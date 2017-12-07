2017. december 7.,
csütörtök, Ambrus napja

Tordai Bence

Hír TV

2017. december 7., csütörtök 14:55

A Peronon Tordai Bence, a Párbeszéd szóvivője. Akik kérdeztek: Szirmay Dávid és Béres Ferenc Attila.

Műsorvezető: Teszári Nóra.

 

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