNYPÁRTOK TÁMOGATOTTSÁGA A BIZTOS PÁRTVÁLASZTÓK KÖRÉBEN, 40-RÕL 36%-RA CSÖKKENT - IDEA INTÉZET. ÓNODI-SZÛCS ZOLTÁN: NÉGY ÉS FÉL ÉV MÚLVA NYÍLHAT MEG A DÉL-BUDAI CENTRUMKÓRHÁZ. AZ ELÕKÉSZÍTÉSRE PROJEKTCÉG ALAKULT, AZ ELÕTERJESZTÉS HAMAROSAN A KORMÁNY ELÉ KERÜLHET. TÜNTETÉST SZERVEZ MÁRCIUS 24-ÉRE A FÜGGETLEN EGÉSZSÉGÜGYI SZAKSZERVEZET. A DOLGOZÓK AZÉRT DEMONSTRÁLNAK, MERT AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉREMELÉS SEM OLDOTTA MEG A BAJOKAT. NÉGYSZÁZAN DEMONSTRÁLTAK FEBRUÁRI MUNKABÉRÜK KIFIZETÉSÉÉRT A STYL FASHION KFT. DOLGOZÓI A SZOMBATHELYI VÁROSHÁZA ELÕTT. KISEBBSÉGI RÉSZESEDÉST SZERZETT AZ OTP A MÉSZÁROS LÕRINCHEZ KÖTHETÕ APPENINN TÕZSDEI TÁRSASÁGBAN MAGYAR NEMZET. MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT: ORBÁN VIKTOR KÉRETLENÜL ÉS OTROMBA MÓDON AVATKOZOTT BE A SZLOVÁK BELÜGYEKBE. BEJELENTETTE LEMONDÁSÁT ROBERT KALINÁK SZLOVÁK BELÜGYMINISZTER. A POLITIKUS HELYZETE A JÁN KUCIAK LELÖVÉSE UTÁNI KORMÁNYVÁLSÁGBAN GYENGÜLT MEG. KALINÁK LEMONDÁSÁT AZZAL INDOKOLTA, HOGY ÍGY A NYOMOZÓHATÓSÁGOKNAK NAGYOBB TERÜK LESZ DOLGOZNI. TIZENHÉT MINISZTERHELYETTES LEMONDÁSÁT FOGADTA EL MATEUSZ MORAWIECKI LENGYEL KORMÁNYFÕ, A KORMÁNYZÁS HATÉKONYSÁGÁNAK JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN. MERKEL: SOK DOLGA LESZ AZ ÚJ NÉMET KORMÁNYNAK, MEGALAKULÁSA UTÁN RÖGTÖN EL IS KEZDI A MUNKÁT. A NÉMET VÁLLALATOK ÉVENTE 9 MILLIÁRD EURÓT VESZÍTHETNEK NAGY-BRITANNIA EURÓPAI UNIÓS TAGSÁGÁNAK MEGSZÛNÉSÉN. EU KÜLÜGYI FÕKÉPVISELÕ: AZ UNIÓ NEM FOGJA ELISMERNI AZ ÖNKÉNYESEN ELCSATOLT KRÍMBEN TARTANDÓ OROSZ ELNÖKVÁLASZTÁST. KÉSELÉSES TÁMADÁS TÖRTÉNT BÉCSBEN, AZ ELKÖVETÕT AGYONLÕTTÉK. A TÁMADÓ AZ IRÁNI NAGYKÖVET REZIDENCIÁJÁNÁL TÁMADT RÁ EGY OSZTRÁK KATONÁRA, AKI MEGSÉRÜLT. LETARTÓZTATÁSI PARANCSOT ADTAK KI IVAN SZAVVIDISZ, A GÖRÖG PAOK SZALONIKI FUTBALLKLUB TULAJDONOSA ELLEN. A SPORTVEZETÕ EGY VASÁRNAPI BAJNOKIN FEGYVERREL ROHANT BE A PÁLYÁRA A JÁTÉKVEZETÕHÖZ. FELGYORSÍTANÁ A TÕKEPIACI UNIÓ MEGVALÓSÍTÁSÁT AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG. JELEN VANNAK AZ EBESZ MEGFIGYELÕI KÁRPÁTALJÁN, AZ UKRÁN HATÓSÁGOK CÁFOLATA ELLENÉRE. AZ EGYIK OROSZ ELNÖKJELÖLT HELYREÁLLÍTANÁ A MONARCHIÁT, FELOSZTANÁ UKRAJNÁT, ÉS ELPUSZTÍTANÁ A NYUGATOT HVG. SZÍRIÁBAN MEGHALADTA 350 EZRET A POLGÁRHÁBORÚ HALÁLOS ÁLDOZATAINAK A SZÁMA HVG. LEGKEVESEBB ÖTVENEN MEGHALTAK, MIKOR LEZUHANT EGY UTASSZÁLLÍTÓ REPÜLÕGÉP KATMANDUBAN. BEISMERTE A JAPÁN PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM AZ OKIRAT-HAMISÍTÁST A KORMÁNYFÕT IS ÉRINTÕ TELEKVÁSÁRLÁSI BOTRÁNYBAN. MEGÁLLAPODOTT AZ ULTRAORTODOX ZSIDÓKKAL A KATONAI BEHÍVÁSRÓL BENJAMIN NETANJAHU. LEGKEVESEBB ÖT EGYETEMISTA HALT MEG ERDÕTÛZBEN A DÉL-INDIAI TAMILNÁDU SZÖVETSÉGI ÁLLAMBAN. AZ AMNESTY INTERNATIONAL SZERINT MIANMAR KATONAI BÁZISOKAT ÉPÍT A ROHINGJÁK FALVAI HELYÉN. CSÖKKENTI BRUTTÓ 3 FORINTTAL A BENZIN LITERENKÉNTI NAGYKERESKEDELMI ÁRÁT SZERDÁN A MOL, A GÁZOLAJ ÁRA NEM VÁLTOZIK. KIRABOLTA UTASTÁRSÁT EGY NAGYKÁTAI FÉRFI A SZOLNOK-ÚSJSZÁSZ KÖZÖTT KÖZLEKEDÕ VONATON. SZEMÉLYVONAT ÜTKÖZÖTT EGY DARUS TEHERGÉPKOCSIVAL KOMÁROMBAN, SÉRÜLÉS NEM TÖRTÉNT. KÉT KAMION ÜTKÖZÖTT A 42-ES FÕÚTON, BERETTYÓÚJFALU ÉS MEZÕPETERD KÖZÖTT, MINDKÉT SOFÕR SÚLYOS SÉRÜLÉSEKET SZENVEDETT.