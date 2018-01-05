2018. január 6.,
szombat, Boldizsár napja

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Ungár Péter

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2018. január 5., péntek 14:55

A Peronon Ungár Péter, az LMP elnökségi tagja.

 

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