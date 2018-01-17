2018. január 17.,
szerda, Antal, Antónia napja

Szétesőben az oktatás?

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2018. január 17., szerda 14:20

A Peronon Hiller István, az MSZP választmányi elnöke.

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