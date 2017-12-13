Szigetvári Viktor

A KORMÁNY NEM HARMADIK SZEREPLÕKHÖZ IGAZÍTJA A KÜLPOLITIKÁJÁT HANGSÚLYOZTA SZIJJÁRTÓ PÉTER JERUZSÁLEM STÁTUSZÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN.
DÖMÖTÖR CSABA, FIDESZ: AKÁR NÉPSZAVAZÁS IS LEHET A JÖVÕBEN A KÖTELEZÕ BETELEPÍTÉSI KVÓTÁVAL KAPCSOLATBAN.
EUROSTAT: A MAGYAROK 32 SZÁZALÉKA ÉLT SÚLYOS NÉLKÜLÖZÉSBEN 2016-BAN.
IRÁNYTÛ INTÉZET KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSA A BIZTOS PÁRTVÁLASZTÓK KÖRÉBEN: FIDESZ 50%, JOBBIK 22%, DK 8%, MSZP 7%, LMP 7%, MOMENTUM 3% EGYÜTT-PM 2%.
A MAGYAR HÍRLAP ÉRTESÜLÉSEI SZERINT, HOLLIK ISTVÁN INDULHAT A FIDESZ-KDNP SZÍNEIBEN BUDAPEST 1-ES VÁLASZTÓKERÜLETÉBEN.
EBBEN A VÁLASZTÓKERÜLETBEN INDUL AZ EGYÜTT ELNÖKE JUHÁSZ PÉTER ÉS A MOMENTUM ELNÖKE FEKETE-GYÕR ANDRÁS IS.
KARÁCSONY GERGELY SZERINT AZ EMBEREK NAGY RÉSZE KORMÁNYVÁLTÁST AKAR, DE AZ ELLENZÉK KÉPTELEN EZT AZ IGÉNYT MEGTESTESÍTENI NÉPSZAVA.
AZ ELSÕ ORBÁN-KORMÁNY ÖTLETE VOLT, HOGY ZAID NAFFA LEGYEN A JORDÁN TISZTELETBELI KONZUL, ANNAK ELLENÉRE, HOGY A DIPLOMATA MÁR KORÁBBAN IS MEGBUKOTT A NEMZETBIZTONSÁGI ÁTVILÁGÍTÁSON.
A FIDESZ: CZEGLÉDY CSABA GYURCSÁNY FERENC DK-ELNÖK STRÓMANJA, A FELADATA PEDIG AZ VOLT, HOGY PÉNZT GYÛJTSÖN A VOLT MINISZTERELNÖKNEK ÉS A DK-NAK.
A KORMÁNY SZERDAI ÜLÉSÉN DÖNTÖTT ARRÓL, HOGY KÁRTALANÍTJÁK A CZEGLÉDY-ÜGY KÁROSULTJAIT.
NOVEMBER VÉGÉIG TÖBB MINT 2 MILLIÓ NEMZETI KONZULTÁCIÓS ÍVET KÜLDTEK VISSZA A VÁLASZTÓK A MAGYAR POSTA ADATAI SZERINT.
TÖBB MINT 9 MILLIÁRDOT AD A KORMÁNY PÉCSNEK, HOGY RENDEZZE AZ ADÓSSÁGAIT - MAGYAR KÖZLÖNY.
PÁVA ZSOLT FIDESZES POLGÁRMESTER JÚLIUSBAN ISMERTE EL, HOGY A VÁROSNAK 5 MRD FORINTOS HIÁNYA VAN.
VONA GÁBOR: AZ ÁSZ TÖRVÉNYTELEN INTÉZKEDÉSE KIZÁRÓLAG A KORMÁNYFÕ ENGEDÉLYÉVEL VALÓSULHATOTT MEG.
RÉSZT VESZ A JOBBIK PÉNTEKRE MEGHIRDETETT FÁKLYÁS TÜNTETÉSÉN AZ LMP, A MOMENTUM ÉS AZ EGYÜTT.
BETEKINTHETETT A PAKSI BÕVÍTÉS EGYIK RÉGEBBI ÜTEMTERVÉBE AZ LMP MINISZTERELNÖK-JELÖLTJE.
SZÉL BERNADETT SZERINT SEMMIT NEM TUDOTT MEG A KÖLTSÉGEKRÕL ABBÓL A DOKUMENTUMBÓL, AMIT A MINISZTERELNÖKSÉGEN ELOLVASHATOTT.
SZIJJÁRTÓ PÉTER: VIHAROS ÉVET ZÁRNAK A MAGYAR NEMZETI KISEBBSÉGEK ÉS A KÁRPÁTALJAI MAGYAROKNAK KELL SZEMBENÉZNIÜK A LEGNAGYOBB NEHÉZSÉGEKKEL.
ÕRIZETBE VETTEK KÉT MAGYAR ÉS EGY HOLLAND FÉRFIT HOLLANDIÁBAN, MERT PROSTITÚCIÓRA KÉNYSZERÍTETTEK EGY 13 ÉVES MAGYAR LÁNYT.
