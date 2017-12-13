2017. december 13.,
szerda, Luca, Otília napja

Szigetvári Viktor

Hír TV

2017. december 13., szerda 14:55

Az Együtt szerint a hatóságok kiszolgálják a fideszes korrupciót. A Peronon volt Szigetvári Viktor, az ellenzéki párt választmányi elnöke.

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