HAZUGNAK NEVEZTE AZ AMERIKAI ELNÖK AZOKAT A NÕKET, AKIK SZEXUÁLIS ZAKLATÁSSAL VÁDOLTÁK MEG.
DONALD TRUMP A DEMOKRATA PÁRT TÁMADÁSÁT SEJTI A HÁTTÉRBEN.
A DEMOKRATA PÁRTI DOUG JONES SZENÁTORJELÖLT NYERTE AZ ELÕREHOZOTT SZENÁTUSI VÁLASZTÁSOKAT ALABAMÁBAN, A REPUBLIKÁNUS PÁRTI ROY MOORE-AL SZEMBEN.
MAHMÚD ABBÁSZ: WASHINGTON ELVESZTETTE KÖZVETÍTÕ SZEREPÉT AZ IZRAELI-PALESZTIN BÉKEFOLYAMATBAN.
TÖRÖKORSZÁG SZERINT A VILÁGNAK EL KELL ISMERNIE KELET-JERUZSÁLEMET PALESZTINA FÕVÁROSÁNAK.
TÖBB TUCAT PALESZTINT VETTEK ÕRIZETBE AZ IZRAELI BIZTONSÁGI ERÕK KÖZTÜK HASSZAN JUSZEF SEJKET, AZ ISZLAMISTA HAMÁSZ SZERVEZETÉNEK EGYIK HELYI VEZETÕJÉT.
SZOKATLANUL KEMÉNYEN BÍRÁLTA AZ EURÓPAI TANÁCS ELNÖKÉT AZ UNIÓ BEVÁNDORLÁSÜGYI BIZTOSA.
DONALD TUSK KORÁBBAN ELHIBÁZOTTNAK NEVEZTE A MIGRÁNSOK KÖTELEZÕ ELOSZTÁSÁT, A HÍREK SZERINT A KVÓTARENDSZER FELÜLVIZSGÁLATÁT JAVASOLJA MAJD A TAGÁLLAMOK VEZETÕINEK.
MAGAS RANGÚ ÉSZAK-KOREAI TISZTSÉGVISELÕK NEM KÖTELEZTÉK EL MAGUKAT A KOREAI-FÉLSZIGETEN KIALAKULT FESZÜLTSÉGEK ENYHÍTÉSÉT SZOLGÁLÓ TÁRGYALÁSOK MELLETT.
LÉGICSAPÁSOKAT MÉRT A SZAÚDI VEZETÉSÛ ARAB KATONAI KOALÍCIÓ SZERDÁN EGY FOGOLYTÁBORRA A JEMENI FÕVÁROSBAN, A TÁMADÁSBAN 39 EMBER MEGHALT.
HÁROM ÉV BÜNTETÕTÁBORRA ÍTÉLTEK EGY FÉRFIT 12 FÁCÁN MEGÖLÉSÉÉRT MOSZKVÁBAN.
VÁDAT EMELTEK A HÉTFÕI MANHATTANI ROBBANTÁS FELELÕSE ELLEN AZ AMERIKAI HATÓSÁGOK.
AZ ANTISZEMITA TÜNTETÉSEK TILTÁSÁT SÜRGETI A NÉMETORSZÁGI ZSIDÓSÁG LEGNAGYOBB SZERVEZETE.
A RENDÕRÖK ELFOGTAK EGY 46 ÉVES MOSONMAGYARÓVÁRI FÉRFIT, AKINÉL KÁBÍTÓSZERGYANÚS TABLETTÁKAT TALÁLTAK.
HALÁLRA GÁZOLT EGY EMBERT EGY SZEMÉLYVONAT BUDAPEST XXII. KERÜLETÉBEN, A NÖVÉNY UTCAI VASÚTI ÁTJÁRÓ KÖZELÉBEN.
ELFOGTÁK ÉS ÕRIZETBE VETTÉK A HÓDMEZÕVÁSÁRHELYI SZATÍRT, A 25 ÉVES FÉRFI MÉG A MÚLT HÓNAPBAN PRÓBÁLT A BOKORBA RÁNGATNI EGY IDÕS NÕT.
HALÁLRA GÁZOLTAK EGY GYALOGOST A 84-ES ÚTON ÚJKÉR KÖZELÉBEN.
DARU DÕLT EGY VILLAMOSMEGÁLLÓRA A MARGIT HÍD BUDAI HÍDFÕJÉNÉL, NEM SÉRÜLT MEG SENKI.
NEM JOGERÕSEN 14 ÉV FEGYHÁZBÜNTETÉSRE ÍTÉLT EGY PEDOFIL TANÁRT A FÕVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK.
KÉT SZEMÉLYGÉPKOCSI KARAMBOLOZOTT A DEBRECEN ÉS HAJDÚSZOVÁT KÖZÖTTI ÚTON.
KÉT SZEMÉLYGÉPKOCSI KARAMBOLOZOTT BUDAPEST XIII. KERÜLETÉBEN, A KASSÁK LAJOS UTCA ÉS A CSÁNGÓ UTCA KERESZTEZÕDÉSÉNÉL.